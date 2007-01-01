8 миллионов прибыли: как братья Малютины завещали Калуге банк

Братья Малютины входили в число богатейших людей города.

235 лет назад родился Михаил Семёнович Малютин, один из купцов знаменитой калужской династии.

Дело, начатое его отцом, Семеном Семеновичем Малютиным, достигло невероятных масштабов.

Семен Малютин сумел сколотить внушительное состояние на торговле сукном и полотном.

Его брак с Авдотьей Григорьевной, дочерью известного московского купца Плотникова, укрепил деловые связи семьи.

К моменту своей кончины в 1831 году Семен Семенович накопил более двух миллионов рублей и основал отделение своего торгового общества в Санкт-Петербурге.

Михаил Малютин.

Доходы растут

После смерти отца управление обширным бизнесом перешло к его сыновьям: старший Михаил руководил делами в Петербурге, средний Павел — в Москве, а младший Николай помогал братьям. К 1835 году торговый оборот только одного Петербургского отделения превышал три с половиной миллиона рублей.

Семейное дело активно расширялось: открывались филиалы в разных городах. А в 1843 году братья приобрели у князей Голицыных бумаготкацкую фабрику в подмосковном селе Раменском.

Братья Малютины входили в число богатейших людей.

Им принадлежали обширные земельные угодья, бумаготкацкие, химические, стекольные и сахарные заводы, а также золотые прииски в Томской губернии.

Доходы в начале ХIХ века достигали 8,5 млн. рублей золотом, а к 1860 году общий капитал семьи превысил 22 млн. рублей.

Основой благосостояния семьи в Калуге оставались хлебная торговля и мукомольное дело.

Им принадлежала крупная паровая мельница, считавшаяся одним из значительных промышленных предприятий города. Это современное производство обеспечивало мукой Калугу и её окрестности.

Помимо этого, Малютины вели активную оптовую и розничную торговлю, владея лавками в самой оживленной части города, включая главную улицу — Большую Садовую. Ассортимент товаров был преимущественно продовольственным: мука, зерно, крупы и другие продукты первой необходимости.

Павел Малютин.

Для помощи калужанам

Самым значительным благотворительным проектом семьи стало создание «Калужского Городского Общественного Банка братьев Михаила и Павла Малютиных».

В 1859 году его инициатором стал Павел Малютин, посвятивший это дело памяти своего старшего брата Михаила.

Первоначально он пожертвовал на создание банка 100 тысяч рублей серебром, распорядившись, чтобы проценты с этого капитала шли на содержание мещанского училища для детей мужского пола, а также на ежегодную денежную помощь беднейшим гражданам Калуги перед праздниками Рождества и Пасхи.

Предложение Малютина было принято городским обществом в марте 1859 года.

А в августе 1860-го Павел Семёнович скоропостижно скончался от холеры в Нижнем Новгороде.

В память о нем собрание сословных граждан Калуги в мае 1861 года постановило присвоить финансовому учреждению название «Общественный братьев Михаила и Павла Малютиных банк».

Торжественное открытие банка состоялось 3 июля 1862 года, его основными клиентами стали калужские купцы.

Деятельность банка оказалась чрезвычайно успешной и полезной для города.

К началу ХХ века чистая прибыль учреждения составила 8, 5 млн. рублей золотом, из которых почти 1,7 млн. были направлены на благотворительность.

Помимо выдачи денежных пособий беднякам, на средства банка в апреле 1868 года была открыта богадельня на 100 мест.

Для неё на Дворянской улице у купчихи Кувшинниковой приобрели особняк, где престарелые и немощные калужане из мещанского и купеческого сословий получали полное содержание, включая бесплатное питание.

В 1877 году в Калуге открылся приют для сирот, выполнявший функции интерната для детей из бедных семей.

Первоначально планировалось содержать 20 воспитанников, но вскоре их число выросло до 60, а к началу ХХ века достигло 160 человек.

Дети получали начальное образование, а девочек дополнительно обучали рукоделию и ведению домашнего хозяйства.

За 40 существования банка на содержание детей из его средств было израсходовано свыше 300 тысяч рублей.

Что стало с бизнесом

Семейная жизнь братьев сложилась по-разному. Михаил и Николай Малютины не были женаты, детей не имели.

Павел Семёнович женился в сорок лет, в его семье родилось четверо сыновей и две дочери.

Однако, когда он скончался в 1860 году, его старшему сыну было всего 18 лет, поэтому управление капиталом перешло к совету директоров.

Старший сын Павла умер рано, а второй, проживая во Франции и Монако, за 20 лет растратил около 5 млн. рублей. В итоге младшие братья установить над ним опеку.

Два младших сына Павла Малютина продолжили бизнес отца, но в 1909 году их дети окончательно продали семейное предприятие.

После революции 1917 года всё имущество Малютиных было национализировано, а основанный ими банк стал государственным.