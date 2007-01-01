Кто создал женщину на драмтеатре: неизвестная история калужской семьи Ребровых

Отец полвека работал у станка, а сын украсил город.

Фото из архива Татьяны Мусатовой

Скульптуры женщин на фронтоне драмтеатра и сейчас притягивают внимание калужан. Правая из них — работа местного скульптора Анатолия Реброва.

История его семьи тесно связана с историей города. На XVI краеведческой конференции, прошедшей недавно в Калуге, внучка мастера, Татьяна Мусатова, рассказала о судьбе семьи Ребровых.

Свой рассказ она начала с прадеда, Николая Реброва, проработавшего более полувека в Главных железнодорожных мастерских Калуги.

Сильный характер

Родился Николай Григорьевич Ребров в 1871 году. Его отец был печником, семья жила на Тихоновой пустыни.

Еще в детстве Николая отдали на воспитание в Калугу.

Окончив два класса приходской школы, он с 12 лет стал работать в Главных железнодорожных мастерских Сызрано-Вяземской железной дороги. Был токарем высшего разряда.

Татьяна Мусатова

Николай Григорьевич проработал в этих мастерских более 50 лет и гордился своей профессией, был удостоен звания Героя Труда.

Женился Николай Григорьевич на крестьянке из села Жарки (ныне Перемышльский район) Татьяне Яковлевне Румянцевой, которая была на год моложе его.

Её судьба могла бы стать сюжетом для романа или кинофильма: с трех лет она воспитывалась в семье ахлебининских помещиков Баскаковых.

- Они растили ее как дочь, вместе со своими детьми, - объясняет Татьяна Мусатова. - Татьяна Яковлевна получила прекрасное образование, владела французским и английским языками. Дети занимались дома, к ним приглашались преподаватели. У Баскаковых были три гувернантки, в том числе англичанка и француженка.

Характером Татьяна Яковлевна обладала сильным.

Её внук, Павел, вспоминал: «Её слушались все, даже жандармы, приходившие делать обыски, которых она умело и смело выставляла за порог.

Дедушка, Николай Григорьевич, был прогрессивных взглядов, активист, участвующий в забастовках на заводе, маевках в бору, через него распространяли политическую литературу.

А еще бабушка у всех детей обязательно проверяла домашние задания».

Николай Ребров всю жизнь проработал у станка.

Жена Николая Реброва – Татьяна Румянцева (первая справа во втором ряду) воспитывалась у помещиков Ахлебинино.

Вместе Ребровы вырастили шестерых детей: дочерей Ольгу и Татьяну, и сыновей Владимира, Анатолия, Дмитрия и Александра.

Семья снимала квартиру на Ямской улице (сейчас это часть улицы Ленина от вокзала до Концертного зала), недалеко от железнодорожных мастерских.

Позже, в 1905 году, Николай Григорьевич получил участок земли в Александровской Слободе на начинающей застраиваться Александровской улице, а также ссуду от железнодорожных мастерских.

Улица находилась за Теренинской и шла параллельно Хлюстинской, потом ее переименовали в улицу Чайковского, а сейчас её не существует.

Участок Ребровых выходил огородом в поле.

— После трагической гибели первой жены в 1930 году Николай Григорьевич женился во второй раз на соседке по улице Наталье Ивановне Лавровой, — рассказывает Татьяна Мусатова. — Он очень любил охоту и рыбалку, считал это занятием для настоящих мужчин.

У него всегда были породистые собаки, которые жили в отдельно стоящей мастерской с печным отоплением, где он постоянно что-то мастерил. Иногда, устав, он ложился отдохнуть на кровать, и собаки тихонько устраивались рядом.

Умер Николай Григорьевич 30 декабря 1950 года, похоронен на Пятницком кладбище. Завод поставил ему оригинальный памятник - громадный, больше двух метров, крест, сваренный из настоящих рельсов.

Трудная судьба

Жизнь детей Ребровых пришлась на сложное время войн и революций.

Дочь Татьяна стала медиком. Окончив в 1914 году Калужское медицинское училище, ушла на фронт Первой мировой войны, в полевой госпиталь.

С 1917 года служила фельдшером в Красной Армии, вышла замуж за врача Сергея Кулюкина. Но в 1938 году его расстреляли.

Вторым мужем Татьяны Николаевны стал хирург, профессор, полковник медицинской службы Борис Дивногорский. Они вместе служили в Красной Армии.

После Великой Отечественной войны Татьяна Николаевна работала медсестрой в Москве, потом - в столичном роддоме. Но в 1977-м вернулась в Калугу.

Старший сын Ребровых, Владимир, после окончания в 1913 году шестиклассного железнодорожного училища, работал «мальчиком» у калужского купца Ракова, торговал в его магазине письменными принадлежностями.

Потом служил в Красной Армии. Демобилизовавшись в 1924-м, некоторое время работал с отцом в главных калужских мастерских, потом – телеграфистом.

Судьба бросала его на все горячие точки того времени: он участвовал в боях на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и в Финской войне. В Великую Отечественную войну ушел добровольцем на фронт, защищал Ленинград, освобождал Прибалтику, дошел до Кенигсберга и, чудом, ни разу не был ранен.

Вернувшись в Калугу, работал диспетчером на железной дороге. Был большого роста, более двух метров, отличался спокойным характером.

Его внучка вспоминала: «Дедушка с бабушкой проживали в доме на улице Огарева. Дом был, конечно, старенький, вросший в землю, но с красивым садом. Дед обожал возиться в саду, да и мы, когда приезжали, трапезничали исключительно в саду».

Александр, младший из сыновей Ребровых, также как и отец, стал токарем в железнодорожных мастерских.

Служил в Красной армии, в саперной роте, 81-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1923 году в Калуге.

Потом работал токарем на заводе и в паровозном депо.

Во время Финской войны его призвали на фронт как лыжника. Он часто ходил в разведку за «языками».

В Великую Отечественную воевал под Юхновом, на Ильинских рубежах, Зайцевой Горе, участвовал в Варшавской операции.

Был тяжело ранен осколком мины в левую руку и в область сердца. Долго лечился в госпиталях.

Вернулся в Калугу, но рука не действовала, и токарем он работать не мог, поэтому трудился на заводе КЭМЗ.

Умер в мае 1945-го, после Дня Победы - осколок сместился и подошел к сердцу.

Самую короткую жизнь прожил Дмитрий Ребров - всего 17 лет.

Работал вместе с отцом на заводе, но умер от голода в 1919 году, в трудные годы Гражданской войны.

На улицах Калуги

Анатолий Ребров - самый известный из детей Ребровых. Он стал скульптором, его работы до сих пор можно увидеть в Калуге.

Анатолий Ребров делал для Калуги скульптуры, бюсты, фонтаны, барельефы и даже планировки скверов и площадей.

В детстве он ходил в изокружок клуба железнодорожников, к художнику Левандовскому. А математику и астрономию в училище и народной школе, где он учился, преподавал Циолковский.

Закончив учебу в московских Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), Анатолий Николаевич вернулся в Калугу, создал десятки работ, которые формировали городскую среду, был основателем скульптурной фабрики.

В клубе железнодорожников Сызрано-Вяземской железной дороги в 1926 году организовал изокружок, где несколько лет преподавал безвозмездно.

Скульптор Ребров выполнил два десятка работ, но многие из них не сохранились.

Ребров сделал первые в Калуге памятники Марксу и Энгельсу, поставленные в 1920-е годы.

Во время оккупации они были разрушены, Анатолию Николаевичу пришлось восстанавливать их в военном 1942-м.

Ребров создал три бюста Циолковского, надгробие декабристу Оболенскому на Пятницком кладбище в 1931 году, а в 1960-м - фонтан «Три чайки», где у птиц размах крыльев был 3,5 метра.

И, конечно, слепил одну из знаменитых женщин на фронтоне драмтеатра и работал над оформлением домов № 23а и № 25 на улице Кирова, стоящих рядом с театром.

Жизнь художника не была безоблачной. В 1944 году он передал все семейные сбережения на постройку авиазвена, а в 1945-м был арестован по ложному доносу.

Но даже в лагере в Людиново не прекращал создавать свои скульптуры. После реабилитации в 1952-м году вернулся к работе и преподаванию.

Женат Анатолий Николаевич был на преподавателе немецкого языка Вере Степановне Филимоновой, они воспитали сына Павла.

Анатолий Ребров с женой Верой (справа),а также его сестра Татьяна и сын Павел.

Скончался Анатолий Ребров 12 августа 1972 года, похоронен на Пятницком кладбище.

Но его работы остались с городом навсегда.

Его скульптура женщины и сегодня встречает калужан и гостей города у входа в драмтеатр.