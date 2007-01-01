Калужский психолог назвала Топ-10 причин, почему вы не замужем

Наши внутренние барьеры мешают выстроить отношения.

Почему некоторым людям не удается выстроить личную жизнь?

На этот вопрос отвечает психолог Марина Папкова.

В своей практике она регулярно сталкивается с запросами, связанными с одиночеством.

Марина Папкова

психолог Как правило, проблема не в чем-то одном, это комплекс причин. Но даже если вы нашли у себя только одну причину, с ней уже нужно работать.

Особенно если вы действительно хотите поменять свою жизнь, выйти замуж и желательно по любви.

Так какие же бывают причины? Давайте разбираться.

Травма отверженности

- Это состояние, когда женщина болезненно, порой даже слишком остро, реагирует на малейшие признаки нелюбви. Глубоко внутри она чувствует себя никчемной и уверена, что ее невозможно полюбить по-настоящему. Это приводит к страху сближения.

Обычно корни уходят в детство, где было недостаточно любви и принятия от родителей. Даже если кажется, что «все было нормально», женщина могла усвоить, что отсутствие поддержки — это привычная норма.

Повзрослев, она выбирает партнеров, которые эмоционально недоступны, повторяя знакомый с детства сценарий. Отношения, где возможна настоящая близость, пугают, потому что непривычны.

Кроме того, в глубине души она уверена, что ее все равно не полюбят. И она их избегает.

Так возникает замкнутый круг, который лишь подтверждает болезненный опыт и укрепляет травму.

Вы не расстались с прошлым

- Формально отношения могут быть завершены — развод оформлен, бывшего партнера давно нет рядом, но мысленно и эмоционально женщина продолжает оставаться в тех переживаниях.

Она живет воспоминаниями, анализом ошибок и порой тайной надеждой, что все еще может измениться. Проблема в том, что пока она не отпустит прошлое, ничего нового в её жизни не появится.

Даже если на горизонте появляется потенциально подходящий человек, женщина, не осознавая, может сделать все, чтобы эти отношения не сложились, сохраняя верность старой связи.

Часто такая модель поведения родом из детства.

Женщина привыкла страдать, у нее психология жертвы и пассивная жизненная позиция.

То есть она сама как бы не решает ничего, а лишь является жертвой обстоятельств и других людей.

Брак представляется чем-то ужасным

- Эта уверенность формируется на основе негативного примера, усвоенного из родительской семьи. Если в родительской семье брак ассоциировался со ссорами, страданиями или несвободой, женщина может бессознательно быть уверена, что замужество принесет только боль.

Под давлением общества или возраста она может говорить о желании выйти замуж, но на деле будет избегать серьезных отношений: человеческая психика устроена таким образом, что мы инстинктивно избегаем того, что считаем для себя плохим и опасным.

Таким образом, женщина, уверенная, что брак — это сплошные страдания, лишения и потеря свободы, будет неосознанно его избегать. Самообман в этой ситуации не срабатывает.

Единственным решением является осознанное изменение восприятия института брака.

Дети, как губки, впитывают модель поведения родителей и на глубинном уровне уверены, что именно так все в жизни и устроено.

Если ничего не менять в себе и слепо следовать родительскому сценарию, с большой долей вероятности он повторится.

Но если включить осознанность и начать выстраивать собственную здоровую модель семьи, создавать свои ценности, то и результат будет совершенно иным.

Негативное восприятие мужчин

- Часто в жизни мы слышим, что все мужчины одинаковые.

И личный горький опыт формируют общую обиду на всех мужчин. Часто это проекция обиды на отца, который, возможно, бросил семью или был холоден.

На это, как бусинки на ниточку, нанизываются все последующие взаимодействия с противоположным полом.

Обладая таким искаженным восприятием, женщина попросту игнорирует достойных, внимательных и надежных мужчин, она их не замечает, так как они не вписываются в ее картину мира.

Она продолжает выбирать определенный, психологически знакомый типаж, который вновь и вновь приносит ей страдания.

А если вдруг в ее жизни появляется тот самый «хороший», она неосознанно может провоцировать его на плохое поведение, чтобы подтвердить свою правоту, а затем с горьким удовлетворением его обвинить.

В каком-то смысле это месть отцу и всему мужскому роду, но корень проблемы находится исключительно в ее голове. Помните, что за каждым великим мужчиной, стоит великая женщина.

Исторических подтверждений тому огромное количество. Исключаем мужчин алкоголиков, абьюзеров и прочих психически нездоровых.

На что ваша психика заточена, то вы и получаете.

И все это вы делаете сами, просто не осознаете или не хотите осознавать.

Стоит задать себе честный вопрос: что для вас важнее — быть правой в своих убеждениях или быть по-настоящему счастливой? Выбор за вами.

За все хорошее надо платить

- Человек с таким жизненным сценарием панически боится позитивных перемен, так как в его картине мира за ними неизбежно последует страшная расплата.

И если семья и любовь - это хорошо, то в голове женщины рисуются страшные картины будущей кары небесной. Как это ты посмела стать счастливой!

Подобные деструктивные установки, как правило, внедряются в детстве, а во взрослой жизни человек сам придумывает себе форму этой «расплаты» и неосознанно реализует ее, живя с постоянным, гнетущим чувством вины и страха.

Комплексы и низкая самооценка

- Часто приходят на прием красивые женщины и девушки, реально красавицы.

Но они уверены, что они некрасивы. Уши не такие, губы, грудь и т.д. Список можно продолжать бесконечно, в целом они себе не нравятся.

Причина - в детском опыте, где их мало хвалили, зато много критиковали, а любые достижения обесценивались.

Такие женщины во взрослой жизни либо пытаются заслужить любовь сильных и уверенных мужчин, либо, наоборот, находят слабого партнера - «тряпку», чтобы самоутверждаться за его счет.

Оба пути ведут в тупик, так как основаны на фундаментальной нелюбви к себе, которую необходимо исцелять на глубинном уровне.

Вам это выгодно

- Порой одиночество является следствием скрытой или вторичной выгоды.

Женщина может рассуждать примерно так: «Брак — это, конечно, хорошо, но не сейчас».

И это «не сейчас» растягивается на годы, потому что замужество воспринимается ею как тяжелое бремя: ограничение личной свободы, навязывание обязанностей, необходимость рожать детей и жертвовать своими интересами.

По сути, ей это просто не нужно, она к этому не готова.

Выходом может стать изменение в голове внутренней модели семьи: важно увидеть в супружестве не набор обременительных функций, а глубокую близость с любимым человеком, взаимную поддержку и совместное движение к общим целям.

Это никогда со мной не случится

- Это распространенный жизненный сценарий, когда человек в глубине души верит и даже знает, что с ним это никогда не произойдет. Часто она работает в паре со следующим сценарием.

Я всегда буду одна

- Это когда женщина убеждена, что она «всегда» будет одинока.

Оба сценария, заложенные в детстве, работают как самоисполняющиеся пророчества. В

ы подсознательно будете действовать так, чтобы подтвердить свои же ожидания. Разорвать этот порочный круг можно только через осознанную работу над своими убеждениями.

Психотравма

- Серьезные потрясения (предательство, насилие, абьюз) могут блокировать способность доверять и открываться другому человеку.

Психологическая травма подобна тяжелому грузу, который блокирует способность доверять, открываться и чувствовать себя в безопасности.

Это может парализовать многие сферы жизни, включая и возможность создания семьи.

Психотравму обязательно нужно исцелять, в современной психологии разработано много эффективных методов. Это проще и быстрее, чем вы думаете.

Уберете психотравму и ваше душевное состояние улучшиться.