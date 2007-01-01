Баскетбол подмочили: лужи на площадке в Калуге объяснили

В прошлый понедельник, 6 октября, к нам обратился житель Калуги, расстроенный лужами на новеньких площадках в сквере Волкова.

Городские власти пообещали исправить ситуацию до конца недели.

В воскресенье, 12 октября мы решили проверить как выполнила свое обещание администрация Калуги.

Кроме этого, нам удалось выяснить, почему образовываются лужи и как от них избавиться самостоятельно, хоть и на время.

Под фанфары

Открытие трех современных баскетбольных площадок в сквере имени Волкова прошло месяц назад, 9 сентября.

Церемонию провели с размахом. Приехал губернатор Владислав Шапша, председатель Федерации баскетбола России Андрей Кириленко, руководство Калуги.

Действительно, для любителей баскетбола были созданы отличные условия для тренировок и игры. Тут и площадка для соревнований, и для стритбола, и для оттачивания бросков.

- В нашей области баскетбол любят, - заявил на церемонии открытия губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

По словам главы региона этим видом спорта в регионе занимается более 16 тысяч человек. В спортивные школы и секции ходят две с половиной тысячи детей. В области даже проводится международный турнир «3х3».

Казалось бы, новые площадки должны стать популярными, а стук баскетбольного мяча не должен там стихать.

Однако, как видно на фото – после дождя это сделать проблематично ввиду наличия там луж. Как следствие – на площадках пусто.

Нам могут возразить, мол, октябрь на дворе и дело не в лужах, не сезон уже для баскетбола.

Но почему же тогда для футбола, большого тенниса и прочих видов спорта – сезон?

В день нашего визита в сквере Волкова калужане азартно гоняли мяч на расположенном рядом с кортами футбольном поле, заняты были теннисные площадки, по дорожкам люди бегали трусцой, а на тренажерном комплексе горожане качали мышцы.

И только на баскетбольных площадках – ни души.

- Проблема с отводом воды на площадке наблюдается постоянно, а не только во время осадков, - написал нам 6 октября житель Калуги. — Это делает невозможным нормальные спортивные занятия.

Как уже было сказано ранее, после публикации, представители администрации Калуги пообещали нам, что исправят ситуацию до конца недели.

- Площадка имеет специальное полимерное герметичное покрытие, которое не пропускает влагу, - пояснили в ведомстве. - Для отвода воды сделан дренаж. До конца этой недели прочистят, чтобы убрать скопление луж.

Найти этот самый дренаж мы визуально не смогли. Площадки обрамляет щебёночное покрытие и все.

В общем, создавалось впечатление, что корты сделаны для галочки. Но на деле же все оказалось не так.

Тут, как говорится, вся суть в нюансах.

Миллиметры не поймаешь

По информации из открытых источников, большую площадку, площадку для игры 3х3 и так называемое баскетбольное дерево построила компания «ПремиумСтрой».

Ее руководитель Андрей Нефедов в телефонном разговоре подробно объяснил нам все особенности устройства подобных кортов.

Кстати, как оказалось, в строительство не было вложено ни копейки бюджетных средств, все делалось за счет фирмы.

Поэтому руководство компании сильно удивилось как комментариям калужан в адрес городских властей, так и пояснениями этих самых властей.

Это ведь исключительно частная история и компетентные комментарии по ней может дать только тот, кто ею занимался.

И Андрей Нефедов исчерпывающе все объяснил.

- Мы могли бы сделать все три корта в бетоне, как были построены теннисные корты, - говорит он. – Тогда мы смогли бы поймать необходимые миллиметры уклона, чтобы и вода уходила и мяч не катился. Но поджимали сроки, и мы использовали асфальтовое покрытие. Там под акриловым покрытием несколько слоев подложки. В асфальтовом исполнении поймать эти миллиметры практически невозможно.

Вместе с тем, бизнесмен рассказал, что после дождя воду можно убрать с помощью специальных щеток. Три такие щетки были специально куплены заблаговременно и лежат под трибунами.

На наш резонный вопрос: не боитесь, что украдут, руководитель компании ответил:

- Ну, что ж, новые купим…

Однако воровать щетки мы не советуем. За этим местом пристально следит камера видеонаблюдения и избежать ее объектива невозможно. А в ближайшее время компания планирует поставить еще одну камеру.

Что же касается невидимого дренажа, то он есть, но его так сразу и не увидишь.

- Мы дренажи сделали маленькие – это трубочки такие аккуратненькие, толщиной с палец, но, видимо, их не хватает, - пояснил Андрей Нефедов. – К следующему летнему сезону обустроим площадки новыми дренажными системами большего диаметра.