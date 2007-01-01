Более 40 тысяч имен: калужанка полностью оцифровала Пятницкое кладбище

Что было найдено на проведенном на некрополе субботнике.

Фото Милы Куликовой и из архива «Калужского перекрестка».

Калужский краевед, генеалог и некрополист Мила Куликова завершила свой масштабный проект по оцифровке Пятницкого кладбища в Калуге.

Занялась она им исключительно по собственной инициативе, говорит, необходимость этой работы назрела давно. После того, как Мила оцифровала 730 сельских некрополей, в том числе заброшенных, ей в соцсети стали писать люди с просьбой провести такую работу и на Пятницком кладбище.

Мила Куликова

краевед, генеалог, некрополист Зачастую у людей был негативный опыт: при поиске предков они сталкивались с отказами из-за утраченных похоронных книг, отсутствия в них имен или указаний на номер участка.

Долгое время она не решалась приступить к столь крупному городскому объекту, однако 27 октября 2024 года был совершен первый пробный сбор волонтеров.

Идею Милы поддержали ее коллеги-некрополисты из других городов Андрей Кузнецов и Роман Гуторов, а также калужанки Юлия Шаргаева и Юлия Рейн.

Совместными усилиями всего за три часа они практически полностью оцифровали 15-й и 16-й участки.

Убедившись в реальности задуманного, Мила стала регулярно организовывать новые сборы, привлекая все больше помощников.

Со временем к проекту присоединились Светлана Котова, Екатерина Кривовичева, Анастасия Варгасова и Дмитрий Галактионов.

Итогом работы стало полное завершение оцифровки Пятницкого кладбища 13 марта 2025 года.

- Оцифровка – это фотографирование всех надгробий ряд за рядом, - уточняет Мила.

Следующим, не менее важным этапом, стал перевод снимков в текст — расшифровка имен и дат с надгробий.

К этой кропотливой работе также подключились волонтеры. О

днако Мила лично проверяла каждую надпись с надгробия, сверяя ее с фотографиями и внося правки, так как при чтении старых надписей случаются ошибки — например, имя «Анна» можно принять за «Ирину», а «Аллу», за «Анну».

Забытые плиты, сохраненные имена

Работа на каждом участке имела свои особенности и занимала разное время.

Классический план кладбища не всегда соответствовал реальности: так, 15-й и 16-й участки сейчас никак не разделены, а граница между 5-м и 10-м участками стерта, что требовало от команды особого внимания в учете захоронений.

1-й участок был оцифрован за 2 часа 20 минут, внесено 1220 имен. Самые старые захоронения здесь принадлежат декабристу Евгению Петровичу Оболенскому, а также Марии Александровне Тихомировой и Павлу Оттовичу Фон-Ренне.

3-й участок потребовал 4 часа работы. Интересно, что имен (1881) здесь оказалось больше, чем фотографий (1492), поскольку на одном памятнике может быть до 10-12 имен из-за многослойных захоронений на небольшой площади.

5-й участок оказался самым интересным, с наибольшим количеством дореволюционных памятников.

Самое древнее надгробие датируется 1825 годом и принадлежит Владимиру Ивановичу Мешкову. Однако состояние участка таково, что многие памятники зажаты между оградами, и подобраться к ним было крайне сложно.

На 7-м участке обнаружили старинное крестьянское захоронение Василия Семеновича Ларина. Интересно, что это единственная встретившаяся гранитная плита, которая была установлена у крестьянина.

8-й участок, самый большой, его оцифровка заняла 10 часов 40 минут, было сохранено 5473 имени.

Украденные памятники

Одной из серьезных проблем Пятницкого кладбища Мила называет практику перебивок — когда в советский период старые надгробия использовались заново для новых захоронений.

Узнать, кто был погребен первоначально под такими плитами, зачастую невозможно.

- Создается впечатление, что в 1950-е годы на кладбище творилась настоящая вакханалия, - говорит краевед. - Такое ощущение, что дали добро, и все стали брать дореволюционные памятники и ставить их себе.

Кто не смог перебить красиво, просто брал ломик, разбивал саркофаг или памятник. Потом лопнувший камень просто скидывали в бок.

Мне попадались такие вещи: стоит ограда, где три человека похоронены, а слева и справа от нее – старые захоронения - отец и сын.

То есть их сдвинули, а между ними сделали себе участок. Работы на этом Пятницком много, там на каждом шагу дореволюционные плиты.

Подняли из небытия

21 сентября 2025 года на Пятницком кладбище прошел первый субботник.

На призыв Милы через соцсети откликнулось шесть человек, в том числе ее коллеги-некрополисты из других городов, которые поделились своим опытом работы с историческими надгробиями.

С небольшого замусоренного и заброшенного участка 3х12 м, были подняты, отмыты и обработаны специальными составами против мха и разрушения три дореволюционных надгробия, два саркофага и одно расколотое гранитное надгробие.

Эта работа позволила вернуть из небытия восемь имен, включая захоронение калужского купца Ивана Андреевича Грудакова, скончавшегося 27 мая 1864 года «жития его было 67 лет 6 месяцев».

Запись о смерти позже Мила нашла в метрической книге Предтеченской церкви за 1864 год, причина смерти – «от органического сжатия горла».

- Что интересно, вместе с Иваном Андреевичем Грудаковым похоронены трое его сыновей - Николай, Иван и Дмитрий. Все они умерли в 1848 году от разных причин (воспаление мозга, холера, чахотка), - говорит Мила. – Я нашла информацию, что в середине XIX века Грудаков имел книжную лавку.

В 1846 году при ней была открыта частная библиотека. Известно, что лавку Грудакова на Никитской улице посещал Гоголь.

Кроме того, выяснилось, что старинный саркофаг, обнаруженный на этом участке, принадлежит некой Евдокии Михайловне.

Фамилию еще предстоит уточнить, начинается она на «Ивок», кончается на «кова». С ней похоронены и ее дети – сын Пётр и дочь Матрёна. А расколотый саркофаг принадлежит Евдокии Михайловне Меликовой.

Памятники волонтеры не перемещали, а лишь подняли их из-под слоя земли и мусора, законсервировав для будущих поколений, хотя никаких гарантий их дальнейшей сохранности, к сожалению, нет.

86 часов на кладбище

Итогом огромного труда команды волонтеров стали впечатляющие цифры: над проектом оцифровки работали 8 человек и 4 удаленных помощника, которые помогали с индексацией.

Сама Мила провела на кладбище 27 дней (86 часов) с октября 2024 по март 2025 года.

В результате была сделана 38 081 фотография и внесено в базу данных 40 536 имен.

Всего же на сегодняшний день исследовательница собрала и внесла на свой сайт 176 тысяч имен с разных погостов Калужской области.

Главная цель Милы — сохранить эту память. Все имена теперь находятся в электронной базе на ее сайте, однако своей конечной задачей она видит публикацию книги «Пятницкий некрополь».

Мила — убежденный сторонник печатных изданий, так как с техникой может случиться что угодно, а книга остается надежным хранителем информации.

У нее уже есть опыт публикации подобных трудов: «Некрополи Козельского уезда» с 10 тысячами имен и «Незабытые имена Медынского уезда», включившая 48 тысяч имен.

Теперь она надеется увековечить историю Пятницкого кладбища, но издание книги - дело дорогостоящее, и всё упирается в вопрос финансирования. Пока что все работы Мила проводит за свой счет.

Кроме того, для сохранения некрополя необходимы волонтёры, готовые участвовать в субботниках.