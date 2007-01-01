Эрмитаж в гостях у Калуги: шедевр Мурильо несколько месяцев проведет в нашем городе

На этой неделе культурная жизнь Калуги проходит под знаком высокого искусства.

Фото автора

В Калужском музее изобразительных искусств стартовали Дни Эрмитажа — это проект, который за десятилетие существования превратился для горожан в долгожданный культурный праздник.

Центральным событием стало открытие в Голубой гостиной выставки одного шедевра — картины «Благовещение» великого испанского живописца золотого века века Бартоломе Эстебана Мурильо из собрания Государственного Эрмитажа.

Особое настроение создало исполнение «Aве Мария» Еленой Шумаевой под аккомпанемент Виктории Тантлевской, которое подчеркнуло возвышенную атмосферу вернисажа.

В Голубой гостиной собрались калужане - ценители искусства, были и почетные гости: министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, экс-губернатор Валерий Сударенков.

Из Санкт-Петербурга приехал куратор выставки, старший научный сотрудник Эрмитажа Святослав Савватеев.

Директор музея изобразительных искусств Наталья Марченко не скрывала эмоций:

- Это исторический день. Мы даже мечтать не могли, для нас честь принимать это произведение.

- Не только мы теперь можем ехать в Санкт-Петербург, но и здесь, находясь в Калуге, жители города гости могут ознакомиться с шедеврами, - заметил Павел Суслов.

Валерий Сударенков, Наталья Марченко и Павел Суслов поблагодарили Эрмитаж за многолетнее сотрудничество.

Елена Шумаева исполнила «Aве Maрия».

Реальное и мистическое

Картина вызвала большой интерес. Посетители подолгу стояли у полотна и задавали множество вопросов куратору.

Старший научный сотрудник Эрмитажа Святослав Савватеев подробно рассказал о художнике и его произведении.

Мурильо, родившийся в последние дни 1617 года, был младшим, 14-м ребёнком в семье.

О его детстве почти ничего не известно: в десять лет он осиротел и воспитывался у одной из старших сестёр.

Пройдя обучение у севильского художника Хуана дель Кастильо, Мурильо начал блестящую карьеру и очень быстро стал востребованным мастером.

У него появилась большая мастерская с учениками, а слава, выйдя за пределы Севильи, распространилась по всей Испании.

Художник писал в основном на религиозные сюжеты, но трактовал их по-особому: его святые выглядели близкими к обычным людям, а сцены были наполнены гармонией и таинственностью.

на картине Мурильо много символов.

Картина «Благовещение», созданная между 1655 и 1665 годами, относится к зрелому периоду творчества мастера.

Мурильо изображает ключевой евангельский момент: явление архангела Гавриила Деве Марии с благой вестью. Художник мастерски создаёт пространство, где реальное соприкасается со сверхъестественным.

Мария окружена символами: книга и корзина с шитьём говорят о её трудолюбии и мудрости, а белые лилии — о непорочности.

Жест архангела указывает на голубя в сияющем ореоле — символ Святого Духа, а в небесах парят радостные ангелочки.

калужане задавали много вопросов сотруднику Эрмитажа Святославу Савватееву.

Погружение в искусство

Картина Мурильо останется в нашем городе до 2 февраля. Для полного погружения в эпоху золотого века в Голубой гостиной создали особую атмосферу: экспозицию дополнили проекциями на стенах других шедевров того времени, превратив зал в настоящую художественную мистерию.

Выставка одной картины — это лишь начало. Дни Эрмитажа продлятся четыре дня, и их обширная программа рассчитана на самую разную аудиторию:

Для детей и семей пройдут интерактивные занятия «Секреты гения» и увлекательный квест «Тайный код Мурильо».

Для ценителей искусства - тематические экскурсии и лекции о творчестве Мурильо и мастерах севильской школы от экспертов Эрмитажа, и «Эрмитажный VR-кинотеатр», где произойдет погружение в историю музея с Константином Хабенским.

Калужане услышат и органный концерт с участием испанского исполнителя Даниэля Сальвадора. 0+