Многоэтажка на месте старинного погоста не дает покоя жильцам

Жители пятиэтажного жилого дома в Калуге на Московской, 36 уже три десятилетия задыхаются от вони и боятся насекомых.

В среду, 8 октября в редакцию обратилась одна из жительниц этого дома с жалобой на запах канализации.

Мы встретились с обитателями пятиэтажки и выяснили причину зловония.

В ходе нашего расследования открылись и другие интересные детали, связанные с этим зданием.

Чур, меня, чур!

Когда в середине 60-х годов в недрах калужского горисполкома возникла идея построить рядом с Храмом Иоанна Предтечи жилой дом с поликлиникой на первом этаже, мало кто думал о последствиях принятия такого решения.

Кирпичную пятиэтажку решили возвести на месте старинного погоста.

Советская идеология не принимала во внимание религиозные предрассудки и экскаваторы принялись копать яму под фундамент.

Строительство в центре Калуги сразу привлекло внимание горожан. На кухнях тревожно зашептались, а богомольные старушки, спешащие в церковь, боязливо крестились, проходя мимо стройки.

Первый тревожный звоночек не заставил себя долго ждать. После вскрытия верхнего слоя грунта под фундамент, в яму стали просачиваться грунтовые воды. Вместо фундамента образовалось небольшое озеро. А на его поверхности появились непонятные предметы.

В один из дней строители вдруг поняли, что это плавает.

- Братцы, гробы всплыли! – истошный крик строителя заставил перекреститься даже самых отпетых атеистов.

Задумались и в горисполкоме, посоветовались с партийными товарищами и решили не поддаваться предрассудкам, а продолжить строительство.

В результате изменили конфигурацию фундамента и ввысь поднялись пять этажей.

В 1971 году в этом доме открылась стоматологическая поликлиника, а в квартиры начали заезжать жильцы.

Первые два десятилетия все было спокойно и жуткая история с бороздящими просторы фундамента гробами, которую, кстати, нам рассказал местный старожил, ставший свидетелем этого случая, постепенно забылась.

Однако около 30 лет назад жители дома почуяли неладное. В подъезде стали потеть окна, появились непонятные жучки и насекомые, запахло серой.

Нет, не серой, конечно, это мы иронизируем, а более коммунальным ароматом – канализацией.

«Там просто жуть какая-то»

С годами ситуация ухудшалась. Запах усиливался, насекомых становилось все больше. В холодные зимы, как рассказали нам многолетние жители дома, из-за зловонного пара по утрам невозможно было выйти из подъезда.

- Ребенок не смог как-то даже дверь открыть – намерзло все, - рассказывает одна из старожилов дома, Наталья. – Пришлось взрослым плечами толкать эту дверь.

Активисты из пятиэтажки забили во все колокола. Жалобы полетели в УК, прокуратуру, ГЖИ, Роспотребнадзор.

- Пытались решить проблему через различные инстанции: девять месяцев оставляла заявки в разные организации, в том числе в прокуратуру, но ничего не изменилось, - поясняет жительница дома Наталья Муравьева. - Мы живём в таком кошмаре уже много лет.

К слову сказать, мы писали об этой проблеме год назад. С тех пор ситуация немного сдвинулась с мертвой точки. УК наняла уборщиков и теперь в подъездах чисто, пропали горы трупов насекомых на подоконниках.

УК завели под дом две вытяжные трубы для проветривания, однако запах остался. Он явственно чувствуется, как только переступаешь порог подъезда. Именно поэтому частенько двери в них люди оставляют открытыми.

Никуда не исчезли и запотевшие окна.

- ГЖИ после проверки рекомендовала УК разблокировать подъездные окна, чтобы мы могли проветривать, но, как видите, это не сделано, - поясняет Наталья Муравьева.

С вонью в подъездах, которая просачивается в квартиры вплоть до пятого этажа, жильцы борются своими силами.

- У меня двойная дверь и даже так заходит запах, - делится Нина, еще одна из жительниц этого дома. - Соседи мои, пожилые люди, кладут под дверь одеяло, чтобы запах из подъезда не заходил в дом. А мы люди современные, купили специальные штучки, которые надеваются на дверь и не пропускают запах.

Причину вони люди видят в худых канализационных трубах.

- Знаете, когда Калугатеплосеть меняла трубы, туда, в техподполье, залезал один из рабочих, - поясняет Наталья Муравьева. - Он увидел такой просто ужас. Говорит, там воды выше колена, сказал, что канализация сделана напрямую, нет ни фильтров, ничего, что там вонь, вода, мухи и тараканы.

Проверить слова женщины мы не смогли. Дело в том, что вход под дом представляет собой маленькое примерно полметра на полметра окошко. Пролезть в него мало кто сможет.

Единственное, что можем подтвердить – вонь присутствует. Она ударила в нос сразу, как только мы открыли это окошко.

«К нам жалоб нет»

Сразу заявила нам руководитель Управляющей компании «ГУП Калуги», которая обслуживает дом.

После зловонной экскурсии по подъездам пятиэтажки мы, естественно, хотели услышать мнение УК и обратились туда.

- Канализация там в исправном состоянии, все соединения на месте, - объяснила директор УК «ГУП Калуги» Татьяна КАБАНОВА. - Как она написала (Наталья Муравьева в соцсети. Ред.) - напрямую, что значит напрямую? Они что, специалисты все? Канализация сделана, как сделана. С уклоном, всё есть, порывов нет, все уходит в колодцы перед домом, со двора. Воду из техподполья откачиваем постоянно. У нас там стоит насос, мы его включаем через день, плюс стоматология включает. Но вода эта не из труб, это выходят грунтовые воды. Как мы с ними будем бороться, с грунтовыми водами?

Два раза в год УК проводит плановые проверки состояния дома. Последняя была в апреле 2025-го. Согласно отчету, все в доме функционирует удовлетворительно. В следующий раз специалисты намерены проверить этот дом до конца октября.

Что касается заблокированных подъездных окон, то директор УК ответила и на эту претензию.

- Насчет окон могу сказать: там у нас появилась девушка-активистка, мы ей отдали протокол, - поясняет Татьяна Кабанова. - Она сейчас ходит, подписи собирает на замену окон, потому что разблокировать их нереально. Там такие рамы, их открыть невозможно. Они как-то сделаны ещё по-чудному, - открываются вверх и непонятно за что крепить. Как у нас будет протокол общего собрания собственников с положительным решением, мы заменим все окна в подъездах на пластиковые.

Не успели оглянуться

Буквально через несколько часов после нашего визита и телефонного звонка в УК, от жителей дома пришло сообщение о том, что к ним нагрянула целая делегация «дядечек в костюмах».

- Вы уехали, а к нам во двор зашли по виду очень высокопоставленные мужчины, - рассказала нам по телефону одна из жильцов. - Мужчина явно начальник какой-то шёл, а за ним целая свита. Я завела его к себе в подъезд, показала ему всё то, что я показывала вам. Трещины на доме, из-за которых у соседа дырка прям в кухне, отверстие такое, что улица видна. В подъезде в тех. подполье заглядывал. В общем, обещал помочь.

Ну уж не знаю, может быть, и поможет, - резюмирует калужанка.

— Вот это реакция! Оперативно! - подумали мы, и решили выяснить, что за «высокопоставленная делегация» нагрянула в дом по нашим следам.

Оказалось, что на Московской побывал начальник управления ЖКХ Калуги Михаил Вишняков с коллегами.

И, как нам пояснили в горуправе, на деле просто так совпало, что именно в день нашего визита комиссия управления проводила осмотр работ по замене коммунальных сетей во дворе на Московской, 36. Он был перерыт основательно и, по старой доброй традиции, рабочие разрыли детскую площадку.

Что же касается проблем с подвалом в злополучном доме, то нам уж очень интересно, как именно руководитель городским ЖКХ собирается помочь жильцам.

Грунтовые воды под домом вряд ли удастся победить, а без этого проблема не решаема.

Быть может, стоит в соседний Храм сходить и попросить прощения у Господа за давнишнее решение советских руководителей построить жилой дом на погосте?