Место, где гуляла вся Калуга: как в городе появился главный парк

Сквер возле Троицкого собора обустраивали известные в Калуге горожане.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

130 лет назад, в 1895 году, по инициативе Калужского губернатора Александра Григорьевича Булыгина, возле Троицкого собора была заложена аллея лиственниц и разбит сквер. названный Владимирским.

Позже он стал частью нынешнего городского парка культуры и отдыха.

Владимирским сквер назвали в честь визита в город великого князя Владимира Александровича, состоявшегося семью годами ранее.

На средства губернатора

Визит высокого гостя в июне 1888 года стал для Калуги настоящим событием.

Великий князь Владимир Александрович с супругой Марией Павловной посетили лагерь 5-го гренадерского Киевского полка, где в день полкового праздника Петра и Павла для них был устроен пышный приём: украшенный флагами лагерь, торжественная арка, парад и служба в полковой церкви.

На следующий день князь произвёл смотр войск Калужского гарнизона на поле Крестовского монастыря, а провожали его с особыми почестями: когда в три часа дня кортеж показался на Московской улице, оркестр грянул встречный марш, а гренадеры огласили воздух дружным «Ура!».

В память об этом событии губернатор Александр Григорьевич Булыгин облагородить территорию вокруг Троицкого собора.

На собственные средства он обустроил там Владимирский сквер, привлекая к его созданию видных горожан. В создании сквера принимали участие четырежды городской голова, купец 1-й гильдии Иван Козьмич Ципулин и полицмейстер Евгений Иванович Трояновский.

Под руководством полицмейстера в симметричном порядке были посажены молодые хвойные деревья, площадь возле собора обнесена железной решеткой, а при въезде поставлены чугунные фонари и скамейки.

Посадка деревьев была для полицмейстера любимым делом.

Современники писали про Трояновского: «Он с самого раннего утра, как только выберется свободная минута от прямых своих обязанностей, глядишь, где-нибудь уже садит деревья, сам держит дерево и показывает рабочим, как следует заваливать землею; вот таким образом и украсил Калугу».

С фонтаном и рестораном

Позже из слияния Владимирского сквера, городского бульвара и сада при губернаторском доме сложился современный облик городского парка.

Городской бульвар там появился в начале ХIХ века: четыре квадрата липовых аллей. В 1821 году здесь был построен деревянный летний театр, который не раз горел. А в 1826 году проложены дорожки к Оке.

Со Старого торга в парк перенесли чугунный бассейн, который в 1807 году был подарен купцом Макаровым и установлен для разбора воды. Его превратили в фонтан, который изначально украшала фигурка лебедя.

Центром притяжения стал деревянный ресторан с террасой, смотрящей на Оку. Это место быстро обрело славу главной светской площадки города.

И приносило доход в тысячу рублей в год. Сюда стекались чиновники, купцы и военные, приезжавшие в Калугу на парады, чтобы прогуляться, послушать музыку и пообщаться.

Провели электричество

Парк в то время назывался Городским садом. Жизнь здесь кипела с апреля по октябрь.

По выходным звучал духовой оркестр, для детей устраивались игры, а для взрослых — танцы. Вход был платным.

Прогуливалась молодёжь, отдыхали семьи с детьми, были и те, кто стремился прямиком в ресторан.

В 1900 году сад озарился электрическим светом: вокруг тополя, увешанного лампочками, расставили диваны, а полюбоваться на панораму Оки можно было из «царской» беседки.

Так, шаг за шагом, формировался облик любимого места отдыха горожан.