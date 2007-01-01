«Мои любимые темы – политика и эротика»: что привез в Калугу профессор ВГИКа

Александр Дудин — профессор ВГИКа, а его выставка — это путешествие по мыслям и воспоминаниям автора, которое можно увидеть до 4 ноября.

Фото автора. В картине «Автобус» дудин изобразил себя.

Когда заходишь в зал, то оказываешься между двумя разными мирами.

С одной стороны — мир фантазий, где картины написаны по мотивам древних мифов, например, «Илиады» Гомера или «Божественной комедии» Данте. Их нужно рассматривать медленно и внимательно.

С другой стороны — знакомый мир простых людей. Это цикл «Русские», и здесь представлены не просто портреты, а целые истории, которые тронули самого художника: изображение спящего отца, портрет жены, девчонки, собирающие малину.

Но самая запоминающаяся картина — «Автобус». На ней художник изобразил самого себя, уставшего, едущего с дачи с корзиной яблок.

Интересно, что никто из пассажиров не смотрит на зрителя — все погружены в свои мысли. Только рыжий кот глядит прямо на тебя. Всё это так знакомо, что кажется, будто ты сам ехал в этом автобусе.

Александр леонидович умеет произвести впечатление.

Среди друзей

На открытии выставки царила дружеская атмосфера. Друзья и коллеги Дудина, которые тоже окончили ВГИК, делились воспоминаниями. Художник Айдар Беширов рассказал, как они вместе учились: о творческой атмосфере, трофейных фильмах, которые тогда не показывали на большом экране. - Уже тогда Александр работал над иллюстрациями. Удивительно талантливый человек, — заметил Беширов. — Его работы были настолько реалистичными, что, например, нарисованная ткань казалась настоящей. Другой калужский художник, Вячеслав Некрасов, рассказал, что в студенческие времена на него произвели сильное впечатление карандашные рисунки Дудина. - Не помню, где я их видел — возможно, в общежитии, среди запахов жареной селедки, или среди монголов, которые в коридоре были вечно веселы от портвейна, — но я их запомнил.

Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте.

Выменял на револьвер

Сам Александр Дудин — интересный рассказчик. Родился он в Ялте, но через год после его рождения Крым передали Украине. И хотя художник много путешествовал, именно в Крыму он чувствует себя как дома. - В детстве я жил попеременно в Ялте у бабушки с дедушкой, под Калининградом, в деревне Майское, где отец был председателем колхоза, а мама учительствовала в начальной школе, а также в деревне Киселихе Горьковской области у других бабушки с дедушкой», — вспоминает Дудин. Стать художником он решил в шесть лет, когда в садике нарисовал пароход, и его рисунок признали лучшим. На вернисаже Александр Леонидович рассказал интересный случай: «Мне было 13 лет, когда у одноклассника Сережки Гашина мне попалась на глаза папка журналов «Америка». Я выменял у него эту толстую стопку, расставшись с самой дорогой вещью — старым французским револьвером «Лефарше». С этого времени начался период моей антисоветской, прозападной ориентации. Окончательно любовь к Западу умерла летом 1999 года, когда натовская свора вместе с нашими бывшими братскими странами напала на Сербию. Под лицемерной маской западного друга я, наконец-то, разглядел рожу врага».

Мордюкову худодник рисовал для фильма.

С Тарковским не встретился, но рисовал Мордюкову

Во ВГИК Дудин попал случайно. С красным дипломом художественного училища он мечтал об академической «Репинке», но там на его рисунки не обратили внимания: - Мне сказали: «Оставьте свои работы, придете через пару часов». Я погулял немного. Пришел, вижу, мои работы так и лежат, только веревочку на них обрезали. И услышал: «Вас не допустили до экзаменов». Для меня это был сильный удар, у меня же диплом с отличием! Пришлось несолоно хлебавши уйти. После этого Дудин поехал в Москву, в Суриковский институт, но там уже шли экзамены. Кто-то из ребят предложил попробовать поступить во ВГИК, где тоже есть художественный факультет. И он поступил. Окончил его тоже с отличием, отслужил в армии. А вернувшись, получил приглашение преподавать, чем и занимается до сих пор. Параллельно с преподаванием Александр Леонидович иллюстрировал книги и журналы. Оформлял «Роман-газету», которая в советское время выходила тиражом 4 млн экземпляров, литературную серию «Классики и современники». Кроме того, он автор более 50 рассказов — легких, смешных, но с глубоким смыслом. Интересно, что Дудин, хоть и профессор ВГИКа, в кино не работал: не любит шумные тусовки. - Но если бы меня пригласил Тарковский, я бы бросил все свои дела. Но Тарковский мне не встретился, — шутит профессор. Зато сам он попал в документальное кино «Нонна Мордюкова. О любви». По сюжету художник рисует актрису, а она рассказывает о своей жизни. Этот портрет есть и на выставке.

И страшно, и смешно

- Вообще мои любимые темы — это политика и эротика, — признался на вернисаже Александр Дудин. — Потому что в политике много и смешного, и жуткого, страшного. А эротика — это своего рода политика. С иллюстрациями политических романов у него связана одна тревожная история. - Однажды я иллюстрировал роман Проханова «Господин Гексоген» и нарисовал Ельцина, а вокруг него пляшет истеблишмент, — поделился Дудин. — И рано утром звонит мне бывшая жена: «Что за шуточки такие? В два часа ночи звонок и говорят: «Сколько вашему покойному мужу было лет?» То есть кому-то из тех, кого я там нарисовал, это не очень понравилось. Такие моменты бывают. Политика не всегда хорошо заканчивается. А чем политические иллюстрации еще плохи — они стареют…»

«Спящий отец».

Страсти улеглись

Как рассказал художник, раньше он любил путешествовать. Наиболее интересной из зарубежных поездок было путешествие по Индии в 1995 году: - Я проехал всю страну от Гималаев до самой южной точки — Каньякумари, - сообщил Дудин.

В последнее время страсть к перемещениям в пространстве у художника значительно поулеглась. Больше всего он любит находиться в своей мастерской — работая или бездельничая. 16+