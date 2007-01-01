Калужанки Ирина Павлова и Наталья Зеленская открыли двери в сказку

Увидеть ее можно до 2 ноября.

Фото автора.

В «Доме мастеров» в один из осенних вечеров открылась уютная выставка керамики двух мастериц — Ирины Павловой и Натальи Зеленской.

Получилась очень душевная и теплая история, где гости с интересом разглядывали работы и общались с авторами.

А малышей угощали яблоками и конфетами.

Ожившие сказки

Для Ирины Павловой это первая персональная выставка, и она честно признается, что очень волновалась.

- Я работаю с дивеевской глиной — привожу ее из святого места, которое мне очень дорого, - поделилась Ирина. - Глина для меня — это что-то живое, теплое. Сначала она твердая как камень, потом ее размачиваешь и можно лепить что угодно.

Ирина специализируется на Дивеевской игрушке — это народный промысел, созданный мастерицей Натальей Крушинской 30 лет назад.

Среди работ Ирины – герои сказок пушкина и Андерсена, много свистулек, колокольчиков, грематух.

Своей любимой на сегодняшний день работой мастерица называет композицию «Благая весть» — семья и птица Феникс. Интересно, что эта работа еще не обожжена в печи, и Ирина говорит, что она «напитывается энергией гостей».

- Все мы были маленькими, засыпали под сказки, через сказку учились, да и сейчас, наверное, учимся и учим своих детей добру, заботе о маленьких, уважению взрослых, - говорит мастерица.

Самая трогательная работа Ирины — печка и персонажи сказки «Лисичка со скалкой», которую она делала вместе с четырехлетними детьми из детского сада.

- Представляете, мы с малышами лепили эту композицию! — с улыбкой рассказывает Ирина. — Они катали «колбаски» из глины, помогали делать одеяльце для лисички. Слепили все за месяц, так вдохновились сказкой!

Все начинается с куска глины.

Печку слепили из глиняных колбасок.

Открываются новые смыслы

Наталья Зеленская занимается керамикой с 2017 года, она уже профессионал, обучает этому искусству других. Ее подход отличается от Ириного:

- Мне хотелось показать, что керамика может быть разной и использоваться в быту, — объясняет Наталья. — Поэтому я сделала вазы, шкатулки, рамы для зеркал.

Особенно интересны ее рамы для зеркал по мотивам сказки «Иван-царевич». Вместо того чтобы изображать самих персонажей, Наталья использовала символы из сказки — золотые яблоки, коня, перо жар-птицы.

- Я большой поклонник творчества Васнецова, — делится мастерица. — После выставки в Третьяковской галерее буквально вдохновилась его большими сказочными полотнами.

Я решила, что обязательно возьму сказку «Иван-царевич и серый волк» и буду делать по ней работу.

Но, когда начала ее читать, поняла, что, во-первых, очень много вариантов. Во-вторых, есть варианты и у других народов. И я эту сказку так и не разгадала до конца.

Работы Натальи более современные.

Ещё один образ, мимо которого Наталья не смогла пройти, — медведь. - В русском фольклоре это центральный персонаж, герой многих сказок, — говорит она. — Я взяла сказку «Три медведя», хотя она не народная, а авторская, и сделала ее героев в виде шкатулок.

Техника у Натальи сложная — она работает с глазурями, которые наносятся в три слоя. Использует особую глазурь кракле, которая со временем покрывается трещинками.

- Слышите тихий звон: цинк-цинк-цинк? — спрашивает Наталья. — Это керамика продолжает трескаться.

Мне кажется, это очень похоже на сказки — когда мы читаем их в детстве, воспринимаем их одним образом, а вырастаем — и открываем для себя новые смыслы.

Сказки для нас становятся более глубокими, как и трещины на глазури.

Для детей у мастериц нашлось угощение.

гости выставки фотографировались с мастерицами.

Книга сказочных отзывов

Выставка собрала множество гостей — и взрослых, и детей. Гости рассматривали работы, живо обсуждали их, вспоминали свои любимые сказки, делились впечатлениями. Мастериц поздравляли, дарили цветы, фотографировались на память.

Ирина и Наталья подготовили для посетителей «книгу сказочных отзывов», куда можно записать свои впечатления и даже нарисовать любимого персонажа или поделиться сказочной историей. Эта обратная связь очень важна для мастериц.

Выставка будет работать до 2 ноября, все это время в Доме мастеров будут жить сказки из глины. 0+