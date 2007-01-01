Ретро-трамвай, каблук на Правобережье и тоннель в овраге: что еще мечтатели из ВШЭ предложили сделать с Калугой

Калужане оценили проекты преобразования культовых мест нашего города от московских проектировщиков.

Фото автора.

Студенты магистратуры НИУ ВШЭ взяли Калугу как тему для своих дипломных работ и на этой неделе презентовали их широкой общественности.

Обучение все они проходили онлайн. Все живут в разных городах, но в начале 2025 года приехали в наш город, изучили портрет и ценности калужан, провели социально-экономический анализ.

Проанализировали историю, демографию, типы застройки, рынок недвижимости и структуру землепользования,проектировщики разработали несколько проектов следующего содержания:

Ретро-трамвай (туристический маршрут по Окской ветке).

Благоустройство набережной реки Оки.

Развитие Березуйского оврага.

Создание велопешеходной зоны на Правом берегу под названием «Сердце Циолковского».

В процессе работы студенты поняли, что все эти проекты логично интегрируются в маршрут «Велоботинка Циолковского», который в течение нескольких лет продвигают калужские активисты Екатерина Николаева и Станислав Соловьев.

По задумке, закольцованный велопешеходный маршрут длиной почти 20 километров должен соединить разные микрорайоны города. На его пути будут станции, каждая из которых имеет историческое, архитектурное, экономическое или социальное значение.

Проект объединит достопримечательности, места отдыха и социальные объекты. Часть маршрута планируется проложить по старой железнодорожной Окской ветке (её судьба обсуждается с 2015 года, но пока ведутся переговоры с РЖД о передаче ее городу).

Проект масштабный, поэтому его реализация пройдет в несколько этапов. Сейчас готовится к проектированию участок, связывающий Яченскую набережную и набережную реки Оки.

Студенты Вышки связались с сообществом «Велоботинка» и приняли решение провести презентацию своих проектов в Калуге.

Представлять их в наш город приехали Денис Бесконечный, Мария Пономарева и Евгений Пастухов.

Денис Бесконечный, Мария Пономарева и Евгений Пастухов.

На ретро-трамвае по городу

Первый проект — это туристический маршрут по Окской ветке «Знакомство с Калугой».

Он предлагает маршрут длиной 1,5 км, который будет начинаться от железнодорожного вокзала. По нему авторы проекта предложили запустить ретро-трамвай.

Идея трамвая по их мнению интересна тем, что в начале XX века он в Калуге так и не появился, а теперь город может стать первым в России с таким уникальным туристическим транспортом.

Авторы проекта предполагают, что трамвай будет двигаться с небольшой скоростью. Чтобы жители домов, находящихся вблизи Окской ветки, не пострадали от шума.

Кроме того, снизить шумовое воздействие по их мнению, поможет посажанная здесь живая изгородь.

Территорию старой ветки предлагается благоустроить: преобразовать гаражные кооперативы в общественные зоны и привести в порядок зеленые насаждения.

Конечная остановка трамвая будет совмещена со станцией велопроката «Велоботинка». Согласно проекту здесь можно будет пересесть на велосипед и продолжить путь от ул. Николо-Козинской в парк на Оке внизу ул. Салтыкова- Щедрина.

- Очевидно, что Ока для Калуги достаточно важна, - сказал, представляя проект, Денис Бесконечный. - В конце XVII, начале XIX веков Калуга была одним из главных речных портов в России, и люди, которые приезжали в Калугу, в первую очередь воспринимали город именно с воды.

Потом появилась железная дорога, город был переориентирован на нее, - продолжает Денис. - И сейчас у людей в Калуге, по сути, нет доступа к Оке. Мы решили восстановить несправедливость и предлагаем переориентировать город к воде.

Авторы проекта обратили внимание на то, что существующие набережные не популярны и не имеют интересного наполнения. Новый парк площадью 12 гектаров должен это исправить.

В нем предложили разместить зоны для активного отдыха: вело- и скейтпарк, спортивные площадки, станцию проката велосипедов и зону фудкорта.

У самой воды расположили пляж с бассейнами и модернизированную лодочную станцию. Также здесь будет летний кинотеатр и детская площадка, а зимой — каток.

Поскольку рядом строится новый жилой комплекс, студенты предположили, что девелоперы могут быть заинтересованы в финансировании проекта, чтобы сделать микрорайон более привлекательным.

Два слоя в Березуйском овраге

Следующий проект посвящен комплексному развитию Березуйского оврага. Его предлагается связать с основным веломаршрутом с помощью тоннеля.

Концепция представляет собой «слоистую» структуру, объединяющую природу и город.

Первый слой — «Древнерусская Калуга» - это дно оврага, которое станет местом притяжения с беседками и террасами с минимальным вторжением в природу.

Второй слой — «Купеческая Калуга» — включает развитие городской территории над оврагом, где находится 21 исторический объект.

А в историческом доме городского головы Борисова, расположенном напротив храма Покрова на Рву (ул. Карпова, 1), предлагается открыть винный ресторан с местной кухней (калужское тест, сидр и т.д.).

Из ресторана посетители смогут спускаться на террасы на склонах оврага в районе ул. Марата, близ нижней части сквера ТЮЗа.

Преимущество этой локации, по мнению авторов, в том, что она находится в отдалении от шумного Каменного моста, но при этом здесь прекрасные виды.

- От этого ресторана люди могли бы ходить на террасы на склонах Березуйского оврага, где была бы инфраструктура для времяпрепровождения: открытые площадки, павильоны для мастер-классов и террасы для отдыха, - презентовала проект Мария Пономарева.

- Плюс этого расположения в том, что он немного дальше от Каменного моста, и шум от машин и потенциальные выхлопы не доходят до посетителей. Вид же при этом открывается шикарный.

Каблук на Правом берегу

Еще один проект нацелен на развитие Правого берега - «Сердце Циолковского».

Работая над ним, студенты узнали, что Циолковский часто ездил на велосипеде на правый берег, в Перемышльский район к дочери.

А в результате анализа поняли, что современное население Правобережья — это молодые семьи, нуждающиеся в комфортной среде.

Изначально форма маршрута напоминала сердце, но после уточнения стала похожа на женский ботинок, что идеально соединило его с концепцией «ВелоБотинка».

- Данный маршрут имеет протяженность 6, 5 км. Мы решили, что маловато, хочется использовать еще потенциал этой территории, потому что там шикарные рельефы, - пояснила Мария Пономарева.

Маршрут включает разные зоны: природные территории с минимальным вмешательством, городские участки с безопасными велодорожками для семей, а в зоне активности, так называемом «каблучке», предложили разместить веревочный парк, летний кинотеатр и места для кафе.

Летом маршрут будет служить для велопрогулок и рыбалки, а зимой — для катания на лыжах.

На авто по шахтам

В процессе исследования у авторов проектов родилась дополнительная идея — автомобильный туристический маршрут по шахтерским местам Калужской области.

Путь длиной около 220 двадцати километров мог бы начинаться от усадьбы Демидовых, проходить через поселок Дугна, Нижнюю Вырку, пос. Куровской, который они назвали «местными Хибинами» за уникальный рельеф, и пос. Якшуново, где планировались шахты и сохранились валы от задуманной когда-то железной дороги.

Все эти точки, связанные с историей добычи угля, открывали бы для туристов уникальную идентичность региона.

Где деньги, Зин?

Посчитали разработчики проектов и сумму, в которую они обойдутся, уточнив, что цифры предварительные.

Туристический маршрут с трамваем оценили в 170 млн. рублей (закупка трамвая и разработка ретро-облика) + 200 млн. на строительство ветки.

Парк на набережной потребовал бы около 550 млн. рублей.

Самый затратный проект — Березуйский овраг — около 1,3 млрд рублей.

На «Сердце Циолковского» надо меньше. Всего каких-то 130, 5 миллионов.

- Туристический маршрут по Окской ветви довольно экономически емкий: вложения в сам трамвай, в трансформацию железной дороги предполагает инвестиции, - сказал ответственный за экономику проектов Евгений Пастухов.

- Но это проект не про транспорт, а про насыщение каркаса новыми функциями. Инвестиции – 370 млн. рублей создают новый турпродукт, который оживляет территорию, создает точки роста для малого бизнеса вдоль всего маршрута.

Что касается набережной, здесь мы работали с тканью территории, преобразуя неэффективно используемые территории в мощный реакционный кластер.

Инвестиции в данный проект, это тоже вложения в качественную городскую среду, которые напрямую капитализируются в стоимости прилегающего жилья.

«Березуйский овраг» - самый ёмкий по инвестициям проект.

Инвестиции в 1,3 миллиарда рублей ликвидируют разрыв между берегами, создают уникальное публичное пространство и запускают механизм вернакулярного развития, когда территория обретает ценность в глазах горожан, что привлекает частные инвестиции.

Реальность или утопия?

После презентации реалистичность проектов оценили на общественном обсуждении.

Несмотря на блестящую концептуальную проработку, между идеальными образами и реальными условиями Калуги - существенная пропасть.

Это стало понятно, когда свои вопросы и замечания начали высказывать собравшиеся в зале чиновники, предприниматели, краеведы и активные калужане.

К примеру, романтичную идею ретро-трамвая сразу же сочли чрезмерно сложной — ведь в Калуге просто нет опыта эксплуатации такого транспорта.

Взамен прозвучало куда более приземлённое предложение: использовать мотодрезину.

На это один из авторов проектаДенис Бесконечный, парировал:

- У нас в команде есть человек, который сейчас проектирует высокоскоростную магистраль Москва–Питер. Если будет желание, мы пригласим этого суперпрофессионала, чтобы он оптимизировал проект и подготовил все необходимые для реализации решения.

Не менее жаркая дискуссия разгорелась вокруг амбициозного проекта освоения Березуйского оврага.

Эксперты напомнили про суровые ограничения - охранный статус территории, создающий сложности с подведением коммуникаций, и высокий риск подтопления предлагаемого тоннеля.

Критические замечания прозвучали и в адрес проектов набережной и Правого берега: недостаточный учёт зон подтопления, а также сезонность предлагаемых объектов.

Террасы, летние кинотеатры и фудкорты хороши в тёплое время года, но их использование в холодный период — с ноября по январь — остаётся под вопросом.

Сможет ли новая набережная привлекать горожан зимой? При этом собравшиеся отметили идею автомобильного маршрута по области, назвав ее интересной.

Однако важно понимать: проекты студентов Вышки — учебные, это, скорее, яркие дизайн-концепции, смелый взгляд на будущее города.

Именно такого свежего подхода часто не хватает городским властям и девелоперам.

Подобные инициативы ценны тем, что вызывают общественную дискуссию, заставляя экспертов и жителей задуматься: что реализуемо, а что останется утопией, и как адаптировать смелые идеи к местным условиям.