После Победы: в Европе разоблачают нацистских ученых-убийц, а в Калужской области выращивают картофель для москвичей

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло 22-28 сентября, а сегодня – о событиях с 29 сентября по 5 октября. Все публикации проекта смотрите здесь.

Приказано – разобрать и увезти

Агентство Ассошиэйтед Пресс передает, что генерал Эйзенхауэр распорядился демонтировать оборудование пяти крупнейших немецких промышленных предприятий. Это оборудование будет вывезено в счет репараций.

Среди упомянутых пяти предприятий находится большой шарикоподшипниковый завод «Кугельфишер, Шафер и комп.» в Швейнфурте и судостроительное предприятие в Бремене. В сообщении, опубликованном по этому поводу, говорится, что еще не решен вопрос о том, какие страны получат это первое репарационное возмещение.

Венгрия ликует

Венгерский народ переживает большой подъем, вызванный решением советского правительства об установлении дипломатических отношений с Венгрией. В Будапеште состоялась многолюдная демонстрация, в которой приняли участие десятки тысяч жителей столицы.

Колонны демонстрантов с лозунгами: «Да здравствует советско-венгерская дружба!», «Да здравствует Генералиссимус Сталин!», «Да здравствует наш могучий восточный сосед Советский Союз!» с национальными и советскими флагами прошли по главным улицам города.

Ледяной ад

Как сообщает агентство Рейтер, в Германии началось подробное расследование деятельности германского медицинского института авиации, где обнаружены личные тайные архивы Гиммлера.

Эти архивы показывают, что в проводимых институтом опытах, имевших целью выяснить влияние высоты и низкой температуры на человеческий организм, использовался «человеческий материал» из германских концентрационных лагерей. При осуществлении одного из экспериментов «подопытных людей» заставляли находиться в течение 14 часов нагими на морозе при температуре минус 6 градусов по Цельсию.

Эти опыты производились с личного разрешения Гиммлера. В досье, составленном комиссией по расследованию военных преступлений, содержатся письмо Гиммлера одному из руководителей германской авиации, фельдмаршалу Мильху, в котором говорится: «Я лично беру на себя ответственность за доставку людей из концентрационных лагерей для этих опытов».

К родным домам

По сообщению Советского командования частичный вывод советских войск из Маньчжурии начался уже несколько дней тому назад. Вывод главных сил начнется во второй половине октября.

Вывод всех советских войск из Маньчжурии будет закончен к концу ноября года. Операция проходит под контролем Маршала Малиновского, о чем сообщено китайскому командованию.

Трудные реформы

По сообщению греческого бюро информации, военный министр Меркуридис подал в отставку «по причине своего несогласия с генеральным штабом и английской военной миссией по вопросам управления греческой армией».

Как известно, Меркуридис вошел во второй кабинет Вулгариса на том условии, что премьер-министр примет его план реорганизации армии, который, в частности, предусматривал ограничение власти генерального штаба и фактическое подчинение армии правительству.

Попытка военного министра осуществить этот план сразу же натолкнулась на сопротивление всей реакции и генерального штаба. Монархическая печать обвиняла министра в стремлении вырвать армию из рук «националистов».

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 29 сентября - 5 октября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…призывают защитить стада от волков.

В лесах Мосальского района развелось много волков, которые нападают на колхозные стада, а по ночам приходят и в деревни, воруя птиц, гусей, пишет в редакцию читатель.

Пастухи, не имея огнестрельного оружия, не в состоянии сохранить скот от нападения волков, а местные охотничьи хозяйства вместо того, чтобы организовать решительную борьбу с хищниками, приносящими огромный ущерб государству, устраивают охоты на зайцев, уток и прочую безобидную тварь.

Из деревень Иваново-Дубово, Воронинo и других ежедневно поступают сигналы о волчьих вылазках. Областному охотничьему хозяйству надо самым серьезным образом через местные охотничьи хозяйства повести борьбу с хищниками.

…побеждают во всесоюзном соревновании.

ВЦСПС и НКПС рассмотрели итоги Всесоюзного социалистического соревнования работников железнодорожного транспорта за август 1945 года. Среди победителей во Всесоюзном соревновании признаны калужский электротехнический завод и Управление строительно-восстановительных работ. Им вручено переходящее Красное знамя НКПС с выдачей премии.

…готовят пути к зиме.

Образцово готовится к работе в зимних условиях коллектив малоярославецкой дистанции пути. Здесь хорошо произведены летние ремонтные работы, на дистанции нет ни одного длительного предупреждения.

Путейцы готовят средства для снегоборьбы: отремонтированы все снеговые щиты и заборы; сверх годового плана заготовлено 3500 кольев, силами коллектива сделано 600 деревянных лопат и более тысячи новых снеговых щитов.

…обеспечивают картошкой Москву.

Козельский район отгрузил для столицы нашей Родины Москвы 79 тонн картофеля. Помимо этого, еще свыше 220 тонн картофеля подготовлено к отправке и находится на пристанционном заготовительном пункте.

Из колхозов Бабынинского района отгружено для Москвы 108 тонн картофеля.

…возрождают деревни.

Деревни Раменского сельсовета Мосальского района немецко-фашистские захватчики сожгли и разорили. Сейчас все деревни вновь отстроены. В колхозах возведены хозяйственные постройки. За три месяца построена новая школа. Не прекращается индивидуальное строительство жилых домов.

…интересуются книгами.

Число читателей Калужской областной библиотеки возрастает с каждым днем. За сентябрь количество читателей библиотечного абонемента увеличилось на 200 человек, а читальни — на 140.

Библиотека проводит большую массовую работу. По заявкам читателей сделаны подборки литературы на темы: «Герои Отечественной войны» и «Образ советской девушки».

…помогают героям войны.

Заводоуправление Калужского деревообрабатывающего комбината оказывает большую помощь в ремонте и благоустройстве жилищ семьям военнослужащих, демобилизованных и инвалидов Отечественной войны.

Так, семьям красноармейцев Афанасьева и Петровского предоставлены квартиры, отремонтированные на средства завода. Для ремонта квартир семей военнослужащих Гаврилова, Авденина, Егорова, Маркелова, семьи демобилизованного Денисова и многих других отпущено нужное количество фанеры, стекла, гвоздей и других стройматериалов. Инвалиду Отечественной войны т. Блинову дана квартира.

…посещают музеи.

Большую культурную и историческую ценность представляет собой вновь открытый Калужский областной художественный музей, имеющий два основных отдела — Западно-Европейской и русской живописи.

В книге отзывов многие посетители записывают свои впечатления от просмотра. Аспирант Московского государственного педагогического института имени Ленина т. Сметанин пишет: «Данный музей имеет все основания считать себя подлинным храмом искусства».

«Экспонаты музея ценны как памятники истории и культуры», — пишет подполковник Иванов.

…готовят специалистов ликеро-водочной промышленности.

С 10 октября начнутся занятия в техникуме ликеро-водочной промышленности, открытом на базе Калужского ликеро-водочного завода. На первый курс двух отделений — технологического и планово-счетного — принято 70 человек. Полностью укомплектован штат преподавателей. Занятия будут проходить в новом специально отстроенном для техникума здании.

…развивают кинофикацию.

При областном институте усовершенствования учителей создана кинофильмотека, насчитывающая до 200 научно-учебных узкопленочных фильмов. Фильмы предназначены для использования их на уроках по истории, географии, физике, химии, естествознанию в средней школе. Приобретены также семь немых и один звуковой кинопроектор.

…заботятся о сиротах.

Колхозники сельхозартели «14 годовщина Октября», Арсеньевского сельсовета, Боровского района выступили с призывом ко всем колхозникам и рабочим совхозов района: создать районный фонд помощи детям-сиротам и семьям воинов Красной Армии, погибших на фронтах Отечественной войны.

Колхозники сельхозартели имени 9 января Шемякинского сельсовета отозвавшись на этот призыв, решили засеять сверх плана 5 гектаров озимых в фонд помощи детям-сиротам.