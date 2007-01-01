Председатель калужской Думы: «Если вы не ведете соцсети, вас для определенной категории избирателя нет»

Юрий Моисеев в эфире радио «Комсомольская правда - Калуга» подвел итоги выборов в городской представительный орган.

Первое заседание дДумы 8-го созыва прошло уже 24 сентября.

В состав представительного органа в этот раз вошли 36 депутатов. Из них 26 избирались по одномандатным округам, а 10 по партийным спискам.

О том, каким получился новый состав Думы, бюджете и многом другом в студии радио «Комсомольская правда – Калуга на волне 93,1 ФМ» мы поговорили с председателем Думы городского округа Калуга Юрием МОИСЕЕВЫМ.

Новое полезно

- Юрий Евгеньевич, в этом году даже депутатские значки стали выглядеть по-другому. Что еще изменилось в Думе в новом политическом сезоне?

- В соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, у нас несколько изменились названия в муниципальных органах власти.

Если раньше был городской голова города Калуги, то теперь это глава округа города Калуга Калужской области.

Раньше мы были депутатами городской Думы города Калуги, теперь же мы депутаты Думы городского округа города Калуги Калужской области и возглавляет Думу председатель.

Гораздо более важное изменение произошло с округами.

У нас раньше они сильно отличались по численности – самый большой из них был на правом берегу - порядка 27 тысяч избирателей. В то же время где-то в центре были округа втрое меньше. Сейчас мы привели все это в равновесие, численность округов теперь составляет около 11 тысяч в строгом соответствии с законодательством.

На правом берегу у нас теперь три округа. При этом за счет перераспределения у нас прибавился всего один округ - одномандатных было 25, стало 26.

- Депутатский корпус обновился примерно на треть - это хороший признак?

- Такое обновление - на 25-30% - всегда полезно. С одной стороны, сохранился традиционный консервативный подход к работе, который должны быть в строгом соответствии не только с законодательством, но и с традициями.

С другой стороны, каждый из 11-ти новых депутатов, реализуя наказы избирателей, может привнести что-то свое, дать нам всем на какие-то вещи взглянуть по-новому, и это будет полезно.

- При этом в городской Думе появились новые имена, а партий сейчас представлено семь. Значит ли это, что предвыборная борьба была жесткой?

- Она никогда не бывает мягкой, но в Калужской области до каких-то крайностей и экстрима точно не доходит, и это очень хорошо.

Кое-где было напряженно, имели место споры между кандидатами, однако все прошло в рамках приличий.

Наша хорошая традиция и в том, что по результатам выборов нет никаких судебных разбирательств. Потому что все максимально открыто, и каждая партия представляла своих наблюдателей в процессе голосования.

- Что сегодня важнее для кандидата – личные встречи с избирателями или активность в социальных сетях?

- Есть разные возрастные категории избирателей, и есть разные удобные для них пути восприятия информации. Кому-то проще получать ее из интернета, другим нужно личное общение. Оба этих коммуникационных канала одинаково важны.

И если кто-то из депутатов считает, что соцсети ему не нужны, я всегда говорю: если вы не ведете соцсети, вы сами себя обделяете, потому что у определенной категории калужан сложится мнение, что вы ничего не делаете. Вас для них нет.

Бюджет не прост

- В новом составе Городской Думы два участника СВО, какие надежды на них возлагаете?

- Это, действительно, уже наша потребность и примета времени, когда ребята, которые защищали нашу Родину, идут дальше, вперед и ведут за собой людей.

Два очень достойных кандидата, участники СВО стали депутатами городской Думы - Андрей Кулемин и Дмитрий Галкин.

Андрей работает на пункте приема по контракту. После ранения вернуться в строй он не может, и теперь он готовит новых бойцов.

Он не просто стал депутатом, а возглавил очень важный комитет – социальный.

Дмитрий же ведет активнейшую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Думаю, социальную сферу ждет новый виток, ведь растет необходимость на ином уровне выстроить нашу работу и с ветеранами СВО, и их семьями.

- Одна из основных задач сейчас - это структурирование бюджета города. Насколько сложным может стать бюджет-2026?

- Формировать бюджет никогда не бывает просто. Бюджетные средства всегда ограничены, а задач надо решить огромное количество.

Тем не менее, поддержка регионального и федерального бюджетов, усилия губернатора Владислава Шапши и сенатора Анатолия Артамонова позволяют реализовывать самые масштабные проекты.

Так, например, жители Правобережья давно остро нуждались в поликлинике. И вот в этом году она появилась – большая и современная.

В микрорайонах Байконур и улицы Кубяка в этой пятилетке построены две прекрасные школы. Еще одна возводится на Тайфуне.

Вспомните, сколько лет калужане ждали решения проблемы Синих Мостов – в прошлом году задача выполнена. Это же касается и северного въезда, который в прошлом был некомфортным и аварийным. Это тоже решили.

Конечно, без федеральных средств город со всем этим бы не справился. И безусловно, здесь жизненно важна слаженная работа всех ветвей управления. Депутат - связующее звено между жителями города и исполнительной властью. И часть тех больших проектов, которые реализованы за последние пять лет, были в наказах избирателей, которые получили кандидаты в депутаты в 2020 году.

О чем еще говорил главный по депутатскому корпусу Калуги, слушайте в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93,1 ФМ с четверга по воскресенье в 11.00, 13.00 и 17.00.