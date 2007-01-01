В центре Калуги, на Большой Садовой, торговали лошадьми и стирали платья
Так как этот год юбилейный для главной калужской улицы, вспомним её историю.
Свой современный облик город начал приобретать после учреждения Калужского наместничества. В 1778 году был утвержден, или, как говорили в то время, «высочайше апробирован», генеральный план Калуги.
До его реализации улицы и переулки города представляли собой узкие, извилистые проезды, тесно застроенные деревянными домами, которые были огорожены частоколами и плетнями.
Академик Василий Зуев, посетивший Калугу в 1781 году, отмечал: «Улиц прямых две, если только так можно назвать, а прочие идут беспорядочно».
Однако начиная с середины 1780-х годов в центре наместничества развернулось масштабное строительство: храмы возводили на новых местах, старые улочки выпрямляли и расширяли, а на тогдашних окраинах прокладывали новые.
Улица Садовая стала не только самой широкой в городе — ее ширина достигала пятидесяти метров, — но и самой прямой.
Она соединяла две круглые площади — Сенную, которая сейчас называется площадью Мира, и Дровяную, известную сегодня как площадь Победы.
Кипела жизнь
Большая Садовая улица была проложена в 1785 году. Историки говорят, что её название не имеет очевидного объяснения, поскольку та местность не отличалась обилием садов.
С момента своего появления Садовая предназначалась для торговли и деловых контактов.
Здесь располагались рынок, гостиница, а также жилые дома, лавки и склады купцов.
Постепенно Садовая улица превратилась в главную, став деловым и культурным центром Калуги.
В базарные дни — воскресенье, среду и пятницу — она практически полностью заполнялась телегами, санями и повозками крестьян из окрестных сел, в канун церковных праздников на рынок могло приехать до двух тысяч подвод.
В эти дни повсюду были видны лапти, онучи и валенки.
Однако по вечерам, особенно в театральный сезон, Садовая улица преображалась, заполняясь респектабельной публикой, которая направлялась к Сенной площади в экипажах, каретах, на пролетках или пешком, чтобы увидеть выступления заезжих знаменитостей и местные постановки в городском театре.
В то время театра размещался на Сенной площади (сквер Мира).
Здесь есть все
В центре Садовой улицы находилась церковь Жён-Мироносиц, первоначально построенная еще в 1698 году.
Во второе воскресенье после Пасхи рядом с храмом устраивалась ярмарка, где преимущественно торговали лошадьми, так как здесь хранились две особо чтимые скотоводами иконы: святых Флора и Лавра, а также святого Власия.
Перед храмом располагалась небольшая площадь, где велась мясная торговля.
Ранее, в ХVII веке, на этом месте проходил овраг с Березуевским ручьем, который начали засыпать после прокладки Большой Садовой.
В 1840-х годах были возведены деревянные мясные торговые ряды, хотя ассортимент товаров не ограничивался только мясом.
На месте современного сквера Медсестер ранее находился пруд с так называемой «платьемойкой».
В 1887 году, после устройства в Калуге водопровода, на этом пруду соорудили общественную купальню.
Однако вода в нем была настолько холодной, что желающих купаться находилось немного.
Выше по улице была построена двадцатипятиметровая водонапорная башня, возведенная в 1886 году, а также церковь Иоанна Предтечи.
А между Мироносицкой и Предтечинской церквями на пустыре обустроили площадь Новый Торг, ныне известная как Театральная площадь, имевшая форму полукруга.
Здесь построили торговые ряды, лавки и склады, а неподалеку организовали хлебный рынок. Со временем нижние этажи водонапорной башни также были сданы под торговые лавки.
Торговля между церквями
На противоположной стороне улицы стояли жилые дома калужан, магазины и различные заведения. Горожане, прогуливаясь по Садовой, любили заходить в Мартыновскую булочную за баранками.
Согласно данным 1910 года, всего на Садовой улице насчитывалось пять булочных.
На углу Садовой и Сенной площади, который сейчас является углом улицы Кирова и сквера Мира, располагался популярный в народе трактир Журавлёва.
Неподалеку от него находились пивная лавка Семёнова и еврейская столовая Шнитман.
Кроме того, на этой улице работали колбасная мастерская Малышева, а также магазины, торгующие кожей, мукой, мясом, рыбой, свечами и иконами.
Здесь же можно было найти фруктовый погреб, ренсковый погреб, торгующий алкогольными напитками на вынос, чайную, чулочную мастерскую, парикмахерскую и прачечную.
На Садовой улице располагались гостиницы — номера для приезжающих под названием «Звёздочка» и постоялый двор Лобачёва.
На Большой Садовой улице принимали дантисты, а также можно было обратиться к повивальной бабке.
Женская гимназия
На перекрестке улиц Садовой и Березуевской (ныне - часть улицы Рылеева), находилось здание женской гимназии Шалаевой (современный адрес: Кирова, 20).
Оно было построено в 1816–1817 годах по проекту архитектора Ясныгина и первоначально предназначалось для вице-губернатора Загряжского.
Впоследствии здание сдавалось в аренду Дворянскому собранию, театру и благотворительному обществу.
В 1889 году Мария Шалаева, выпускница Высших женских курсов, открыла в этом здании подготовительную школу для девочек.
В 1905 году школа была преобразована в прогимназию, а в 1911 году получила статус гимназии.
Известно, что в 1912 году в гимназии было семь классов, в которых обучалось тридцать три тысячи двести шестьдесят семь учениц. В 1941 году здание было разрушено.
После революции Большая Садовая улица стала называться Театральной. А в 1934 году переименована в честь Кирова.