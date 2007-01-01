В центре Калуги, на Большой Садовой, торговали лошадьми и стирали платья

240 лет назад, в 1785 году, в соответствии с регулярным планом застройки, была проложена улица, получившая название Большая Садовая. С 1934 года эта улица носит название Кирова.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Так как этот год юбилейный для главной калужской улицы, вспомним её историю.

Свой современный облик город начал приобретать после учреждения Калужского наместничества. В 1778 году был утвержден, или, как говорили в то время, «высочайше апробирован», генеральный план Калуги.

До его реализации улицы и переулки города представляли собой узкие, извилистые проезды, тесно застроенные деревянными домами, которые были огорожены частоколами и плетнями.

Академик Василий Зуев, посетивший Калугу в 1781 году, отмечал: «Улиц прямых две, если только так можно назвать, а прочие идут беспорядочно».

Однако начиная с середины 1780-х годов в центре наместничества развернулось масштабное строительство: храмы возводили на новых местах, старые улочки выпрямляли и расширяли, а на тогдашних окраинах прокладывали новые.

Улица Садовая стала не только самой широкой в городе — ее ширина достигала пятидесяти метров, — но и самой прямой.

Она соединяла две круглые площади — Сенную, которая сейчас называется площадью Мира, и Дровяную, известную сегодня как площадь Победы.

Вид от Сенной площади (пл. Мира) в стронону церкви Жен Мироносиц.

Вид от церкви Иоанна Предтечи (перекресток нынешних ул. Кирова и Московской) в сторону церкви Жен Мироносиц.

Кипела жизнь

Большая Садовая улица была проложена в 1785 году. Историки говорят, что её название не имеет очевидного объяснения, поскольку та местность не отличалась обилием садов.

С момента своего появления Садовая предназначалась для торговли и деловых контактов.

Здесь располагались рынок, гостиница, а также жилые дома, лавки и склады купцов.

Постепенно Садовая улица превратилась в главную, став деловым и культурным центром Калуги.

В базарные дни — воскресенье, среду и пятницу — она практически полностью заполнялась телегами, санями и повозками крестьян из окрестных сел, в канун церковных праздников на рынок могло приехать до двух тысяч подвод.

В эти дни повсюду были видны лапти, онучи и валенки.

Однако по вечерам, особенно в театральный сезон, Садовая улица преображалась, заполняясь респектабельной публикой, которая направлялась к Сенной площади в экипажах, каретах, на пролетках или пешком, чтобы увидеть выступления заезжих знаменитостей и местные постановки в городском театре.

В то время театра размещался на Сенной площади (сквер Мира).

Здесь есть все

В центре Садовой улицы находилась церковь Жён-Мироносиц, первоначально построенная еще в 1698 году.

Во второе воскресенье после Пасхи рядом с храмом устраивалась ярмарка, где преимущественно торговали лошадьми, так как здесь хранились две особо чтимые скотоводами иконы: святых Флора и Лавра, а также святого Власия.

Перед храмом располагалась небольшая площадь, где велась мясная торговля.

Ранее, в ХVII веке, на этом месте проходил овраг с Березуевским ручьем, который начали засыпать после прокладки Большой Садовой.

В 1840-х годах были возведены деревянные мясные торговые ряды, хотя ассортимент товаров не ограничивался только мясом.

На месте современного сквера Медсестер ранее находился пруд с так называемой «платьемойкой».

В 1887 году, после устройства в Калуге водопровода, на этом пруду соорудили общественную купальню.

Однако вода в нем была настолько холодной, что желающих купаться находилось немного.

Выше по улице была построена двадцатипятиметровая водонапорная башня, возведенная в 1886 году, а также церковь Иоанна Предтечи.

А между Мироносицкой и Предтечинской церквями на пустыре обустроили площадь Новый Торг, ныне известная как Театральная площадь, имевшая форму полукруга.

Здесь построили торговые ряды, лавки и склады, а неподалеку организовали хлебный рынок. Со временем нижние этажи водонапорной башни также были сданы под торговые лавки.

Торговля между церквями

На противоположной стороне улицы стояли жилые дома калужан, магазины и различные заведения. Горожане, прогуливаясь по Садовой, любили заходить в Мартыновскую булочную за баранками.

Согласно данным 1910 года, всего на Садовой улице насчитывалось пять булочных.

На углу Садовой и Сенной площади, который сейчас является углом улицы Кирова и сквера Мира, располагался популярный в народе трактир Журавлёва.

Неподалеку от него находились пивная лавка Семёнова и еврейская столовая Шнитман.

Кроме того, на этой улице работали колбасная мастерская Малышева, а также магазины, торгующие кожей, мукой, мясом, рыбой, свечами и иконами.

Здесь же можно было найти фруктовый погреб, ренсковый погреб, торгующий алкогольными напитками на вынос, чайную, чулочную мастерскую, парикмахерскую и прачечную.

На Садовой улице располагались гостиницы — номера для приезжающих под названием «Звёздочка» и постоялый двор Лобачёва.

На Большой Садовой улице принимали дантисты, а также можно было обратиться к повивальной бабке.

Женская гимназия

На перекрестке улиц Садовой и Березуевской (ныне - часть улицы Рылеева), находилось здание женской гимназии Шалаевой (современный адрес: Кирова, 20).

Оно было построено в 1816–1817 годах по проекту архитектора Ясныгина и первоначально предназначалось для вице-губернатора Загряжского.

Впоследствии здание сдавалось в аренду Дворянскому собранию, театру и благотворительному обществу.

В 1889 году Мария Шалаева, выпускница Высших женских курсов, открыла в этом здании подготовительную школу для девочек.

В 1905 году школа была преобразована в прогимназию, а в 1911 году получила статус гимназии.

Известно, что в 1912 году в гимназии было семь классов, в которых обучалось тридцать три тысячи двести шестьдесят семь учениц. В 1941 году здание было разрушено.

После революции Большая Садовая улица стала называться Театральной. А в 1934 году переименована в честь Кирова.