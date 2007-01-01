Что такое шарафуга и церападус:: калужские садоводы-огородники открыли новый сезон

Как клуб в библиотеке стал их местом силы.

Фото автора.

Клуб садоводов «Добрые плоды», который собирается в библиотеке имени Белинского, открыл свой 39-й сезон.

На первом занятии вспомнили инициатора создания клуба – заслуженного агронома Российской Федерации, краеведа и общественного деятеля Олега Николаевича Мятковского и Нину Ивановну Андриянову, которая руководила клубом долгие годы.

Это были необычные люди.

Спас город от вредного комбината

- Олег Николаевич Мятковский объездил почти всю страну, был на северных территориях, и везде занимался выращиванием редких культур, – рассказала заведующая отделом медицины и экологии Елена Кузнецова. - Еще в детстве он увлекся садоводством.

Учился в школе № 6, и помогал садовнику ухаживать за растениями в оранжерее.

Это увлечение определило его будущее: он поступил в Тамбовский плодоовощной техникум, а затем перевелся в аграрный институт.

Закончив его, работал агрономом в различных сельскохозяйственных предприятиях и колхозах, в том числе в Калужской области.

Был приверженцем экологичного подхода и отдавал этому все свои силы, что сказалось на его здоровье. Инфаркт в сорок лет стал следствием конфликта, в который Мятковский вступил, отстаивая свои принципы.

Например, он изучил специфику выращивания яблок и выяснил, что их нужно сажать на определенных склонах, с соблюдением особых условий.

Однако тогда яблони сажали повсеместно, не учитывая его рекомендаций, и во время мороза 1975 года погибло почти 80% яблоневых садов.

Олег Мятковский остаивал экологию.

Олег Николаевич активно боролся и против строительства вредного химкомбината на Правом берегу в 1980-е годы.

Он писал письма, входил в совет общественности, возглавлял общество охраны природы Калужского региона и везде доказывал, что комбинат нанесет огромный вред экологии и городу.

Его усилия увенчались успехом – строительство было приостановлено, но на эту борьбу он потратил огромное количество сил и здоровья.

Тем не менее, его жизнелюбие позволило ему прожить долгую жизнь. Он работал в библиотеке имени Белинского, изучал фонды и проводил там практически все свое время. Написал четыре книги и опубликовал около четырехсот статей.

Именно Мятковский стал инициатором создания при библиотеке клуба садоводов, считая, что любительское садоводство лежит в основе экологического воспроизводства.

Он был убежден, что важно, чтобы люди выращивали плоды без химии и делились знаниями друг с другом. Этим и занимается клуб «Добрые плоды».

Среди посадок аронии черноплодной.

Кустарник аронии зимой.

Олег Николаевич долгие годы жил в частном доме на Берендяковке, где остался его сад с редкими растениями. Там сохранилась уникальная яблоня, на которую привито двадцать сортов.

Весной, чтобы избежать переопыления, он закрывал каждое соцветие марлечкой. Эта яблоня до сих пор плодоносит.

Олег Мятковский был удивительным, уникальным человеком с открытым сердцем, любящий землю и людей. И через клуб он передал эту любовь своим последователям.

Участники первой областной выставки садоводов, 1986 год.

Утром - две дачи, после обеда - на работу

Садоводы также вспомнили Нину Ивановну Адриянову, которая руководила клубом тридцать пять лет. В этом году её не стало.

Нина Андриянова возглавляла клуб с 1986 по 2022 годы.

Родилась Нина Ивановна в Калуге в 1939 году. Ее родители работали на заводе. В 1941 году отец ушел на фронт, а в 1942-м погиб. Матери, видимо, было тяжело, и семья уехала в деревню.

Там Нина Ивановна окончила школу, поступила в культпросветшколу, а затем заочно окончила институт. В библиотеку она пришла в 1966 году.

Нина ивановна в молодости была красавицей.

С подругой.

С мамой и мужем.

Сначала работа обычным библиотекарем, позже стала заведующей сельскохозяйственным отделом, а в 1986 году возглавила клуб «Добрые плоды» и руководила им до 2022 года.

Старейшие члены клуба хорошо ее помнят. В молодости она была красивой, задорной и энергичной. Нина Ивановна очень любила землю.

У нее были две дачи, которые она успевала посетить перед работой: сначала на Тихоновой пустыни, потом на Силикатном. Все обустраивала там и прибегала на работу к началу второй смены в тринадцать часов.

И всегда делилась секретами садоводства, приносила разные вкусности, была очень дружелюбной, часто собирала всех за столом в комнате отдыха, где дегустировали наливки, яблоки и груши.

Тогдашний директор библиотеки Семен Миронович, тоже большой любитель сада и огорода, поддерживал клуб. У него была дача, где он многое выращивал, делал заготовки.

И была у клуба традиция: он выезжал на опытное поле в районе, изучал новые методы, привозил литературу.

Первые заседания клуба.

Когда в 2007 году Нина Ивановна ушла с работы, она постепенно стала угасать. Для нее было важно общение, то, что люди в ней нуждались.

Еще несколько лет она вела клуб, но понимала, что ее время уходит. И сильно её подкосила смерть мужа, которого она очень любила. Нина Ивановна не заболела, она просто угасла.

Старейший участник клуба Элеонора Маратовна Лукина – поделилась воспоминаниями о Нине Андрияновой:

Элеонора Лукина в клубе садоводов почти 40 лет.

- Нина Ивановна всегда была очень красива. Но самое хорошее ее качество – деликатность.

Когда в клубе кто-то отвлекался и начинал разговаривать, она никогда не делала замечания. Она просто аккуратно постучит ручкой по столу, и все сразу понимали.

Что такое шарафуга и церападус

В 2022 году, когда Нина Ивановна уже не могла приезжать по состоянию здоровья, нужно было найти нового руководителя. Это оказалось непросто.

Нина Ивановна тогда сказала, что никто не согласится, так как это тяжелый труд, требующий полной самоотдачи. Среди сотрудников библиотеки не нашлось желающих взять на себя эту ответственность, хотя у многих есть дачи.

Тогда предложили возглавить клуб садоводу Елене Викторовне Дроздовской. И она согласилась. Взялась за дело активно, привлекла новых участников.

Теперь клуб собирается на втором этаже библиотеки имени Белинского. Елена Викторовна вкладывает в эту работу все сердце, несмотря на трудности: привезти столько всего, сколько она везет в своей тележке, – уже подвиг.

Елена Дроздовская взяла клуб в свои руки.

- Я пришла в клуб в 1991 году и застала всех его корифеев: Мятковского, Подкопаевского, Северина, Морозова, - говорит Елена Дроздовская. - Атмосфера в клубе была невероятно доброй.

Помню, когда выступали Олег Мятковский и Виктор Подкопаевский, их слушали, затаив дыхание, потому что они делились огромным опытом.

А Нина Ивановна была для меня как богиня. Люди все разные, попадались и с тяжелым характером. Но Нина Ивановна умела найти подход ко всем, сгладить острую ситуацию, решить любой технический вопрос.

Она участвовала во всех огородных выставках, всегда помогала все расставить, успокоить.

Сейчас у меня тоже больше тридцати пяти лет опыта, многое знаю и умею, но продолжаю читать и учиться. Сейчас очень важно вырастить экологически чистый урожай.

Я стараюсь на лекциях объяснять, как это сделать без химических удобрений. Любой кусочек земли можно сделать плодородным с минимальными физическими затратами.

Те, кто ходит в клуб, уже разбираются в препаратах, смотрят на класс опасности. Первый и второй классы – это запрещенные препараты, они отравляют все живое: и человека, и животных.

Третий класс опасности уже вредит пчелам и рыбам.

Четвертый класс – относительно безвредный. Мы должны во всем этом разбираться, спрашивать у продавцов или внимательно читать надписи на упаковке.

Участники клуба постоянно общаются: у нас есть свой чат, где мы на связи двадцать четыре часа в сутки. И у нас есть помощник из Тимирязевки – Елена Владимировна Демьяненко, с которой мы постоянно советуемся.

Мы также путешествуем с клубом: были в Ботаническом саду МГУ, в Аптекарском огороде, на выставках цветов.

В этом году посетили два необычных места: сад водных растений и ореховый сад. Всего в России три ореховых сада, один из них – в Калужской области. Мы увидели морозостойкие орехи.

На занятиях я расскажу и о разных интересных культурах, о которых вы, возможно, даже не слышали.

Я и сама часто удивляюсь: вот, например, шарафуга – гибрид персика, абрикоса и сливы; или рябины, которые не похожи на рябины, с ягодами не круглой формы; или церападус – гибрид черемухи и вишни.

Мы обязательно проведем отдельное занятие по винограду и поедем на обрезку к нашему виноградарю.

В клубсадоводы-огородники приходят не с пустыми руками.

Следующее занятие клуба «Добрые плоды» состоится 4 октября в 15:00 и будет посвящено подготовке сада к зиме: работе с теплицей, обрезке деревьев и подведению итогов урожая.