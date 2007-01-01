История любви и творчества: художник и педагог Татьяна Духанова отметила юбилей

Почему зрители любят ее картины.

Фото автора.

В Калужском музее изобразительных искусств открылась светлая и добрая выставка «Это все мое, родное». Она посвящена 70-летию Заслуженного художника России, преподавателя колледжа культуры и искусств Татьяны Духановой.

Открытие стало теплой, сердечной встречей, на которую собрались родственники, коллеги, ученики и все, кто ценит талант Татьяны Анатольевны.

В день вернисажа звучали искренние слова благодарности, поздравления, музыкальные подарки и было, конечно, море цветов.

Поздравить художницу собрался полный зал.

Были и музыкальные подарки - космическая импровизация.

Из многодетной семьи

Татьяна родилась на Урале, в большой многодетной семье. Ее отец, Анатолий Миронович Хохлович, был архитектором.

В советское время по его проектам строились города с военными заводами: Сталиногорск (Новомосковск), Магнитогорск, Копейск, Златоуст, Жданов (Мариуполь) с заводом «Азовсталь» и Челябинск, где родилась Татьяна.

А мать художницы, Любовь Ивановна, была всегда рядом с мужем, во всем поддерживала его. Пятерых детей помогала растить бабушка.

- Бабушка была большим добрым человеком, вся семья держалась на ней, - вспоминает Татьяна Анатольевна. – Запомнились ее натруженные руки, которыми она готовил, шила, вязала, вышивала, создавала домашний уют, заботилась о семье.

И рассказывала удивительные сказки, которые нигде не прочтёшь.

«Автопортрет», 1990 год.

«Подсолнухи», 1995 год.

«Благословенная провинция», 2023 год.

Связаны навсегда

С семи лет Татьяна занималась в художественной студии, потом поступила в художественную школу. Закончив ее, уехала учиться в Ленинград, училась в училище им. Серова, а потом - в престижной Академии художеств им. Репина.

В училище на осеннем балу судьба подарила ей встречу с будущим мужем — калужским художником Владимиром Духановым.

По традиции того вечера парни разрезали платочки пополам и повязывали вторую половину девушкам. Владимир выбрал Татьяну — так началась их история, платочек связал их навсегда.

Они поженились в 1974-м. Вместе переехали в Калугу, где Татьяна стала частью известной художественной династии Духановых.

Основатель рода, Геннадий Духанов, фронтовик, прошедший всю войну. У него не было официального художественного образования, но он смог добиться успеха, стал известным живописцем.

- Мы дружили с Володей год, потом он сделал предложение, и я очень боялась встречи с Геннадием Ивановичем, — признавалась Татьяна Анатольевна. — Впервые мы увиделись на защите Володиного диплома, когда он учился на реставрационном отделении.

Нас посадили в первом ряду, и я смотрела на его отца с большим волнением. Володя тогда проделал колоссальную работу — отреставрировал старинную картину, почерневшую и покрытую трещинами.

И педагог публично поблагодарил Геннадия Ивановича за то, что он воспитал такого сына

Татьяна Анатольевна вспоминает, что, несмотря на строгость и требовательность главы семьи Геннадия Духанова, в их доме всегда царила творческая атмосфера.

Но к столу все должны были прийти вовремя. Дом был всегда полон: и пироги, и вареники с вишней, творогом.

В Калуге Владимира и Татьяна много работают. Они расписывали библиотеку Белинского, школы и детские сады, делали витражи для ресторана «Зуль».

И всегда стремились творить с чистым сердцем, не выплескивая на холст негатив. Они были неразлучны вплоть до ухода Владимира в 2011 году, любили работать в домике в Полотняном Заводе, рядом с усадьбой Гончаровых.

Воспитали двоих детей: сына Кирилла и дочь Викторию.

Сын продолжил семейную традицию, став художником, а теперь искусством увлекаются уже внуки и правнуки.

Творчество по-прежнему объединяет всю большую семью.

Татьяна Духанова - мастер портретов.

«Перед выступление. Портрет Алины Саликовой», 2017 год.

«За чашкой чая», 2014 год.

Тихий голос и громкая живопись

Как отметила директор Каужского музея изобразительных исусств Наталья Марченко, эта выставка — портрет не только художника, но и человека.

-Татьяна Анатольевна говорит всегда очень тихо, но ее слова полны ценного смысла. Посмотрите на ее живопись — какие нежные краски, нет кричащей яркости, все очень повествовательно. Ее искусство не назидательно, оно рассказывает о том, что дорого, что волнует. И мы это чувствуем.

Несмотря на образование художника-монументалиста, Татьяна Духанова блестяще работала в станковой живописи, графике, акварели и даже мозаике.

Ее творчество — продолжение лучших традиций русской реалистической школы. Тематический диапазон невероятно широк: от глубоких размышлений о жизни и творчестве

Пушкина и православных святых до лиричных пейзажей провинции, натюрмортов, рассказывающих о народных ремеслах, и пронзительных портретов близких. С

екрет особой любви зрителей к ее работам, по словам искусствоведов, кроется в «доброте и любви к человеку». Любовь с ее полотен буквально льется, заставляя зрителя «купаться» в этом светлом чувстве.

Формула счастья

Сама Татьяна Анатольевна считает себя счастливым человеком и видит миссию искусства в том, чтобы дарить радость другим.

- Некоторые пенсионеры жалуются на жизнь, а художник видит красоту каждый день. Те люди, которые прошли путь обучения живописи, понимают искусство и становятся более счастливыми, — убеждена она.

Познакомиться с творчеством мастера, в котором глубина русской души сочетается с нежностью красок и мудрой повествовательностью, можно в Калужском музее изобразительных искусств до 2 ноября. 0+