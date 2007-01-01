Афиша Обнинск
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

От огурдыни до тибетской малины: что вырастили в этом сезоне калужские огородники

Увидеть это можно было на выставке-дегустации.
Татьяна Светлова
28.09, 18:35
0 464
Фото автора.
В библиотеке имени Белинского прошла первая осенняя встреча клуба  «Добрые плоды».

Участники устроили дегустацию своего урожая.

Каждый принес что-то выращенное на своем участке: разные яблоки и груши, помидоры, малину, сливы, лук-порей, виноград.

Были и необычные вещи. Например, огурдыня - гибрид огурца и дыни, очень ароматная. По виду напоминает огурец, а на вкус – дыню.

Декоративная тыква и огурдыня.
Еще удивила тибетская малина, ягоды которой похожи на клубнику.

– Она ужасная, - говорит руководитель куба «Добрые плоды» Елена Дроздовская. -  Куст весь колючий, сильно разрастается.

Эту малину нужно ограничивать, чтобы она не ползла. Очень быстро пятачок земли заполоняет, потом умирает, голая земля.

А с весны из почки опять начинает отрастать. Ягоды красивые, но по кусу нейтральные, когда поспеет имеют кислинку.

В тибетской малине, как и в любой другой, много полезных микроэлементов. У меня, например, внучка печет, она на этот торт кладет эту малину как украшение.

А вот малина «Француженка» - очень сладкая. Мне подарили три куста и сказали, что надо в теплице выращивать. Я думаю: не буду цацкаться с ней, и в землю ее: расти и живи.

Первый год ниточки выросли, ягод не было. А на второй год дала такую ягоду!

Можно и варенье сварить, и морозится идеально. Но всё-таки ей чуть-чуть тепла не хватает. Вот малина «Августовское чудо» вызревает вся.

Ежевика, малина «Француженка» и крупная тибетская малина.
Принесли огородники и бобы.

- Бобы очень хорошо азотом снабжают почву, - поделилась рекомендацией Елена Дроздовская.  – Их надо сажать везде, и под кустами. Мало того, они отпугивают мышей.

Елена Дроздовская пригласила всех на дегустацию.
Очень сладкие груши «Московская красавица», режутся, как масло.
Лук-порей полезен для здоровья: в нем много витаминов.
Морщинистые помидоры «Лотарингская красавица» и желтый сорт «Золотая королева». Кустик 60 сантиметров, его Елена Дроздовская сажает, как уплотнитель.
Малина выглядит очень аппетитно.
Груши «Память Жегалова», сливы, ремонтантная малина.
У Ольги Сашиной остались красивые яблоки со старых сортов, которые уже мало у кого остались.

- Мне больше всего нравятся яблоки сорта «Лобо», лучше нет по вкусу, - говорит Ольга, - Это поздний сорт, прекрасно хранится и не теряет своих свойств. У него очень толстая кожа и сочная белая мякоть. Непревзойденный по вкусу сорт. Яблоня у меня старая и тяжело прививается: у нее очень тонкие ветки. И ещё я принесла сорт «Слава победителям» тоже очень вкусный. Когда с него яблоко падает, оно раскалывается и изнутри вытекает сок.

На дегустации можно было попробовать новые и старые сорта яблок.
Встреча закончилась чаепитием с вареньем и домашним мармеладом. Следующий раз клуб соберется 4 октября в 15:00, на него приглашают всех желающих.

Елена Дроздовская расскажет, как правильно подготовить огород к зиме. 

