На что обижались калужские крестьяне и кто такой рохманый человек

Понятие о чести в деревнях было своеобразным.

Сегодня расскажем, за что крестьяне «тащили в суд» обидчикана что обижались крестьяне и кто такой рохманый человек.

А смекалочка-то на что?

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ вв. записали про Козельский уезд:

«Понятие о чести в Ягодной настолько растяжимо и своеобразно, что я даже затрудняюсь подвести его под классификацию.

Ягоднинец сочтёт за особую похвалу, если ему скажут, что он, как цыган, сбыл задорого надорванную или кривую лошадь, или поставлял рабочим негодного качества пищевые продукты, а цену клал в три дорого.

На это ягоднинец самодовольно ответит: «А смекалочка-то на что? На то щука в море, чтобы карась не дремал».

И тот же ягоднинец сильно обидится, если его упрекнут в противоположном поступке: «Как же ты, брат, на лошади-то проворонил? Чай покупщик тебя и по сей день на молитве поминает: нашел, мол, благодетеля».

Ягоднинец в таких случаях ужасно волнуется и старается доказать, что не только не претерпел никакого убытка, но и рад-радехонек, что сбыл со двора…

Вообще для ягоднинца наиболее сильное бесчестие в том, если его упрекнут в недостатке ума и хитрости, а равно и попрекнут «плохим» родом, семьей.

В этих случаях при всей нелюбви к сутяжничеству ягоднинец тащит обидчика в суд».

Мишень для насмешек

«Наибольшее уважение в Ягодной приобретает тот, кто находчив, умен, в карман за ответом не полезет, кто почти безнаказанно глумится над другими и кто стоит в вечно оппозиции к местному начальству, если последнее задевает ягоднинские или его личные интересы.

Напротив смирный, безответный, или, как говорят в Ягодной, «рохманый» человек служит мишенью всевозможнейших насмешек, хотя он никому никогда не сделал неприятностей.

Все происходит от того, что ягоднинец по природе и выработанным в течение десятков лет обстоятельствам кичлив, ум и известного рода образованность ценит высоко.

Но еще не воспитался до сознания, что лишь образованный и воспитанный ум действительно скромен и никогда не бьет на эффект и не приспособлен к безумным насмешкам над ближним».

Пустят переночевать

«Всякая услуга, даже между родственниками, в Ягодной непременно чем-нибудь откупается, в большинстве случаев - услугой за услугу. Человеку, от которого ягоднинец не надеется получить никакой услуги, он никогда никакой помощи не окажет.

Тем не менее обоюдные услуги в Ягодной часты, но этому всегда предшествует договор, на каких условиях услуга оказывается.

Совсем не тот становится ягоднинец с человеком ему полезным или влиятельным.

Такой слащавой физиономии, сдержанного, как бы робкого, голоса, видимой почтительности какие принимает ягоднинец, нельзя себе представить.

В Ягодном это присуще буквально всем. Но как только человек потеряет влияние, ягоднинец не сочтет за грех не поклониться ему при встрече и вдоволь наглумиться над недавним влиятельным лицом, как будто мстит за свое недавние самоуничтожение.

Отношения ягоднинцев к приезжим издалека самые радушные, слащавые до приторности, и ночлег им дадут в каждом доме. Но радушие это напускное.

Как и во всем здесь важную роль играет конкуренция, потому что в Ягодной существует до 15 постоялых дворов, уплачивающих подоходных земский сбор, да кроме того с десяток таких, которые пускают переночевать под видом «знакомых».

Только утром проезжий оценит степен и качество радушия ягоднинца, когда с него заломят вдвое против городской цены.

Недаром же сложилась поговорка: «Ягодную цыгане за 7 верст объезжают».

Совсем по-другому бывает с постоянными проезжающими, ежедневно курсирующими между Орлом, Болоховым, Плохином, с них берут за содержание недорого, зато ягоднинец щедро вознаграждает себя за иные услуги, включая доставку продажных женщин по местному выражению «утехи».

Пройдет по всем дворам

«Сплетня в Ягодной для женщин составляет такое же любимое развлечение, как карточная игра для мужчин.

За годы жизни в Ягодной я так привык ежедневно слышать «свежие новости», что теперь не могу представить ни одного для, чтобы по Ягодной не циркулировала какая-нибудь новая небывальщина.

Характерно то, что слышавший сплетню решительно ей не верит, но уже через минуту сам передает её соседу уже со своим заключением или прибавлением, так что миниатюрная сплетня к вечеру, пройдя по всем дворам Ягодной, принимает вид пространной истории изукрашенной подробностями»…