Статьи, аналитика, репортажи
Статьи, аналитика, репортажи

Роботы и люди: в Калуге собралась команда будущего

Всероссийский конкурс по робототехнике будет проходить три дня.
Татьяна Светлова
25.09, 14:21
Фото автора.
В Калуге, на площадке современного Федерального технопарка профессионального образования, с 24 по 26 сентября царит атмосфера настоящего технологического прорыва.

Здесь стартовал первый Всероссийский турнир по робототехнике — масштабное событие, которое собрало более 200 участников из 17 регионов России.

Приехали команды из Мурманской, Тверской, Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Белгородской областей, из республики Татарстан, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, есть участники из Калуги и Обнинска. Причем, соревнуются не только школьники и студенты, но и профессионалы-инженеры.

робот Юрий пользовался популярностью у учатников турнира. все хотели с ним сфотографироваться.
Три дня турнира будут насыщены не только упорной борьбой в таких дисциплинах, как мобильная, промышленная и прикладная робототехника, мехатроника и беспилотный транспорт, но и увлекательной деловой программой: лекциями, мастер-классами и стратегическими сессиями.

- Мы обязательно должны участвовать в проектах этой отрасли, активно развивающейся и стратегически важной для нашей страны, - сказал по этому поводу губернатор Владислав ШАПША. - Нужны классы робототехники, где школьников научили бы работать с беспилотными летательными аппаратами.

Это позволит заложить траектории для реализации детей в выбранной профессии.

Время участников было расписано по минутам.
Развиваться, творить, мечтать

О важности робототехники на церемонии открытия турнира говорил и заместитель губернатора Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, сегодня это — не только стратегическая отрасль, это объективная необходимость, вопрос выживания стран в глобальной конкурентной борьбе.

 - Робототехника — это сумма всех самых современных прорывных технологий: искусственный интеллект, машинное зрение, новые материалы. Но самое главное, конечно, — люди, компетенция. Я желаю вам развиваться, творить, мечтать, — обратился он к участникам.

Министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ добавил, что особенно радует активное участие молодежи из кванториумов, колледжей и вузов.

- Теперь в калужском технопарке появился еще один очень важный собственный бренд — турнир по робототехнике, — с гордостью заметил он.

Директор технопарка Маргарита СКВОРЦОВА назвала главными героями турнира ребят-участников, потому что именно они стоят у истоков бурно развивающейся отрасли.

- Самое главное — это даже не победа, а получение новых знаний, опыта, которых у вас раньше не было, — сказала она.

Символично, что ключевой момент на церемонии открытия принадлежал не человеку, а роботу по имени Юрий.

Он произнёс знаменитое «Поехали!», давшее старт турниру. Это связало конкурс с космическими традициям Калуги и стало отсчетом новой технологической эпохи.

Робот Юрий дал начало старту турнира.
Драйвер прогресса

Проведение турнира в Калужской области, которая входит в пятерку лидирующих регионов России по внедрению роботизации, абсолютно логично. А площадка технопарка и его оборудование позволяют проводить масштабные соревнования.

Сам формат мероприятия объединяет всю систему подготовки кадров — от школ до предприятий.

- Президентом нашей страны поставлена задача по повышению уровня роботизации страны. Мы должны войти в число 25 ведущих стран по уровню роботизации, — подчеркнула Маргарита Скворцова. — И система образования стремиться оперативно реагировать, готовить кадры уже сегодня.

 

Специалисты рассказали Дмитрию Разумовскому, что работают с отечественными материалами.
Каких роботов здесь только ни увидишь.
Для мастер-классов все готово.
От теории - к практике

Турнир развернулся на двух этажах технопарка, превратив их в огромную лабораторию будущего.

Участники работают с отечественными материалами и оборудованием, решая прикладные задачи: от монтажа мехатронных станций до сборки и работы с манипуляторами для 3D-печати и лазерной гравировки. Воссоздан даже небольшой город, по которому будет передвигаться беспилотный автомобиль.

Преподаватель из Белгородской области, эксперт компетенции «Промышленная робототехника» Татьяна Косенко, отмечает ажиотаж вокруг технологичных профессий:

- Робототехников катастрофически не хватает. Если мы будем продвигать эту компетенцию, высококвалифицированные кадры будут во всех регионах. 

Татьяна Косенко приехала из Шебекино.
Для таких участников, как Емельян Коваленко из Обнинска и Макар Оверкович из Калуги, турнир — это новый опыт.

– Увлекаться робототехникой я начал ещё в третьем-четвёртом классе, – рассказал Емельян. – Мне всегда были близки направления, связанные с информатикой и робототехникой, они казались невероятно перспективными.

Так и вышло. Принять участие в турнире мне предложил мой научный руководитель из обнинского «Кванториума» Алексей Викторович Мальков.

Приехал я сюда не столько за победой, сколько за новыми знаниями, - продолжает Емельян. - Здесь представлено оборудование, которого нет в детских технопарках, – это бесценный опыт.

К тому же, есть возможность пообщаться со специалистами, что очень интересно.

В будущем я хочу связать профессию с биоробототехникой, биотехнологиями или биоинформатикой. Мечтаю создать, например, биопротез руки.

Емельяну Коваленко интересна биоробототехника.
Калужанин Макар Оверкович интересуется программированием с пятого класса.

- Но поначалу, не зная о микроконтроллерах, я пытался создавать аналоговые схемы, - объясняет Макар. - Позже, занимаясь в кружках дополнительного образования, я открыл для себя мир AVR, Arduino и STM.

В технопарке установлены станки, очень похожие на те, что используются на реальном производстве. Для меня это шанс получить новый опыт и познакомиться с ребятами, узнать об их навыках.

Макар Оверкович умеет оживлять механизмы.
- Станки на турнире работают на собственном языке программирования, а я привык к языку Си, так что для меня это новый вызов, - говорит Макар. - Здесь важна логика, чтобы обеспечить движение детали из пункта А в пункт Б.

Мне нравится робототехника за реальный результат, когда написанный тобой код оживляет механизм, и ты видишь, как твоё «детище» начинает работать.

ребята учатся работать с более сложным оборудованием.
У каждой команды свое задание.
Идет сборка беспилотников.
Первый день турнира был посвящен сборке механизмов, следующие два дня - практике. Сильных команд и сильных экспертов много. Участники турнира получат дипломы, сертификаты и призы от партнеров проекта.

Но уже сегодня Всероссийский турнир показывает, что важна не только борьба за победу, это практический шаг в развитии российской робототехники, где создается будущее, в котором роботы будут работать рядом с людьми.

