После Победы: в Европе находят тайные оружейные склады, а в Калужской области разводят охотничьих собак

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 15-21 сентября, а сегодня – о событиях 22-28 сентября.

Прощай, оружие

Белый Дом опубликовал заявление президента США Трумэна относительно демобилизации вооруженных сил США. Подчеркивая, что каждый глубоко заинтересован в скорейшей демобилизации, Трумэн заявил, что неправильно говорить будто темпы демобилизации определяются нашими будущими потребностями в оккупационных и других войсках.

В настоящее время, говорится в заявлении, никто не может с точностью предсказать, каковы будут эти потребности. Прежние соображения по этому поводу постоянно пересматриваются.

Трумэн указал, что ему потребуются войска численностью в 200 тысяч человек. Число оккупационных войск будет определено к весне. Далее в заявлении говорится, что армия намеревается уволить к рождеству 1945 года свыше 2 млн. человек.

До рождества ежедневное увольнение из армии будет все время возрастать и к январю достигнет свыше 25 тысяч человек в день.

Вена: еда, беженцы и спорт

На заседании венской межсоюзнической комендатуры, происходившем под председательством американского генерала Льюиса, подробно обсуждалась, наряду с вопросами дальнейшего обеспечения Вены продовольствием, также проблема беженцев.

Для выработки мер с целью скорейшей эвакуации из Вены беженцев-иностранцев создана специальная комиссия, которая должна представить командованию четырех оккупационных держав свои предложения.

На заседании было также одобрено предложение спортивной комиссии об устройстве спортивных матчей союзных оккупационных войск.

Темные дела

По сообщению из Линца, американские оккупационные власти на-днях произвели обыск в местечке Обертраун (Верхняя Австрия) в связи с расхищением большого продовольственного и товарного склада, принадлежавшего германской армии. Обыску подвергся почти каждый дом. Удалось обнаружить тонны похищенного имущества. Бургомистр и начальник жандармерии арестованы.

***

Агентство Рейтер передает заявление финского министра внутренних дел Лейно по радио о том, что в связи с обнаружением тайных складов оружия арестовано 200 человек, включая нескольких финских офицеров высшего ранга.

Народ волнуется

В связи с приездом итальянского премьер-министра Парри в Неаполь в городе возобновились народные демонстрации протеста против увольнения пяти тысяч рабочих порта и их замены немецкими военнопленными, сопровождающиеся провокациями со стороны реакционных элементов.

Во время заседания палаты труда, на котором присутствовал Парри, толпа, собравшаяся перед зданием палаты, бурно протестовала против предоставления работы немцам и их присутствия в городе, требуя решительных мер в пользу безработных. Машина председателя Совета министров с трудом проехала в толпе. Машина секретаря премьера была повреждена.

После отъезда Парри демонстранты, спровоцированные темными элементами, ворвались в палату труда и учинили погром здания при бездействии полиции.

***

Как сообщает лондонское радио, египетское правительство выставило требование об эвакуации английских войск из Египта. Премьер-министр египетского правительства Махмуд Фахми эль-Нокраши паша заявил, что сейчас назрел момент для пересмотра существующих англо-египетских договоров с целью обеспечения национальных прав египетского народа.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 15-21 сентября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…изобретают зерносушилку. Колхоз «Знамя Ленина» отставал со сдачей хлеба государству. По графику Зикеевского сельсовета требовалось вывозить ежедневно определенное количество зерна, а сушить негде. Что делать?

Кто-то из колхозников предложил сделать простую зерносушилку. Совет приняли. Вырыли яму глубиной в один и длиной в три метра. Перекрыли ее железными брусками, а поверх их положили листы железа. На этот настил насыпали песок слоем в один сантиметр и вновь закрыли железом. И зерносушилка готова. На железе, подогреваемом огнем, разведенным в яме, колхоз за полтора часа просушивает один центнер зерна.

Так колхоз «Знамя Ленина» теперь ежедневно подготовляет зерно и по хлебосдаче выходит из отстающих.

…готовят педагогов.

После четырехлетнего перерыва возобновил занятия Калужский учительский институт. Он имеет историко-филологическое, физико-математическое и естественно-географическое отделения. К занятиям на первом курсе приступило 126 студентов, 32 человека занимается на подготовительном отделении. К преподаванию привлечены лучшие педагогические силы Калуги.

…строят дороги.

Ведутся подготовительные работы к строительству асфальтового шоссе Калуга — Малоярославец в 60 километров. На его строительство потребуется 7,5 тысячи тонн асфальта, 50 тысяч кубометров камня и 53 тысячи кубометров песка. Оно будет соединено с Московско-Варшавским шоссе.

…учат строителей.

Отдел колхозного строительства Барятинского райисполкома организует полуторамесячные курсы бригадиров строительных бригад, плотников, каменщиков, печников, штукатуров и кровельщиков. Всего будет заниматься 195 человек.

Идет подготовка к занятиям. Колхозы посылают на курсы лучших колхозников. Для курсантов готовят общежития.

Все слушатели курсов, наряду с теоретической подготовкой, будут проходить производственную практику непосредственно на стройках. По окончании учебы новые кадры строителей выедут в колхозы восстанавливать хозяйство, разрушенное во время немецкой оккупации.

…угощают путников чаем.

Беспрерывно по дорогам области на заготовительные пункты идут обозы с зерном и другими продуктами сельского хозяйства. Транспортным бригадам особенно отдаленных колхозов приходится подолгу бывать в пути.

Во время остановок в селениях и на пунктах «Заготзерно» колхозники могут отдохнуть и попить чаю. Для этой цели Облпотребсоюз организовал 60 колхозных чайных. Из них 26 на пунктах «Заготзерно», а остальные на трассе.

…ремонтируют квартиры.

Завком Калужского электромеханического завода оказывает помощь рабочим в подготовке квартир к зиме. В первую очередь ремонтируются квартиры семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны. Семи семьям сложены печи, в том числе семьям военнослужащих Куликовой, Симоновой, Петровой.

Трем семьям отремонтированы крыши, в одной квартире поставлены оконные рамы, ремонтируется пол и дверь. Приводится в порядок общежитие для молодых рабочих.

…вспоминают Циолковского.

В одной из воинских частей широко отмечено десятилетие со дня смерти Константина Эдуардовича Циолковского. Бойцы посетили дом-музей Циолковского, прослушали ряд лекций о жизни и деятельности знаменитого ученого-самоучки.

…привлекают школьников к уборке урожая.

Пионеры и школьники Сухиничского района оказывают большую помощь колхозам в уборке урожая. Только 14 школьников Подосиновского сельсовета заработали в колхозе «2-я большевистская весна» 930 трудодней.

Ученицы 7 класса Зинаида Фонарева и Мария Чибкова заработали за лето по 112 трудодней. Эти девушки на вязке снопов выполняли норму на 150 процентов.

…выращивают лошадей.

Чистопородных, добрых коней выращивает конеферма колхоза «Красное Попелево» Козельского района. План коневодства 1945 года перевыполнен на 11 голов. От 12 конематок получили приплод и полностью сохранили.

В качестве дополнительной оплаты за добросовестный труд старший конюх С. Коростелев получает 136 килограммов зерна, а младшие конюхи — по 120 килограммов.

…восстанавливают постройки.

400 квадратных метров жилой площади восстановлено за сезон в домах государственного сектора города Козельска. До конца года будет восстановлено еще 250 квадратных метров.

Идут отделочные работы в заново восстановленном здании второй средней школы. Здание отстроено силами колхозников Покровского и Попелевского сельсоветов. Верхний этаж (6 классных комнат) вступает в эксплуатацию 1 октября.

…разводят охотничьих собак.

В лесах нашей области развелось много пушного зверя, особенно лисиц. Однако охота на пушного зверя затруднена: нет высокопородных подружейных собак.

Областная контора «Заготживсырье» и управление охотничьего хозяйства создали два питомника охотничьих подружейных собак. Питомники обеспечат охотников области чистопородными собаками.

…учатся стрелять.

Хорошо организована оборонная работа в бригаде т. Романова на складе топлива № 1 ст. Калуга.

Все работники бригады — члены Осоавиахима, изучают винтовку, готовятся к сдаче норм «Ворошиловского стрелка».

Члены бригады вызвали последовать их примеру другие коллективы узла.

…готовят к зиме пожарное хозяйство.

По примеру передовых пожарных команд г. Москвы, Калужский областной отдел пожарной охраны проводит общественный смотр пожарных команд области, посвященный подготовке к зиме.

Смотр начат 10 сентября и окончится 10 ноября. Развернув социалистическое соревнование в честь 28 годовщины Октябрьской революции, пожарные команды ведут деятельную подготовку к работе в зимних условиях. Производится ремонт помещений, оборудование их мебелью, заготовка топлива и т. д.