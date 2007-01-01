Калужскому писателю и психиатру Юрию Убогому на юбилей подарили «набор советского интеллигента»

Торжественный вечер в его честь собрал в библиотеке им. Белинского друзей, коллег и почитателей таланта.

Фото автора.

19 сентября 85-летний юбилей отметил известный калужский врач-психиатр и писатель Юрий Убогий.

Юрий Васильевич родился в 1940 году в Курской области. Окончив Воронежский мединститут, служил военврачом на Урале, а затем 22 года проработал в Калужской психбольнице.

Интересно, что вся его семья посвятила себя медицине: супруга Ирина, с которой они вместе уже 62 года, — психиатр, сын Андрей — хирург-уролог, внук Дмитрий - уролог-онколог, а внучка Дарья - невролог.

Юрий Убогий — член Союза писателей России, автор многочисленных романов, рассказов и эссе, чьи произведения публиковались в ведущих литературных журналах страны, и преинтереснейший человек с прекрасным чувством юмора.

Пришедшие гости тоже оказались не без чувства юмора. Поэтому юбилейный вечер получился душевным, немного ностальгичным и веселым.

Юрий Убогий всю жизнь посвятил медицине и литературе.

На юбилее зал был полон.

В библиотеке им. Белинского организовали выставку, посвященную юбилею писателя.

Писал по ночам

Теплыми воспоминаниями сначала поделился сын юбиляра Андрей, рассказав о преданности отца литературе.

Юрий Васильевич начал писать еще в школе, и в студенческие годы больше ходил в библиотеку читать и писать, чем посещал медицинские лекции.

А когда был врачом ракетного полка на Урале, вставал в три часа ночи, садился, прислоняясь спиной к батарее, потому что в офицерской квартире было холодно, и писал. А потом шел на работу в полк.

Путь к признанию был долгим: рукописи возвращались из журналов 15 лет подряд.

Но он не сдался и в итоге стал победителем всесоюзного конкурса газеты «Труд», разделив успех со своим любимым писателем Вениамином Кавериным.

Даже в сложные 90-е годы, когда многие писатели оставили профессию, Юрий Убогий остался верен литературе.

- В 1990-е литературная империя вместе с большой империей развалилась, кто-то бросил писать, кто-то спился, кто-то ушел в коммерческую литературу. Батюшка свою прозу не бросил, - сказал Андрей.

- А кормился - лопата на плече, картошка в овраге. Вот это - верность профессии: не поддаваться ни на какие коммерческие, социальные и прочие соблазны.

Именно в тяжелые 1990-е годы он стал писать, на мой взгляд, значительно лучше, какая-то свобода и глубина появилась.

Андрей Убогий рассказал интересные факты из жизни отца.

Сразу рассекретил

Писатели Александр Трунин и Ольга Клюкина преподнесли юбиляру гранаты — символ жизни.

- Я искренне восхищён творчеством Юрия Васильевича, — поделился Александр. — Оно тонкое, глубокое и находит отклик у любого человека.

В следующем номере альманаха «Облака» мы опубликуем не художественное произведение, а его настоящие письма товарищам. Читая их, понимаешь, что Юрий Васильевич — писатель в любой форме.

Общаться с ним и читать его — огромное наслаждение. И он из тех редких людей, с кем можно говорить на самые важные темы: о жизни, смерти, любви, творчестве, вере. Это для меня бесценно.

Ольга Клюкина дополнила поздравление своей историей: - Я впервые увидела Юрия Васильевича 7 июня 2014 года в Полотняном Заводе. Тогда я жила в Москве и в Калуге никого, кроме Саши, не знала, приехала с группой московских писателей.

И внезапно почувствовала на себе очень внимательный, изучающий, веселый и лукавый взгляд. Я спросила Сашу: «Кто это?» Он ответил: «Прозаик Юрий Убогий».

Я сразу подумала: это настоящий писатель, потому что только настоящий писатель может так проникновенно рассматривать незнакомого человека.

А когда Саша добавил, что он психиатр, я немного смутилась: мне показалось, что Юрий Васильевич меня тут же «рассекретил».

Хотя я старалась казаться скромной и тихой, он дал мне точнейшую характеристику, сказав: «Она лихая». Будто увидел всю мою жизнь.

А потом я познакомилась с ним уже на страницах его книг.

Настоящая эротика

Поэт Дмитрий Кузнецов рассказал, как Юрий Убогий, будучи мэтром, шутливо производил его, самого молодого тогда в калужской писательской организации, в воинские чины: от поручика до ротмистра.

- Юрий Васильевич, теперь вы — наш фельдмаршал! — объявил Кузнецов. — Долго думал, что вам подарить. Бутылка коньяка — как-то пошло. Так как я музейный работник, решил подарить древности самому древнему писателю!

И вручил Юрию Убогому книгу 1892 года – собрание сочинений Ивана Козлова, автора «Вечернего звона» и изображение гусара – хромолитографию 1902 года.

- Писатель в душе всегда гусар, — улыбнулся Дмитрий. — А уж Юрий Васильевич всегда любил женщин, хорошие застолья и друзей!

Дмитрий Кузнецов назвал Юрия Убогого фельдмаршалом и гусаром.

А потом признался:

- Больше всего меня поразила новелла Юрий Васильевича «Великая трагедия любви» о нересте рыб. Я и не думал, что у рыб может быть... секс!

Юрий Васильевич это не просто описал, он дал это почувствовать. Буржуазный пережиток, которого, как известно, в Советском Союзе не было, был у рыб.

Это самый эротический рассказ, который я читал в своей жизни. Куда там Набокову!

Поэт и бард Маргарита Бендрышева приготовила поздравление, цветы и конфеты.

Художник Елена белова подарила картину. С Юбиляром дружил ее отец - народный художник России, скульптор Валентин Белов.

Художник и поэт Вячеслав Некрасов поздравлял писателя стихами.

Россия сама идёт к нему

Журналист, писатель, краевед Юрий Холопов, поделился воспоминанием о том, как брал у юбиляра интервью на пятидесятилетие.

С творчеством Юрия Убогого он познакомился ещё в 1981 году, когда друг принёс ему тонкий сборник «Плыло белое облачко».

- Это была повесть о танкисте, вернувшемся с войны в разорённое село, — рассказал Холопов. — Ещё не оправившись от ран, он выходит на посевную. Из еды — лишь хлеб и картошка. И герой умирает…

Меня поразила мысль, что война и после войны продолжается. Интересно, что эту вещь позже перевели на венгерский языки, она публиковалась в Будапеште.

Юрий Холопов знаком с юбиляром 35 лет.

Спустя годы, работая в «Молодом ленинце», Холопов получил задание взять интервью у Юрия Васильевича к его юбилею. И он поехал на Бушмановку.

- Тогда я был уверен: чем больше писатели ездят в командировки, мотаются по свету, тем больше набираются впечатлений и тем мудрее и умнее пишут, — признался он. — А тут сидит человек, тихонечко работает.

Я спросил: как можно творчески расти без поездок?

Юрий Васильевич ответил: «У меня пациенты. Приходит один, другой — вот тебе и судьбы».

И тогда понял: ему не нужно ездить по России — Россия сама идет к нему.

Для меня Юрий Васильевич еще и человек, который прошел ужасно трудный путь и не сломался, благодаря тому что у него было в душе.

И сегодня он служит для нас примером того, как оставаться достойным человеком в любых обстоятельствах.

Как в советские времена

Не с пустыми руками пришёл и друг семьи Валерий Калашников.

- Я знаю Юрия Васильевича с самого детства, мы с его сыном Андреем были одноклассниками, — начал он. — И для меня было важно, что есть Андрей и у него такой отец.

Мы часто забирались в небольшой кабинет Юрия Васильевича, куда я входил с трепетом: «Здесь творит великий писатель», разглядывали книги, слушали Баха и Эдит Пиаф.

С годами Юрий Васильевич из отца друга постепенно стал и моим близким человеком. Мы ходили в байдарочные походы, пели под гитару, встречались на философских беседах.

Как-то Юрий Васильевич сказал: «Ззнаешь, Валерий, зачем я вообще родил Андрея? Да друг мне нужен был!» А однажды, едва я переступил порог, ошарашил меня вопросом: «Валерий, скажи, жизнь прекрасна или ужасна?»

Виновнику торжества Валерий вручил авоську с необычным набором:

Валерий Калашников пришел с авоськой.

- Юрий Васильевич, я приехал не без шутки. Мы когда-то были советскими интеллигентами. Прошло время, и, кажется, снова ими становимся.

Поэтому дарю вам «набор советского интеллигента»: в авоське — пластинка «Любимые песни Ильича», батон (он всегда пригодится) и, конечно, книги.

А на тот ваш вопрос у меня наконец-то есть ответ. Жизнь не ужасна и не прекрасна. Она — чудесна. Она есть чудо нашего сознания. Каково наше сознание — такова и наша жизнь. Если мы с Богом — она божественна, если не с Богом - жизнь другая. Всё зависит от нас. И эти книги как раз об этом.

Гости, завидев в авоське коньяк, тут же заметили, что настоящий советский интеллигент выбрал бы, конечно, не коньяк, а водку.

На этом официальная часть завершилась, Юрий Васильевич пригласил всех к столу — праздник плавно перешёл в тёплые душевные посиделки.