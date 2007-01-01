Калужскому писателю и психиатру Юрию Убогому на юбилей подарили «набор советского интеллигента»
19 сентября 85-летний юбилей отметил известный калужский врач-психиатр и писатель Юрий Убогий.
Юрий Васильевич родился в 1940 году в Курской области. Окончив Воронежский мединститут, служил военврачом на Урале, а затем 22 года проработал в Калужской психбольнице.
Интересно, что вся его семья посвятила себя медицине: супруга Ирина, с которой они вместе уже 62 года, — психиатр, сын Андрей — хирург-уролог, внук Дмитрий - уролог-онколог, а внучка Дарья - невролог.
Юрий Убогий — член Союза писателей России, автор многочисленных романов, рассказов и эссе, чьи произведения публиковались в ведущих литературных журналах страны, и преинтереснейший человек с прекрасным чувством юмора.
Пришедшие гости тоже оказались не без чувства юмора. Поэтому юбилейный вечер получился душевным, немного ностальгичным и веселым.
Писал по ночам
Теплыми воспоминаниями сначала поделился сын юбиляра Андрей, рассказав о преданности отца литературе.
Юрий Васильевич начал писать еще в школе, и в студенческие годы больше ходил в библиотеку читать и писать, чем посещал медицинские лекции.
А когда был врачом ракетного полка на Урале, вставал в три часа ночи, садился, прислоняясь спиной к батарее, потому что в офицерской квартире было холодно, и писал. А потом шел на работу в полк.
Путь к признанию был долгим: рукописи возвращались из журналов 15 лет подряд.
Но он не сдался и в итоге стал победителем всесоюзного конкурса газеты «Труд», разделив успех со своим любимым писателем Вениамином Кавериным.
Даже в сложные 90-е годы, когда многие писатели оставили профессию, Юрий Убогий остался верен литературе.
- В 1990-е литературная империя вместе с большой империей развалилась, кто-то бросил писать, кто-то спился, кто-то ушел в коммерческую литературу. Батюшка свою прозу не бросил, - сказал Андрей.
- А кормился - лопата на плече, картошка в овраге. Вот это - верность профессии: не поддаваться ни на какие коммерческие, социальные и прочие соблазны.
Именно в тяжелые 1990-е годы он стал писать, на мой взгляд, значительно лучше, какая-то свобода и глубина появилась.
Сразу рассекретил
Писатели Александр Трунин и Ольга Клюкина преподнесли юбиляру гранаты — символ жизни.
- Я искренне восхищён творчеством Юрия Васильевича, — поделился Александр. — Оно тонкое, глубокое и находит отклик у любого человека.
В следующем номере альманаха «Облака» мы опубликуем не художественное произведение, а его настоящие письма товарищам. Читая их, понимаешь, что Юрий Васильевич — писатель в любой форме.
Общаться с ним и читать его — огромное наслаждение. И он из тех редких людей, с кем можно говорить на самые важные темы: о жизни, смерти, любви, творчестве, вере. Это для меня бесценно.
Ольга Клюкина дополнила поздравление своей историей: - Я впервые увидела Юрия Васильевича 7 июня 2014 года в Полотняном Заводе. Тогда я жила в Москве и в Калуге никого, кроме Саши, не знала, приехала с группой московских писателей.
И внезапно почувствовала на себе очень внимательный, изучающий, веселый и лукавый взгляд. Я спросила Сашу: «Кто это?» Он ответил: «Прозаик Юрий Убогий».
Я сразу подумала: это настоящий писатель, потому что только настоящий писатель может так проникновенно рассматривать незнакомого человека.
А когда Саша добавил, что он психиатр, я немного смутилась: мне показалось, что Юрий Васильевич меня тут же «рассекретил».
Хотя я старалась казаться скромной и тихой, он дал мне точнейшую характеристику, сказав: «Она лихая». Будто увидел всю мою жизнь.
А потом я познакомилась с ним уже на страницах его книг.
Настоящая эротика
Поэт Дмитрий Кузнецов рассказал, как Юрий Убогий, будучи мэтром, шутливо производил его, самого молодого тогда в калужской писательской организации, в воинские чины: от поручика до ротмистра.
- Юрий Васильевич, теперь вы — наш фельдмаршал! — объявил Кузнецов. — Долго думал, что вам подарить. Бутылка коньяка — как-то пошло. Так как я музейный работник, решил подарить древности самому древнему писателю!
И вручил Юрию Убогому книгу 1892 года – собрание сочинений Ивана Козлова, автора «Вечернего звона» и изображение гусара – хромолитографию 1902 года.
- Писатель в душе всегда гусар, — улыбнулся Дмитрий. — А уж Юрий Васильевич всегда любил женщин, хорошие застолья и друзей!
А потом признался:
- Больше всего меня поразила новелла Юрий Васильевича «Великая трагедия любви» о нересте рыб. Я и не думал, что у рыб может быть... секс!
Юрий Васильевич это не просто описал, он дал это почувствовать. Буржуазный пережиток, которого, как известно, в Советском Союзе не было, был у рыб.
Это самый эротический рассказ, который я читал в своей жизни. Куда там Набокову!
Россия сама идёт к нему
Журналист, писатель, краевед Юрий Холопов, поделился воспоминанием о том, как брал у юбиляра интервью на пятидесятилетие.
С творчеством Юрия Убогого он познакомился ещё в 1981 году, когда друг принёс ему тонкий сборник «Плыло белое облачко».
- Это была повесть о танкисте, вернувшемся с войны в разорённое село, — рассказал Холопов. — Ещё не оправившись от ран, он выходит на посевную. Из еды — лишь хлеб и картошка. И герой умирает…
Меня поразила мысль, что война и после войны продолжается. Интересно, что эту вещь позже перевели на венгерский языки, она публиковалась в Будапеште.
Спустя годы, работая в «Молодом ленинце», Холопов получил задание взять интервью у Юрия Васильевича к его юбилею. И он поехал на Бушмановку.
- Тогда я был уверен: чем больше писатели ездят в командировки, мотаются по свету, тем больше набираются впечатлений и тем мудрее и умнее пишут, — признался он. — А тут сидит человек, тихонечко работает.
Я спросил: как можно творчески расти без поездок?
Юрий Васильевич ответил: «У меня пациенты. Приходит один, другой — вот тебе и судьбы».
И тогда понял: ему не нужно ездить по России — Россия сама идет к нему.
Для меня Юрий Васильевич еще и человек, который прошел ужасно трудный путь и не сломался, благодаря тому что у него было в душе.
И сегодня он служит для нас примером того, как оставаться достойным человеком в любых обстоятельствах.
Как в советские времена
Не с пустыми руками пришёл и друг семьи Валерий Калашников.
- Я знаю Юрия Васильевича с самого детства, мы с его сыном Андреем были одноклассниками, — начал он. — И для меня было важно, что есть Андрей и у него такой отец.
Мы часто забирались в небольшой кабинет Юрия Васильевича, куда я входил с трепетом: «Здесь творит великий писатель», разглядывали книги, слушали Баха и Эдит Пиаф.
С годами Юрий Васильевич из отца друга постепенно стал и моим близким человеком. Мы ходили в байдарочные походы, пели под гитару, встречались на философских беседах.
Как-то Юрий Васильевич сказал: «Ззнаешь, Валерий, зачем я вообще родил Андрея? Да друг мне нужен был!» А однажды, едва я переступил порог, ошарашил меня вопросом: «Валерий, скажи, жизнь прекрасна или ужасна?»
Виновнику торжества Валерий вручил авоську с необычным набором:
- Юрий Васильевич, я приехал не без шутки. Мы когда-то были советскими интеллигентами. Прошло время, и, кажется, снова ими становимся.
Поэтому дарю вам «набор советского интеллигента»: в авоське — пластинка «Любимые песни Ильича», батон (он всегда пригодится) и, конечно, книги.
А на тот ваш вопрос у меня наконец-то есть ответ. Жизнь не ужасна и не прекрасна. Она — чудесна. Она есть чудо нашего сознания. Каково наше сознание — такова и наша жизнь. Если мы с Богом — она божественна, если не с Богом - жизнь другая. Всё зависит от нас. И эти книги как раз об этом.
Гости, завидев в авоське коньяк, тут же заметили, что настоящий советский интеллигент выбрал бы, конечно, не коньяк, а водку.
На этом официальная часть завершилась, Юрий Васильевич пригласил всех к столу — праздник плавно перешёл в тёплые душевные посиделки.