Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Молодежь парит над Каменным мостом: сказочную Калугу показали в проекте «Арт-география»
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Молодежь парит над Каменным мостом: сказочную Калугу показали в проекте «Арт-география»

Его можно увидеть в музее изобразительных искусств до 26 октября.
Татьяна Светлова
27.09, 09:00
0 261
Фото автора.
Этот проект -  большое путешествие по всей стране, объединяющее все 89 регионов.

Выставка разделена на несколько тематических блоков: «Архитектура», «Природа», «Личности» и «История».

В них можно увидеть городские пейзажи, природу, портреты известных людей и изображения ключевых исторических моментов. К каждому экспонату прикреплены пояснения, которые помогают лучше понять замысел художника. 

Негромкие истории

Работы Александра Попова наполнены особой тихой поэзией. Его душевная, немного наивная графика с удивительной точностью передает атмосферу сельской жизни, ее неторопливый ритм и умиротворенное спокойствие.

Графика Александра Попова.
Графика Александра Попова.

Картина Натальи Макаровой «Масленица» показывает праздник не с его шумной, кустодиевской стороны, а как нечто личное и теплое.

Это момент домашнего уюта, когда главное — не буйное веселье, а возможность душевно посидеть и согреться за самоваром.

Работа Натальи Макаровой «Масленица».
Работа Натальи Макаровой «Масленица».

Особое внимание привлекает портрет кисти Татьяны Дедовой, на котором изображен разносторонний человек — известный калужский садовод-селекционер Владимир Морозов.

Татьяна Дедова вот так изобразила Владимира Морозова.
Татьяна Дедова вот так изобразила Владимира Морозова.

Его жизнь была наполнена яркими контрастами: Заслуженный работник сельского хозяйства, не имевший специального образования всю жизнь трудился на своем участке,  первопроходец велосипедного спорта в Калуге, фотограф, активный защитник национального парка «Угра», чьи усилия помогли остановить вырубку деревьев.

Владимир Морозов написал книгу «Воспоминания старого калужанина», в которой рассказал о детстве в период оккупации, развитии велоспорта в Калуге и появлении цветной фотографии.

Ушел из жизни Владимир Морозов в 2022 году на 92-м году жизни. 

Сказочный мир

Выставка дарит возможность заглянуть в сказочную Калугу, увиденную глазами художников.

Неслышащий мастер Алексей Голубев создает на своих полотнах ирреальный, наполненный фантазией город.

Его работы излучают искреннюю любовь к родным местам, тонкую иронию и добрый юмор, заставляя по-новому взглянуть на привычные уголки.

На картине «Праздничный шаг в открытый космос» древний Каменный мост становится сценой для фантастических событий: здесь парит в мечтах весёлая молодежь, а внизу, вместо привычного оврага, раскинулся благоустроенный парк с чистой речкой.

Другое полотно переносит зрителя к Гостиному двору, который празднует День семьи, любви и верности, утопая в ромашках и шарах, а на первом плане — портреты счастливых калужских семей.

Работа Алексея Голубева. посвященная Дню семьи, любви и верности.
Работа Алексея Голубева. посвященная Дню семьи, любви и верности.

Настроение волшебства поддерживает и художница Елизавета Шамонова.

В её работе «Девочка и золотая мечта» реальность обретает мистический подтекст: девочка, держащая золотую рыбку, словно заглядывает в таинственную морскую пучину, которая становится символом неизведанных глубин человеческой души, манящих исполнением заветных желаний.

Елизавета Шамонова «Девочка и золотая мечта».
Елизавета Шамонова «Девочка и золотая мечта».

Особый диалог с мифологией выстраивает скульптор Сергей Карпиков, виртуозно работающий с деревом.

В его руках грецкий орех, произрастающий в Думиничском районе, превращается в загадочную «Мандрагору» — растение, чьему корню испокон веков приписывали магическую силу.

Образ древнегреческого бога Пана, покровителя скотоводства и плодородия, он вырезал из сосны.

А символом и оберегом поселка Думиничи стала работа «Думин» — фигура мудрого, опирающегося на посох, старца с совой на плече, выполненная из липы.

Работа Сергея Карпикова «Думин».
Работа Сергея Карпикова «Думин».

 

С масштабом

Работы участников проекта публикуются в многотомной «Энциклопедии великолепия России». Каждый том посвящен одному региону.

- Такой интересный проект, арт-графия, очень масштабный, - сказала на открытии выставки директор Калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО.

- География здесь понимается широко: она охватывает всё — и природу, и жизнь людей. Именно поэтому темы произведений так разнообразны, а в проекте смогли принять участие и профессионалы, и любители.

Художники через своё творчество стремятся показать уникальную красоту родного края.

В калужской экспозиции, например, нашли отражение и наши заповедные уголки, и научные достижения, и архитектура, и даже космическая тема.

А авторы из других регионов делятся своими открытиями и историями. Вместе они создают грандиозную, потрясающую панораму нашей страны. 0+

 

18+