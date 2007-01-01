«На Приполярном Урале мы попали в капкан»: калужанка рассказала о восхождении на вершины гор Народная и Манарага

В походе группа попала в снежную метель и ледяной дождь.

Ирина Константинова

Калужанка, начальник школы спортивного туризма, Ирина КОНСТАНТИНОВА руководит маршрутами высших категорий сложности.

В середине лета она со своей группой покоряла Приполярный Урал.

В этих местах Ирина не впервые, но постоянно возвращается туда.

- Наш поход на Приполярный Урал в середине лета был настоящим испытанием, - говорит Ирина. - Маршрут был 4-й категории сложности.

Получить разрешение сложно.

Чтобы попасть туда, нашей группе пришлось пройти множество требований маршрутно-квалификационной комиссии: от правильно оформленной вертолетной страховки, заявки в МЧС, в нацпарк до полной диспансеризации в физдиспансерах всей страны до получения итоговых подписей через калужский Минспорт.

Пока в Калуге стоял зной, в республике Коми резко похолодало.

Перед выездом мы узнали из новостей о трагическом случае в Хибинах: рядом с городом Кировск от переохлаждения погибли два спортсмена во время беговых соревнований на длинных дистанциях.

Понимая, что Приполярный Урал еще суровее и безжалостнее, я всех ребят серьезно предупредила, что это не шутки, замерзнуть вполне можно.

В обязательном порядке все, у кого недостаточно теплые горные ботинки, взяли альпинистские бахилы, которые надеваются под «кошки».

Приполярный Урал вновь испытал меня на прочность. Погода там была куда страшней любого хищника.

Температура достигала отрицательных значений.

Солнышко показывалось редко, стабильно посветило лишь в самом начале и конце нашего маршрута.

Весь основной путь мы шли сквозь туманы и дождевые тучи, а в долине падал красивый снег — такой же, как под Рождество.

Наши мембранки вымокли насквозь, дождевики порвались в плотных зарослях кустарников, но спальные принадлежности, благодаря герметичной упаковке, мы берегли сухими.

На вершинах, на перевалах дул шквалистый ветер, сбивая с ног, камни были заледеневшие, а кое-где искрилась лежащая причудливыми узорами изморозь.

Это было сурово и невероятно красиво.

Белые ночи

- Маршрут 4 категории сложности предполагает минимум 13 дней.

В моей группе было 6 человек из разных городов, это самая натренированная часть команды, которую я готовила 3-4 года в своей некоммерческой школе туризма.

Сначала мы приехали на станцию Инта. Наш поезд прибывал в 11 вечера.

Инта, кстати, входит в список исчезающий город, России.

Сама станция Инта-1 находится на приличном расстоянии от города, гораздо дальше, чем наша Калуга-2.

Поэтому, отправляясь туда, надо понимать, что поблизости к железнодорожной станции никакого транспорта не будет.

Мы о заброске договорились заранее с Инты-1 до базы Желанная.

Конечно, был слабый шанс, что поспим в дороге, но не получилось: автомобиль, который за нами приехал, был повышенной проходимости «Урал».

Дороги там нет, и трясло так, что надо было держаться. Но это даже к лучшему, потому что выдалась прекрасная белая ночь, и в окна можно было любоваться на обилие грибов, встречающихся сов и пушистых зайцев.

Ехали по каменной дороге очень долго, добрались до базы только к утру.

Тем временем погода начала резко портится, но хотя бы наводнения не было — в прошлый раз поток воды смыл поезд, который шёл следом за нашим.

Несли много металла

- Перед выходом мы понимали, что будет непросто: маршрут осложняло то, что с него нет простых сходов – этот район крайне удаленный.

После короткого участка туристических мест заканчиваются все популярные тропы с указателями.

Мы шли на станцию Кожым по заброшенным много лет назад геологическим дорогам, где лес близ бурной реки Дурная, где лет 50 не ходила даже геологическая техника.

Там всё настолько заросло, что сложно пробираться через тайгу и высокую траву. А для четверки предусматривалось хорошее расстояние.

В общей сложности наш маршрут составил более 200 километров. Если даже по картам напрямую мерить, по самому короткому варианту - свыше 160 километров получается.

Шли мы с комплектом альпинистского снаряжения, вооружившись кошками, ледорубами, ледобурами, петлями для проушин и тремя веревками, купили крючья, молоточки для покорения ледовых перевалов. Кошки - обязательно на каждого.

Металла несли очень много, еды брали на 17 дней, так как всегда берется запас продуктов кратно номеру категории сложности. Поэтому рюкзаки весили существенно, но мы были готовы к этому.

Снегопад на вершине

- Нашей главной целью были легендарные вершины Урала — Народная и Манарага, а также несколько снежно-ледовых перевалов.

Сначала мы взошли на высшую точку всего Урала от Казахстана до Северного Ледовитого океана – гору Народная, высота которой 1895 м.

Нам удалось поймать короткое погодное окно среди плотной облачности и тумана.

Но на вершине нас всё же застал снегопад. Вслед за метелью задул лютый ветер.

У лагеря снег превратился в дождь. И только выйдя в долину мы согрелись, просушили вещи на костре.

На озере Бублик у подножия горы нет дров, запас газа у нас был, но без костра в такую стужу сложно долго находиться.

Когда группа спускается в долину, становится полегче, потому что там есть растительность и можно в оборудованных местах развести костер.

Это мы учли после тщетной попытки взять сходу Манарагу утром 17 июля через перевал Студенческий.

За две минуты, пока искали на перевале записку предыдущей группы (это важно для отчёта), команда так продрогла под ледяным дождём, что было принято решение идти вдоль каменистой долины через 20-метровый водопад и окаймленные снежниками крутые берега реки уже без проторенных дорожек, пока не спустимся в долину Капкан-Вож.

Попали в капкан

- На легендарную Манарагу взошли не с первой попытки. Говорят, что Манарага пускает далеко не всех.

В прошлый раз она нас не пустила — тогда шквальный ветер и непрекращающиеся дожди заставили нас свернуть маршрут. А одна из команд тогда сидела и пережидала целый месяц.

Самое сложное в восхождении — это ожидание, потому что группы начинают замерзать.

Чем дольше туристы проводят в дневке, пытаясь согреться в облаке, где все время сыро и мокро, тем меньше им хочется идти на вершину.

В этот раз нам тоже пришлось ждать близ долины реки Капкан-Вож.

Ещё при подготовке к походу, изучая литературу, мы узнали, что её название означает «ловушка». И действительно, природа здесь поймала нас в капкан.

Уйти без восхождения на вершину мы не могли: впереди были сотни километров пути без возможности вернуться.

Но над долиной висело плотное облако, стелились туманы, пару дней лил беспросветный дождь, и тенты наших палаток проверялись на прочность.

Согреться в такой влажности невозможно — вода повсюду. Она не просто льётся сверху, она висит в воздухе, пропитывая одежду, спальники, просачиваясь внутрь палаток.

Мы связались с МЧС для уточнения для уточнения прогноза, и выяснилось, что температура внизу днем опустится до +4 градусов, а в горах точно подморозит. На вершинах уже белели свежие снежные шапки.

Но в прогнозе было одно заветное окно, когда возможно прояснение в сплошном дожде.

Той заветной субботы нам пришлось дожидаться в сырости. От интенсивных осадков неглубокая река Капкан-Вож затопила собственный остров, что виднелся вдалеке, и уже сутки гулко гремела.

Когда после двух суток непрерывного ливня облако наконец отступило, мы двинулись вперёд.

Но гора приготовила нам испытание: на подъеме облако вновь вернулось, и на хребте начал быстро ложиться снег.

Восхождение заняло куда больше времени, чем мы планировали. Заледенело всё: штоки, перчатки, вода в рюкзаке, вещи.

Мы соблюдали ходовой темп, и запаслись хорошим снаряжением, взяли пуховки, мембранки, несколько перчаток надевали. Но все равно промокли насквозь.

Однако, когда спустились с Манараги, поняли, что дальше уже легко пройдём. И шли по заснеженной долине уставшие, но приободренные.

Пионы в тайге

- В нашей программа максимум был перевал Рихтера, но из-за непогоды и обильного снега нам пришлось скорректировать планы.

Мы отказались от перевала Рихтера, а дни, отведённые на него, потратили на ожидание погодных окон для двух значимых вершин Народной и Манараги.

В этом июле мы точно не страдали от жары. Снег был не только на вершинах гор, он сыпал в долинах, но в какое-то время таял, покровом не ложился.

Несмотря на суровый климат, природа радовала сюрпризами: мы встречали традиционные для этих мест купальницы и ветреницы, а на подступах к Манараге, в тундре, — дикие анютины глазки.

Но главным чудом стали пионы! В глухой тайге мы то и дело натыкались на дикие розовые пионы — это было невероятно, ведь обычно они растут на Кавказе.

Мы сначала думали, что это какая-то ошибка. Но потом присмотрелись – да, розовый пион. И он нам стал попадаться там в разных местах.

А ещё видели дикую смородину.

Путь перекрыт

- На выходе с маршрута нас ждало последнее испытание — разлившаяся река Сывью.

По ширине она примерно, как наша Ока, течение достаточно сильное.

Река по всем характеристикам неглубокая. Ещё на этапе разработки маршрута мы долго выбирали место брода, где наиболее безопасно переходить: мелко и утоптанное дно.

Но на Кожымском тракте, куда мы вышли на последних километрах, уже текли настоящие потоки: накануне прошёл такой ливень, что за считаные минуты мы наполнили дождевой водой каны, даже не спускаясь к реке.

К утру Сывью наполнилась водой и преградила нам путь. Назад идти некуда, это единственная дорога.

А реки в тех местах имеют ледниковые истоки, их температура близка к нулю.

Переходить Сывью стало опасно: уровень воды был с человеческий рост и достаточно сильное течение. А впадает эта река в крупную реку со скалистыми берегами Кожым.

Пришлось встать еще на одну ночевку. Мы понимали: уровень воды быстро упадёт (таяние ледников, снежников в горах замедлилось из-за низких температур, плюс без дождей вода начинает спадать).

Так и случилось. И мы смогли безопасно перейти реку по нормальному уровню.

Подобные ситуации всегда учитываем при планировании похода, поэтому заложили резервные дни, взяли больше еды, договорились по билетам, чтобы, если не успеем, перенести отъезд.

Но мы успели. В конце похода у нас даже осталось время побывать в Печоре: мы сходили в краеведческий музей, узнали много интересной исторической информации и сфотографировались в костюмах древних людей.

Встреча с росомахой

- Приполярный Урал — это место с уникальной природой, нетронутой цивилизацией. Там дикие леса с красивыми лиственницами, у которых мягкая приятная хвоя. На горе мы видели удивительные скалы-останцы.

По дороге в национальном парке встречали множество зайцев, кстати, довольно упитанных, а еще филинов, глухарей, оленя и гигантское количество грибов. А на горе попадались куропатки. Это невероятно!

В долгом переходе между вершинами нас, как и в прошлый раз, ждала удивительная и редкая встреча со свирепой хищной хозяйкой этих мест росомахой.

Да, есть здесь и свои трудности – комары и мошка. Но я заметила удивительную вещь: в какой-то момент ты просто перестаёшь их замечать, растворяясь в красоте вокруг.

Зато здесь нет клещей — они в суровом климате просто не выживают.

В будущем я обязательно хочу вернуться на Приполярный Урал, чтобы покорить все зубья легендарной Манараги — в этот раз погода позволила взойти лишь на один.

А ещё в наших планах — Саяны, Байкал и Камчатка!

Пока же мы продолжаем исследовать родные края. В нашем турклубе регулярно проходят походы выходного дня — это бесплатные экскурсии, трекинги и маршруты по красивым природным и интересным краеведческим местам.

Берем всех желающих, с нами ходят и дети, и люди старшего возраста. Всегда составляем маршрут так, чтобы он был по силам каждому. Присоединяйтесь!

А для тех, кто хочет большего, я продолжаю вести свою некоммерческую школу туризма, где мы серьёзно готовимся к категорийным горным походам. Всегда рада новым увлечённым людям!

Связаться со мной можно по телефону и ватсап +79065072134.