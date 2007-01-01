Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Не только Василий Поленов: в Калугу привезли работы женщин семьи художника
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Не только Василий Поленов: в Калугу привезли работы женщин семьи художника

Судьба некоторых из них станет для вас открытием.
Татьяна Светлова
21.09, 18:01
0 380
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Наверное, все знают художника, архитектора и музыканта Василия Поленова, бывали в его музее-усадьбе на Оке.

Но мало кому известно, что творили в семье Поленовых практически все, а женщины были не менее талантливы, чем мужчины.

Открывшаяся в Музее изобразительных искусств выставка «Женский взгляд. Поленовы» — прекрасная возможность это исправить.

До 26 октября в Калуге можно увидеть подлинные работы матери Поленова Марии Алексеевны, его сестры Елены, жены Натальи и её сестры Марии Якунчиковой. Т

алантливы были и дочери художника, но профессиональным художником стала только одна из них.  Об этом на открытии выставки рассказала сотрудник музея-усадьбы Поленова Мария Глашкина.  

Открытие выставки прошло при аншлаге.
Открытие выставки прошло при аншлаге.

Рисовала крестьянок

- Мать Василия Поленова, Мария Алексеевна, хоть и была художником-дилетантом, писала прекрасные портреты. Она родилась в семье героя войны 1812 года, генерала Воейкова, и получила прекрасное домашнее образование.

Художественный талант ей достался от деда, известного архитектора Николая Львова.

Мария Алексеевна брала уроки у профессионального художника – профессора Молдавского.

И продолжила традицию русского академического рисунка, когда рисунок выступает самостоятельным произведением.  

Благодаря мужу-дипломату она была знакома с Брюлловым и Бруни.

Её любимыми моделями были крестьянки. Это пошло из детства, проведённого в тамбовской усадьбе Ольшанка.

Она с изображала женщин в народных костюмах из разных губерний России.

У неё получался не просто портрет, а целый образ, передающий дух места. Также она оставила множество тёплых и детальных семейных портретов.

Работа Марии Поленовой «Сибирячка».
Работа Марии Поленовой «Сибирячка».

После рождения детей оставила творчество

Жену Василия Поленова, Наталью Васильевну, называли старшей, чтобы отличать от их младшей дочери с тем же именем. Она родилась в интеллигентной семье преподавателей.

Её мать, Екатерина Якунчикова, приходилась тётей Константину Станиславскому.

Современники описывали её как красивую, обаятельную женщину с прекрасными манерами и заразительным смехом. К сожалению, она скончалась сразу после рождения Натальи.

Отец остался один с тремя детьми и через три года женился на Зинаиде Мамонтовой, двоюродной сестре знаменитого мецената Саввы Мамонтова.

Зинаида Николаевна была талантливой пианисткой, училась у Скрябина и занималась благотворительностью. В новом браке родилось девять детей.

Зинаида Николаевна, пианистка (ученица Скрябина) смогла создать большую и дружную семью, где ценили образование.

- Наталья училась в Московском училище живописи вместе с Валентином Серовым и Ильёй Остроуховым, - рассказывает Мария ГЛАШКИНА. - В 1881 году они с Поленовым обвенчались в Абрамцеве, а через два года уехали в Рим.

Пока Василий Дмитриевич работал над своей главной картиной «Христос и грешница», Наталья Васильевна всячески ему помогала: шила костюмы, изучала литературу. Н

о и находила время для собственных этюдов, некоторые из которых можно увидеть на выставке.

После рождения шестерых детей сыновей Федора (умер в 2-х летнем возрасте) и Дмитрия, дочерей Екатерины, Марии, Ольги, Натальи, Наталья Васильевна оставила живопись, но полностью посвятила себя семье.

Но она написала три монографии о Поленовых.

Наталья Поленова «Оранжерея в Любимовке».
Наталья Поленова «Оранжерея в Любимовке».

Иллюстрировала сказки

- Младшая сестра Василия Поленова, Елена, рано проявила интерес к рисованию. Она садилась за уроки вместе с братом и старшей сестрой, и учитель, разглядев в девочке талант, стал заниматься и с ней.

Своим главным учителем Елена считала Павла Чистякова — педагога, воспитавшего целую плеяду великих русских художников.

Говорили, что если убрать из Третьяковской галереи работы его учеников, стены заметно опустеют. Елена переняла его школу и даже продолжила обучение во Франции.

В 1882 году она вместе с матерью переезжает из Петербурга в Москву, к семье брата Василия Поленова. Жили они разными домами, но можно сказать одной семьей.

В Москве Елена начинает показывать на выставках свои первые творения. Её акварели покупает Третьяков.

И Елена пишет своей подруге Прасковье Антиповой: «Ты не можешь поверить, как это приятно... Сразу почувствовала, что я художник».

До этого у Елены были сомнения, стоит ли продолжать серьезно заниматься живописью, потому что она опасалась остаться в тени знаменитого брата, ведь женщин в то время не принимали в Академию художеств.

Её стиль — камерный и внимательный к природе — сложился под влиянием школы Чистякова и дружбы с Марией Якунчиковой.

Елена вошла в историю как одна из первых иллюстраторов русских сказок. Любимая с детства «Война грибов», рассказанная бабушкой по дороге в имение Ольшанка, ожила в её рисунках. На выставке вы увидите некоторые из ним.  

Елена прожила недолго, но успела невероятно много: иллюстрации к сказкам, проекты мебели для столярных мастерских Абрамцева, пейзажи. 

Подкосил туберкулёз

- Мария Якунчикова — талантливая художница Серебряного века с непростой судьбой. Она была младшей сестрой жены Поленова. Когда  Наталья вышла замуж за Василия Дмитриевича Поленова, Марии было всего 12 лет.

К 15 годам Мария уже занималась в Московском училище живописи, где ей пророчили большое будущее. Но в 18 лет она заболела туберкулёзом.

Врачи посоветовали сменить климат, и Мария уехала — сначала в Париж, потом в Швейцарию.

В Россию она приезжала в основном летом, часто бывает в усадьбе Паленова.

На одной из её картин многие узнают библиотеку, у камина склонилась фигура хозяйки — её старшей сестры Натальи. В этой работе виден её интерес к сложной передаче цвета.

Мария Якунчикова «У камина в Борке (Поленово)».
Мария Якунчикова «У камина в Борке (Поленово)».

В 1893 году Мария увлеклась цветным офортом — техникой, которой до неё практически не занимались. Это лишь кажется простым отпечатком: на самом деле процесс сложный.

Рисунок наносился на четыре разные доски, на каждую из которых накладывался свой цвет, и в результате получалась удивительная работа.

Офорты Марии выставлялись в Париже и высоко ценились — там её долго знали именно как мастера офорта, хотя она занималась им всего три года.

Ещё одна важная тема в её творчестве — окна. Она видела в них невидимую границу, где отражаются личные переживания, тревоги и бурлящая жизнь города.

На выставке можно увидеть её работу «Отражение интимного мира», которая даёт понять, как непросто ей давались эти поиски.

Мария Якунчикова «Отражение интимного мира»..
Мария Якунчикова «Отражение интимного мира»..

В 1897 году Мария вышла замуж за студента-медика Леона Вебера. После рождения первого сына она придумала и нарисовала для него азбуку.

 Срисовывает народные игрушки. И каждую букву делает в виде той игрушки, на которую она начинается. А кроватку маленького Стёпы Мария расписала русскими пейзажами.

Рождение второго сына Якова окончательно подорвало её слабое здоровье. Художница умерла в 1902 году, в возрасте 32 лет.

Несмотря на разницу в возрасте около 20 лет, художницу связала очень глубокая дружба с Еленой Поленовой. Мария Якунчикова и Елена Поленова считаются одними из первых представительниц модерна. 

Офорты Марии Якунчиковой. Слева - «Страх», справа - «Непоправимое».
Офорты Марии Якунчиковой. Слева - «Страх», справа - «Непоправимое».

Дочери художника

- На выставке представлены работы всех трёх дочерей Поленова – Екатерины, Марии и Наталья.

Старшая, Екатерина, училась живописи у отца и у художника Шимона Холлоши в Мюнхене. Однако его методы преподавания не был ей близки, и она оставила учёбу, решив, что она не художник. Но творчество осталось с ней на всю жизнь — просто как увлечение. Кроме того, Екатерина разобрала огромный семейный архив, опубликовала письма отца и тёти и написала первые путеводители по их дому-музею.

А младшая, Наталья, напротив, стала настоящим профессионалом. В 1930-е годы она работала художником в московских клубах. А её любимой техникой была акварель. 0+

Наталья Поленова-младшая «Станция турист. Март».
Наталья Поленова-младшая «Станция турист. Март».
На открытие выставки было много молодёжи.
На открытие выставки было много молодёжи.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxYMGxiYWdQcXdLVmx0dmh1ZmNTcXc9PSIsInZhbHVlIjoiRkRPK2czNWhJR0N5WjBTRjhxNmorV0taYnVPbERaZlVVMWE4K0RLSUtsSkhmRFkrbUJOTzduRHRGdEZjUWR1RU5GaTM2UlJvNkVrZ09TZlVIZjB4TUlQTHhQWmtFb0JHN2tDek1GcUgwdm1qVm1hMk5tOVVRN01FQ3Fpcmw5NVNoQU9zay8yc1ZpZzZxWTlvd0lCbG9rVW9EekxsR1FpNVFPRDIxRC9SSHpvK3FSQ2c4QzdTYVFTYWFMQ29RcHVHWW9hZFIxQzNaeW5lUG4xblRTdHMzQTVFSzlrUE54T2RLalB4OVMxZU5ZNGplaFN0M1FOaDd1TzNhZTN1aTNKL1JxNGFGNytrWXE4VzFHVklqUWljekRmbUVsbjUrdnpoRUhnWVd0WHQ2N3ZONTZFTlBXRGpNN29BRVhDV3JrWnJkT1JHQlFhS1VSeEFtNVNlYUY3eEpDck5BckZJOGZtNXpHY2VOaE1QRkYvRGhSOHJ2TGNoSm1INGtsbDBQZ2pidDR4ejJwbHprY2J0cWE0ZTVPUmpWMmRiRy9pN3VCb3dRaXdWNThpYXFUNStBUkEralRsNG5YMFUwRzRhKzk5VCIsIm1hYyI6ImEwYTUxZjYxZjVhMDMwYjEyZmE3MzcxMDU3MzQwMmY0NDUzMWYzMDJiNjM0NTA1ZDlmM2ZkYzU3ZDcwZjVjODEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhkSmhBWjMyUXZqVkxyL3dxaEd5RlE9PSIsInZhbHVlIjoibTBMeWFJT1hsTTZRRTFRSmtLaS9MNnBEWS81UWFMbFY4SGp3V0NJV1hQOHcyK2RYQU5HQWRVNFZLU3FyeEY1S3doZmdUNTFtajlqZm9yWHNRQjJZaWoxcHVoeW5XWmMvalJKZGtiTm84M3ZBQ3ZxTTFTeVN5MG1lSlE1MFJ3eDJoYUduK2FqR2srV2xrZms2djNtNTArNG1JUDJCRzB0Sm42R3J6ejBBUzZMME4xN1psNkdBTmRLbGllTlUvdTZPdnVZcGMxRWQxUWtzcmFLQnlSNW5uNlFRdFZOL0Rncy85aWtCWmJCd1VGNGNPbVhNUTY5QXNqT1NRaHRMd0F0cE54cHZOKzZBSUsvcjVvelo1dDBUUnhaakJXL0VaN054ZXlYZXorV0xLRjFIaHFXS1NNcDhuTm1mSURYUEJsUzdyaXh1VXBBYnowUkhLVHlMMXh6WlVUaHBnQXBkVm5tOTE5UVFPVStDT3l0d3dmM3lGVWtBVWhTR1MxZ0tzYWEvNWpXMHJZMHp3UmFtTlo2NjFrMXpXUUR6RGNPSXVTKzNWbGgrNmR2T1o3dGY1UldtMVEyR01iTlBQQ3ZtZWFNcmwvUEdGVTBuU2tlTUtRS0ZQUEx6UXZwZlFvaGVaTFdwM0V6OFBHUEx5ZlRlVVdnbmozOVFHeWlsRmp4cnBsS3lncllMM25JbHB0N1hNTGJKU3IzTnF0R0orV1JGTjRIcTkvZmx6MUlqVFg3NGc2YXNDdWJGZ0hHaHk3RFd1MTdBVXhCd2pueXAyWktMeTZabE01S3k3SGlPcEt5T2Fzb3ZUaE50WmNzdTI1aG5GQUZPVDUwZW51NUdHbWNsSDRWTiIsIm1hYyI6IjQ1NjQ1ODAxMzhmYmU3YTBkYmM2MGM2NmNkYzFiMDcxNGM1NzVhZTgyMGNhZTkyZGUxYjA3ZWQ2ODQ4ZTI5MTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+