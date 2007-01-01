Не только Василий Поленов: в Калугу привезли работы женщин семьи художника

Судьба некоторых из них станет для вас открытием.

Наверное, все знают художника, архитектора и музыканта Василия Поленова, бывали в его музее-усадьбе на Оке.

Но мало кому известно, что творили в семье Поленовых практически все, а женщины были не менее талантливы, чем мужчины.

Открывшаяся в Музее изобразительных искусств выставка «Женский взгляд. Поленовы» — прекрасная возможность это исправить.

До 26 октября в Калуге можно увидеть подлинные работы матери Поленова Марии Алексеевны, его сестры Елены, жены Натальи и её сестры Марии Якунчиковой. Т

алантливы были и дочери художника, но профессиональным художником стала только одна из них. Об этом на открытии выставки рассказала сотрудник музея-усадьбы Поленова Мария Глашкина.

Рисовала крестьянок

- Мать Василия Поленова, Мария Алексеевна, хоть и была художником-дилетантом, писала прекрасные портреты. Она родилась в семье героя войны 1812 года, генерала Воейкова, и получила прекрасное домашнее образование.

Художественный талант ей достался от деда, известного архитектора Николая Львова.

Мария Алексеевна брала уроки у профессионального художника – профессора Молдавского.

И продолжила традицию русского академического рисунка, когда рисунок выступает самостоятельным произведением.

Благодаря мужу-дипломату она была знакома с Брюлловым и Бруни.

Её любимыми моделями были крестьянки. Это пошло из детства, проведённого в тамбовской усадьбе Ольшанка.

Она с изображала женщин в народных костюмах из разных губерний России.

У неё получался не просто портрет, а целый образ, передающий дух места. Также она оставила множество тёплых и детальных семейных портретов.

Работа Марии Поленовой «Сибирячка».

После рождения детей оставила творчество

Жену Василия Поленова, Наталью Васильевну, называли старшей, чтобы отличать от их младшей дочери с тем же именем. Она родилась в интеллигентной семье преподавателей.

Её мать, Екатерина Якунчикова, приходилась тётей Константину Станиславскому.

Современники описывали её как красивую, обаятельную женщину с прекрасными манерами и заразительным смехом. К сожалению, она скончалась сразу после рождения Натальи.

Отец остался один с тремя детьми и через три года женился на Зинаиде Мамонтовой, двоюродной сестре знаменитого мецената Саввы Мамонтова.

Зинаида Николаевна была талантливой пианисткой, училась у Скрябина и занималась благотворительностью. В новом браке родилось девять детей.

Зинаида Николаевна, пианистка (ученица Скрябина) смогла создать большую и дружную семью, где ценили образование.

- Наталья училась в Московском училище живописи вместе с Валентином Серовым и Ильёй Остроуховым, - рассказывает Мария ГЛАШКИНА. - В 1881 году они с Поленовым обвенчались в Абрамцеве, а через два года уехали в Рим.

Пока Василий Дмитриевич работал над своей главной картиной «Христос и грешница», Наталья Васильевна всячески ему помогала: шила костюмы, изучала литературу. Н

о и находила время для собственных этюдов, некоторые из которых можно увидеть на выставке.

После рождения шестерых детей сыновей Федора (умер в 2-х летнем возрасте) и Дмитрия, дочерей Екатерины, Марии, Ольги, Натальи, Наталья Васильевна оставила живопись, но полностью посвятила себя семье.

Но она написала три монографии о Поленовых.

Наталья Поленова «Оранжерея в Любимовке».

Иллюстрировала сказки

- Младшая сестра Василия Поленова, Елена, рано проявила интерес к рисованию. Она садилась за уроки вместе с братом и старшей сестрой, и учитель, разглядев в девочке талант, стал заниматься и с ней.

Своим главным учителем Елена считала Павла Чистякова — педагога, воспитавшего целую плеяду великих русских художников.

Говорили, что если убрать из Третьяковской галереи работы его учеников, стены заметно опустеют. Елена переняла его школу и даже продолжила обучение во Франции.

В 1882 году она вместе с матерью переезжает из Петербурга в Москву, к семье брата Василия Поленова. Жили они разными домами, но можно сказать одной семьей.

В Москве Елена начинает показывать на выставках свои первые творения. Её акварели покупает Третьяков.

И Елена пишет своей подруге Прасковье Антиповой: «Ты не можешь поверить, как это приятно... Сразу почувствовала, что я художник».

До этого у Елены были сомнения, стоит ли продолжать серьезно заниматься живописью, потому что она опасалась остаться в тени знаменитого брата, ведь женщин в то время не принимали в Академию художеств.

Её стиль — камерный и внимательный к природе — сложился под влиянием школы Чистякова и дружбы с Марией Якунчиковой.

Елена вошла в историю как одна из первых иллюстраторов русских сказок. Любимая с детства «Война грибов», рассказанная бабушкой по дороге в имение Ольшанка, ожила в её рисунках. На выставке вы увидите некоторые из ним.

Елена прожила недолго, но успела невероятно много: иллюстрации к сказкам, проекты мебели для столярных мастерских Абрамцева, пейзажи.

Подкосил туберкулёз

- Мария Якунчикова — талантливая художница Серебряного века с непростой судьбой. Она была младшей сестрой жены Поленова. Когда Наталья вышла замуж за Василия Дмитриевича Поленова, Марии было всего 12 лет.

К 15 годам Мария уже занималась в Московском училище живописи, где ей пророчили большое будущее. Но в 18 лет она заболела туберкулёзом.

Врачи посоветовали сменить климат, и Мария уехала — сначала в Париж, потом в Швейцарию.

В Россию она приезжала в основном летом, часто бывает в усадьбе Паленова.

На одной из её картин многие узнают библиотеку, у камина склонилась фигура хозяйки — её старшей сестры Натальи. В этой работе виден её интерес к сложной передаче цвета.

Мария Якунчикова «У камина в Борке (Поленово)».

В 1893 году Мария увлеклась цветным офортом — техникой, которой до неё практически не занимались. Это лишь кажется простым отпечатком: на самом деле процесс сложный.

Рисунок наносился на четыре разные доски, на каждую из которых накладывался свой цвет, и в результате получалась удивительная работа.

Офорты Марии выставлялись в Париже и высоко ценились — там её долго знали именно как мастера офорта, хотя она занималась им всего три года.

Ещё одна важная тема в её творчестве — окна. Она видела в них невидимую границу, где отражаются личные переживания, тревоги и бурлящая жизнь города.

На выставке можно увидеть её работу «Отражение интимного мира», которая даёт понять, как непросто ей давались эти поиски.

Мария Якунчикова «Отражение интимного мира»..

В 1897 году Мария вышла замуж за студента-медика Леона Вебера. После рождения первого сына она придумала и нарисовала для него азбуку.

Срисовывает народные игрушки. И каждую букву делает в виде той игрушки, на которую она начинается. А кроватку маленького Стёпы Мария расписала русскими пейзажами.

Рождение второго сына Якова окончательно подорвало её слабое здоровье. Художница умерла в 1902 году, в возрасте 32 лет.

Несмотря на разницу в возрасте около 20 лет, художницу связала очень глубокая дружба с Еленой Поленовой. Мария Якунчикова и Елена Поленова считаются одними из первых представительниц модерна.

Офорты Марии Якунчиковой. Слева - «Страх», справа - «Непоправимое».

Дочери художника

- На выставке представлены работы всех трёх дочерей Поленова – Екатерины, Марии и Наталья.

Старшая, Екатерина, училась живописи у отца и у художника Шимона Холлоши в Мюнхене. Однако его методы преподавания не был ей близки, и она оставила учёбу, решив, что она не художник. Но творчество осталось с ней на всю жизнь — просто как увлечение. Кроме того, Екатерина разобрала огромный семейный архив, опубликовала письма отца и тёти и написала первые путеводители по их дому-музею.

А младшая, Наталья, напротив, стала настоящим профессионалом. В 1930-е годы она работала художником в московских клубах. А её любимой техникой была акварель. 0+

Наталья Поленова-младшая «Станция турист. Март».