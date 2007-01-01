Война и мир: в Европе продолжаются процессы над военными преступниками, а в Калуге обсуждают глобальную реконструкцию областного центра

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

15-21 сентября.

Бесславный конец

Как передает агентство Рейтер, 14 сентября покончил с собой министр здравоохранения в кабинете Тодзио Цикахико Кундзуми. Самоубийство произошло спустя несколько минут после того, как японское правительство заявило американским оккупационным властям, что, оно готово передать им всех лиц, перечисленных в списке военных преступников.

Министр просвещения генерала Тодзио Куннхико Хасида принял яд у себя в кабинете и, говорят, находится в тяжелом состоянии.

В Токио покончил с собой выстрелом в сердце генерал Гейшд Хасшиото.

По домам

В связи с демобилизацией советские войска отводятся с территории Норвегии. Комментируя сообщение, газета «Афтепостен» пишет: «Русские пришли к нам первые, и они первыми покидают нас. Они сделали свое дело, и теперь они нужны своей родине для разрешения новых задач.

Пусть русские, уезжая от нас, знают, что их провожает дружественный им народ, который никогда не забудет то, что они сделали для нас, а также для общего дела победы над врагом».

16 сентября на восточный вокзал Вены прибыл эшелон, доставивший из СССР 1600 военнопленных австрийцев, освобожденных из лагерей по решению Советского правительства. Это первая партия австрийских военнопленных.

Все они с удовлетворением отзываются о скором освобождении из лагерей и заявляют, что они не ожидали такого быстрого возвращения домой. После ряда формальностей военнопленные, живущие в Вене, направились по домам. В ближайшее время ожидается прибытие новых эшелонов с военнопленными австрийцами из СССР.

«Отрекшиеся»

По сообщению газеты «Кристиан Сайенс Монитор» в Токио находится группа гитлеровцев. Они живут в роскошных условиях, питаются продуктами, захваченными немцами у союзников во время операций германских рейдеров, базировавшихся в Японии.

Среди них руководитель организации гитлеровской партии в Китае, Японии и Маньчжурии Франц Шлахи и командующий рейдерами адмирал Вениккер.

После капитуляции Японии гитлеровцы устроили митинг, на котором заявили о своем «отречении» от гитлеризма.

В состав немецкой колонии в Японии, помимо видных гитлеровцев, входили многие германские профессора, музыканты и прочие лица, давно живущие в Японии. Все они находились под контролем гестаповского главаря Мейзингера, который сотрудничал с японской секретной полицией.

США: новые тысячи безработных

Автомобильная компания Форда прекратила производство автомобилей, уволила 50 тысяч рабочих и закрыла все свои заводы в Детройте. Руководитель компании мотивировал закрытие заводов забастовками рабочих на заводах-поставщиках автодеталей.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что Форд объявил о закрытии своих автозаводов в день выдвижения профсоюзом рабочих автомобильной промышленности требования о повышении заработной платы на 30 процентов по всей автомобильной промышленности.

Американцы про СССР

Газета «Реджистер» в передовой статье высоко оценивает достижения советских ученых в области сельского хозяйства, а также достижения СССР в области литературы, музыки и философии. Заявив, что ранее о Советском Союзе существовало много неправильных представлений, газета пишет:

«Россия становится символом стойкости и мужества. Доблесть русских приобретает для нас большое значение. Восхищение американцев Россией оказалось вполне обоснованным. Мы должны сотрудничать с Россией, как с одной из величайших сил в мире».

Аресты, процессы и возмездие

Агентство Рейтер передает, что 19 сентября лондонский центральный уголовный суд приговорил одного из бывших организаторов английского союза фашистов Джойса (выступавшего по радио из Германии под именем «лорда Хау-Хау») к смертной казни.

В Люнебурге (английская зона оккупации) начался первый в Германии крупный процесс над военными преступниками, организованный союзными властями. Перед судом предстал виновник зверств в гитлеровском лагере в Бельзене Крамер и 45 его бывших пособников.

Обвинение вызвало 50 свидетелей и предъявило суду более 300 письменных свидетельских показаний.

Процесс продлится примерно две недели. Членами суда назначены генерал-майор и четыре офицера.

Шведское радио передает сообщение, что после длительных розысков в Гессене задержан и арестован союзными властями главный врач Бухенвальдского лагеря Элленбоген. Он обвиняется в том, что производил над своими жертвами «опыты», в результате которых умерли тысячи людей.

Лондонское радио сообщает, что в Праге приговорен к смертной казни и повешен видный гитлеровец, один из главарей СС Вальтер Шмидт. Шмидт был инспектором нескольких концентрационных лагерей и принимал участие в зверствах в лагере Равенсбрюк, где были замучены 100 чешских женщин.

Страшные подробности

Венская ратуша собирает материалы о жертвах нацистского террора. По предварительным данным, только в Вене насчитывается 70 тысяч лиц, пострадавших от фашистского режима. Около 8 тысяч из них находилось в каторжных тюрьмах и концентрационных лагерях.

Гитлеровцы казнили 1205 человек. В эти цифры не включены 46500 евреев, увезенных из Вены для уничтожения. Ежедневно в Вену продолжают прибывать жертвы нацистского террора, освобождаемые из концентрационных лагерей.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 15-21 сентября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…заботятся об инвалидах.

Десятки инвалидов Отечественной войны нашей области получили возможность восстановить свое здоровье на курортах и в санаториях.

Только за последние пять месяцев по путевкам облздравотдела на курортах и в санаториях побывало 90 инвалидов Отечественной войны. В сентябре путевки на курортно-санаторное лечение получили еще 25 человек. Они будут отдыхать и лечиться в различных здравницах Союза.

…устраивают спортивные турниры.

Проходит соревнование шести лучших футбольных команд нашей области. Первенство оспаривают сборные команды Малоярославецкого, Людиновского и Дзержинского районов и калужские команды «Динамо», «Локомотив» и «Трудовые резервы».

В прошедших играх победителями вышли команды «Динамо» и «Локомотив», набравшие по 7 очков.

…обустраивают музей.

Окончив ремонт здания, краеведческий музей заново восстанавливает отдел природы Калужской области.

Отдел пополняется новыми экспонатами, расширяется комната школьника. Для удобства посетителей музей устанавливает доску, указывающую порядок осмотра экспозиций и т. д.

…озеленяют территории.

Много внимания уделено озеленению усадьбы Яблоновской семилетней школы (Тарусский район). Весной было посажено 450 березок и других деревьев. Во время каникул ученики подготовили много ямок для посадки лип и кустарника.

…обсуждают будущее Калуги.

В горисполкоме состоялось предварительное обсуждение эскиза генерального плана Калуги в связи с предстоящей реконструкцией города.

Автор проекта — городской архитектор Е. А. Васильев подробно ознакомил присутствовавших на совещании представителей учреждений и организаций с планом будущей Калуги.

План рассчитан на 15-20 лет и предусматривает увеличение населения Калуги за этот период в два раза, значительный рост промышленности и реконструкцию русла Оки в связи с постройкой калужской гидроэлектростанции. Расширение территории города намечается в северном направлении.

…помогают школам.

Деловую помощь оказал Калужский электромеханический завод 3-й неполной средней мужской школе. В период ремонта школьного здания дирекция завода обеспечила школу строительными материалами (мелом, цементом, краской и т. д.). По первой же просьбе была выделена и квалифицированная рабочая сила.

Ремонт был закончен в срок и 1 сентября учащиеся пришли в чистые, оштукатуренные, побеленные классы, полностью обеспеченные партами, столами и классными досками.

…пишут картины.

Оживленная работа ведется в эти дни в калужской мастерской товарищества художников. Вернувшись из Тулы с межобластной конференции художников, они снова взялись за дело.

Для Дома пионеров здесь изготовляется четыре панно и портреты членов Политбюро ЦК ВКП(б).

Портреты Глинки, Бетховена и других выдающихся композиторов изготовляются для музыкального училища.

Для управления гострудсберкасс пишутся большие плакаты. За последнее время в товарищество пришли четыре новых члена.