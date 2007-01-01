Калужский автопром после кризиса: от перезапуска к технологической независимости

После масштабного кризиса 2022 года, вызванного уходом западных автоконцернов и введением санкций, будущее калужского автопрома казалось неопределённым. Однако уже сегодня регион демонстрирует впечатляющее восстановление, став одним из флагманов новой модели российской автомобильной индустрии.

На днях глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, отметил роль Калужской области, которая выходит на передовые позиции национального рынка благодаря перезапуску производств и созданию новых совместных предприятий с высоким уровнем локализации.

В отличие от прежней модели, когда контроль над заводами оставался за иностранными компаниями, сегодня ключевые решения принимают российские бенефициары. Это принципиально новый этап - производство развивается под контролем отечественных партнёров, что обеспечивает стратегическую устойчивость и долгосрочное развитие.

Серийное производство полного цикла уже работает

Одним из ярких примеров успешного перезапуска стал завод «Автомобильные технологии» в Калуге. Всего полтора месяца назад здесь было запущено серийное производство полного цикла автомобиля Haval M6 - с собственными операциями сварки и покраски кузовов. Уже выпущено более 13 500 автомобилей, а на предприятии занято свыше 1500 человек.

Это не просто сборка, а полноценное производство, приближающееся к технологической независимости. Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, именно поддержка федерального центра и профессионализм местных специалистов позволили сохранить костяк квалифицированных кадров и возродить производство буквально с нуля.

Ещё один важный элемент возрождения - «АГР Холдинг», который за короткий срок организовал выпуск автомобилей под новым российским брендом Tenet. Сегодня на заводе трудятся около 4 тысяч человек, а общий объём выпущенной продукции превысил 70 тысяч автомобилей. Уровень локализации производства, по данным Минпромторга, достигает более тысячи баллов - это один из самых высоких показателей в стране.

Балльная система локализации, действующая с 2019 года, учитывает не только сборку, но и использование отечественных комплектующих, производство кузовов и электродвигателей. Чем выше уровень локализации - тем больше возможностей для участия в государственных закупках и программах поддержки. Именно этот фактор делает калужские предприятия особенно привлекательными для дальнейших инвестиций.

Символизм прямого эфира

Значимость автопрома для региона подчеркнул губернатор Владислав Шапша, проведя свой юбилейный прямой эфир прямо на территории завода «Автомобильные технологии». Ранее такие эфиры традиционно проходили в образовательных учреждениях, что символизировало внимание к молодёжи и науке. Теперь же акцент сместился - автопром стал центром внимания региональной политики.

- Три года назад мы столкнулись с серьёзным вызовом, когда ушли иностранные партнёры, – напомнил Шапша. – Но благодаря поддержке Президента, Правительства и команды завода мы не просто перезапустили производство – мы дали старт новому этапу развития отрасли.

Перспективы и международное сотрудничество

Калужский автокластер продолжает расширяться. Во время недавнего визита в Китай губернатор подписал соглашение между калужским производителем и китайской компанией – важный шаг к укреплению технологических связей и импортозамещению. Планируется дальнейшее увеличение локализации, развитие собственных цепочек поставок и расширение модельного ряда.

По итогам первой половины года автопром внес значительный вклад в рост промышленности региона – её объём увеличился на 15,6%. Это говорит о том, что Калужская область не просто преодолела кризис, но и заложила основу для устойчивого развития отечественного автопроизводства.