«Такой глупый народ в Калуге» : в нчале ХIХ века Иван Аксаков не мог найти в нашем городе подходящее жилье

В своих письмах он подробно описал местную жизнь.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

18 сентября (6 по старому стилю) 1845 года в Калугу приехал публицист, общественный деятель, славянофил Иван Аксаков.

В нашем городе он почти два года служил товарищем председателя Калужской уголовной палаты.

Виден за пять верст

В Калуге Аксаков писал матери и отцу письма, в которых описывал город, жителей, жестко проходился по обществу, жаловался на скуку и отсутствие денег.

Когда Ивану Аксаков приехал в наш город ему было 22 года, он был молод и горяч.

На следующий день после приезда в 9 часов вечера он пишет письмо родным:

«…Я приехал вчера вечером часу в восьмом… Калуга довольно большой город, виден верст за пять.

Наконец приехал я в «Киевскую» гостиницу (ныне ул. Ленина, 119), меня повели во второй номер, довольно чистый…

Приехавши, напился чаю и лег спать довольно рано, но и встал рано, выбрился, умылся, оделся, натянул мундир и часу в девятом отправился с Матюшкой к губернатору Николаю Михайловичу Смирнову.

Он принял меня чрезвычайно ласково, дал мне пахитоску, говорил про свои затруднения, не очень доволен Калугой, видно, что он рад мне был, как не калужскому жителю…

Он недалек, но, кажется…с ним можно ладить…

Пробыв в палате часа с три, отправился домой, переоделся и поехал к Унковскому ...

Унковские обласкали меня бог знает как, звали к себе почаще...

После обеда отправился я с Михайлой Унковским смотреть квартиры: все без мебели, безо всего, просят 450 рублей и более…

Вот и весь день; город большой, чистый, мощеный, здания есть прекрасные, виды чудесные».

Иван Аксаков прожил в Калуге два года.

Житейские хлопоты

Жилье Аксаков хотел подобрать подешевле, но калужские цены его не порадовали. Пришлось ему остановиться в маленьком доме ростовщицы, вдовы офицера Иванова на нынешней ул. Суворова.

«Посмотрел я квартиру…Переезжаю в середу или четверг. Слава Богу! А то жить с лошадьми в гостинице дорого.

Адрес: на Дворянской улице (скверное название, но что делать, улица хорошая), в доме поручицы Ивановой. Домик 2-хэтажный, деревянный, со всеми принадлежностями, даже с чистенькой баней.

В одной половине хозяева, в другой я... Цена 350 рублей в год... Чище и лучше нигде не мог найти»…

Однако, переехав, Иван Сергеевич квартирой остался недоволен:

«Дешево, да дрянно. Она имеет вид чистенькой, но стены пачкают.

Пахнет немножко кухней, нет ни одной форточки, ни одного замка, двери почти не затворяются… я сидел трое суток в стуже, потому что печи были разломаны, нельзя было топить».

Через пару месяцев Аксаков перебрался из дома Ивановой в дом купчихи Борисовой на нынешней улице Плеханова, 86, рядом с Палатами Коробовых.

Несмотря на то, что прежней хозяйке были заплачены деньги за четыре месяца вперёд, и она отказалась их возвращать, новая улица и дом пришлись ему по душе.

«Вы знаете, что прежде Калуга была вся на берегу реки, и только лет 60 тому назад стали строиться дальше от берегу. Но лучшие кварталы в древности были там…

Вид у меня на Оку - чудесный. Дом этот принадлежит купчихе Борисовой, которая живет в нем сама уже лет 50, она одна, живет внизу, а верх отдавался внаймы…

Хозяйка такая добрая женщина, сама ходит на рынок покупать, что мне нужно…

На другой день моего переезда она поднесла мне целое блюдо с пирогами, кренделями и хлебом. Это были первые пироги, съеденные мною дома, — в Калуге».

Много слоёв общества

В сентябре 1845 года в Калуге стояла теплая, прекрасная погода. Аксаков постепенно погружался в городскую жизнь.

«Пообедав дома, почитав, отправился на бульвар. Долго сидел я там и курил сигару, до меня долетали песни песельников с Оки, по которой катались в шлюпке семейства Унковских и Хрущовых.

Проходило мимо меня калужское общество: много недурных собою. Все с глупым любопытством смотрели на меня, но ах и увы! как все разочаруются, узнав, что я не танцор и не любезник!

Вечер провел дома и сел писать к вам. Нынче в понедельник, часу в 11-м (здесь ездят в присутствие не раньше 11), поработав над делами, отправился в палату, где просидел до 3-го часа.

С председателем мы в учтивых, но холодных отношениях. Он игрок и принадлежит совсем к другому классу общества. Калуга такой город, в котором много слоев и кружков общества, есть многочисленный круг купеческий, игроков и т. п.

Многие семейства совсем незнакомы друг с другом. Мое вступление в калужское общество было так тихо и скромно, так много новых чиновников вдруг назначено, что едва ли было заметно...

У Унковских я бываю очень часто, раза два в неделю обедаю, раза два бываю вечером.

Все мои знакомые ограничиваются ими, Толстыми (с которыми, впрочем, я на днях только познакомился), еще двумя, тремя лицами (офицерами и т. п. незначительными существами) и лицами официальными, с которыми я считаюсь визитами...

Я бываю вечером только в единственных двух домах, где не играют в карты».

Помимо Унковских Иван Аксаков посещал приятельницу Гоголя губернаторшу Александру Осиповну Смирнову (Россет).

«Каждый вечер провожу я у Смирновой, впрочем, иногда (как и на этой неделе) делаю исключение…На нынешней неделе прочли мы, между прочим, «Старосветские помещики» и «Шинель».

Читал ее брат, не очень хорошо. И то, и другое, кажется, читал Александре Осиповне сам Гоголь в Риме. Впрочем, она говорит, что теперь только начинает ценить Гоголя».

Лицо, будто съедаю по быку

В Калуге Аксаков ведет скромный образ жизни, а в письмах просит денег у отца и матери.

«Стол мой состоит: чай (некрепкий) поутру и ввечеру, обед: суп с курицей (приготовляемый на несколько дней) и тарелка морковного соусу.

Вечером иногда, чувствуя потребность ужина, съедаю простую яичницу на маленькой сковородке, яиц из 4-х или 5; впрочем, и это не всегда бывает. Не правда ли, что умеренно?

Однако же я не думаю держать такую диету больше месяца, ибо чувствую непреодолимое стремление к говядине.

Хотя я и обедаю иногда у Унковских, но у них также обед очень скромный.

Между тем лицо у меня все такое, как будто бы я каждый день съедаю по целому быку… Нет, дорого жить одному...

А уж, вероятно, во всей вселенной не найдется другого молодого человека, который жил бы так умеренно, так скромно, так монашески, как я.

Одна только роскошь — сигары: но это еще московская издержка»…

Ничем не заманишь

От калужского светского общества молодой Иван Сергеевич был не в восторге, писал, что в городе много игроков, глупцов и людей с плохой репутацией. Да и простой народ его не впечатлил.

«Такой глупый народ в Калуге! Нельзя ничем заманить к себе, ни ласками, ни деньгами.

Так, уже более месяца не могу дозваться стекольщика, не стоит, говорит, и ходить из каких-нибудь двух рублей!

Да не могу ж я ему дать 10 рублей за одно стекло...

Решительно чужд Калуге, ее жителям, ее интересам, как какому-нибудь Моршанску...»