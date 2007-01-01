Великолепная двадцатка

Два десятка предприятий и организаций Калужской области стали победителями проекта «Работодатель года 2025».

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» третий год подряд провел конкурс среди работодателей региона.

Среди сотен предприятий жители Калужской области выбрали 20 лучших по их мнению.

Главнейшая задача

Практически нулевая безработица добавила проблем многим предприятиям России. Калужская область тоже столкнулась с нехваткой кадров. Причем, речь идет практически о всех областях экономики.

Калужской области, можно сказать повезло. Переизбранный на следующий срок губернатор Владислав Шапша с 2024 года является председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Кадры».

Решение кадровых вопросов в регионе ставится сегодня во главу угла.

- Главнейшая задача, которая перед нами стоит, это обеспечение экономики кадрами, - заявил губернатор Калужской области Владислав ШАПША «России 24» в воскресенье 14 сентября, после закрытия избирательных участков. - У нас активно строятся предприятия, нужны высококвалифицированные специалисты. Мы развиваем наше высшее образование. Построили кампус Бауманского университета. Сейчас ведем переговоры о строительстве в Обнинске Международного центра ядерного образования. Готовим специалистов рабочих профессий.

Решить эти вопросы, по мнению главы региона помогает рост доходов бюджета, налоговых поступлений, развитие программы «Профессионалитет», совершенствование системы кадровых центров.

Руководство области кадровые вопросы решает с прагматической точки зрения, однако моральная помощь предприятиям и организациям также важна.

Проект медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга», задуманный три года назад, как раз направлен на такую поддержку работодателям Калужской области.

Дело в том, что лучших выбирают сами жители региона. В течение полугода на сайте KP 40.RU проходило голосование. Люди сами отмечали предприятия и организации, которые, по их мнению, достойны высокого звания «Работодатель года».

В результате определилась двадцатка победителей. Руководители и представители победивших компаний, предприятий и учреждений собрались в минувшую пятницу на церемонию награждения.

Локомотивом правят люди

На федеральном уровне Калужскую область последние годы нередко называют регионом – локомотивом, регионом – лидером, регионом – новатором. Однако за всеми достижениями Калужской области в первую очередь стоят люди. Те, кто каждый день проходит проходные родных предприятий, встают у операционных столов, садятся за руль тяжелой спецтехники, обучают детей.

Именно о людях, о тружениках говорил, открывая церемонию награждения генеральный директор медиахолдинга.

Павел Коренюгин

генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» За громкими определениями Калужской области стоят люди.

- Их энергия, ум, преданность своему делу. Но чтобы эта энергия раскрылась, нужна особая среда. Среда, которую создают те, кого мы собрались сегодня чествовать.

Сегодня мы не просто вручим статуэтки. Сегодня мы готовы назвать 20 лучших работодателей 2025 года. Мы назовем имена компаний, за которыми идут осознанно, в которых работают с гордостью, которые меняют к лучшему не только бизнес-ландшафт, но и жизни тысяч калужан.

Человек – прежде всего, - неоднократно заявлял глава региона. Минувшим летом на форуме «HREXPO PRO ЛЮДЕЙ» Владислав Шапша еще раз подчеркнул важность подготовки молодых кадров.

- Рад востребованности технопарка рабочих профессий – совместный проект с «Бауманкой», студенты которой стажируются на его базе по направлениям, необходимым реальным сектором экономики. Это главный принцип подготовки кадров в регионе, - подчеркнул губернатор. - В условиях дефицита кадров наши усилия направлены на то, чтобы мотивировать молодежь оставаться в регионе. Создаем комфортную, безопасную, интересную среду для жизни, возможности для самореализации.

На помощь надейся…

Все усилия руководства региона, направленные на решение кадрового вопроса, оказались бы не столь эффективными, если бы не коренное изменение кадровой политики со стороны самих предприятий. Заработная плата и стандартный сопакет сегодня не является основным триггером в решение человека устроиться на работу.

Руководители большинства компаний и предприятий сегодня это отлично понимают. Говорили об этом и приглашенные гости мероприятия. Перед вручением наград о важности усилий самих предприятий сказала и руководитель Кадрового центра Калужской области.

Инна Андреева

директор государственного казенного учреждения «Кадровый центр Калужской области» В условиях кадрового дефицита предприятиям региона сегодня требуются особые усилия для того, чтобы расти и развиваться

- Я искренне желаю всем сегодняшним победителям, несмотря на все вызовы, с которыми мы встречаемся в нашей повседневной работе, продолжать развиваться, завоевывать новые награды. Отдельное спасибо медиахолдингу «Комсомольская правда – Калуга» за столь своевременную моральную поддержку предприятиям и организациям нашего региона.

О важности HR-работы сказал перед вручением наград и советник губернатора Андрей Ильницкий.

Андрей Ильницкий

советник губернатора Калужской области Вдумайтесь, ведь по сути дела – это народное голосование

- Уникальность проекта «Комсомольской правды» в демократичности самой процедуры отбора. И это очень важно, когда сами люди, сами сотрудники решают, дают оценку работе своих руководителей. Сейчас, когда идет борьба за кадры, на первое место выходят современные разработки с сфере HR. Я очень доволен, что на многих предприятиях эта работа сегодня поставлена на серьезные, научные рельсы. А те, кому это удалось лучше всего находятся сегодня в этом зале. Я вас поздравляю всех с победой.

Профи во всем

Проект «Работодатель года» успешно работает уже третий год. Среди победителей нынешнего года есть и те, кто получал награду в прошлом году. Это говорит прежде всего о системности работы в кадровой сфере.

Среди награжденных в сентябре 2025-го много компаний, предприятий, которые реально составляют элиту экономики Калужской области, вносят свой вклад в развитие не только нашего региона, но и страны в целом.

Маргарита Скворцова

директор Федерального технопарка профессионального образования Это значимое мероприятие для всей Калужской области, потому что сейчас мы все должны заниматься и развитием каждого региона в отдельности, и развитием всей экономики нашей страны

- И вот такое общественное признание работодателей, во-первых, дает им стимул еще больше усиливать свои позиции не только как производственников, но и как работодателя.

Что такое работодатель? Это не только про производство, это еще и про внутренний климат в коллективе, который в том числе влияет и на норму выработки, и на выручку. Поэтому проект медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» дает импульс еще и к ориентированию промышленности, выстраиванию социальной повестки на своих предприятиях. Голосуют здесь не рейтинги, не KPI, голосуют люди, то есть те, кто больше всего заинтересован в поддержке предприятия.

Это его работники. И те предприятия, которые сегодня удостоены этой премии, они, безусловно, поддержаны прежде всего их работниками. А значит, к ним стоит присматриваться и будущим соискателям, и инвесторам, потому что если есть хороший климат в коллективе, значит, компания будет развиваться стабильно и успешно.

Что дальше?

Конкурс «Работодатель года» завершен, но именно сейчас начинается самое главное — применение на практике тех высоких стандартов управления персоналом, которые продемонстрировали финалисты и победители. Мы стоим на пороге эпохи, где главный вызов для компаний — сделать так, чтобы люди приходили на работу с горящими глазами.

Как мы увидели, секрет успеха кроется не только в конкурентоспособной зарплате, но и в создании смыслов. Сотрудникам необходимо чувствовать, что их дело — важно, их коллектив — это команда единомышленников, а руководство не безразлично к их нуждам и готово развиваться вместе с ними плечом к плечу.

Борьба за таланты стала новой реальностью рынка труда. И выиграет в ней тот, кто осознает: в конечном счете решают все именно кадры. Технологии и процессы создаются людьми, и именно от их энергии, лояльности и экспертизы зависит будущее любой организации.

Конкурс «Работодатель года» ясно показал: инвестиции в человеческий капитал — это самые надежные и стратегически верные инвестиции.

