Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Надежда Бабкина: зачем столичные знаменитости приезжали в Калугу

И почему довели зрителей до слёз.

Фото автора.

Старшее поколение хорошо знает фильм Василия Шукшина «Калина красная» и помнит цитаты из него: «Праздник нужен душе», «Народ для разврату собрался», «Чудак ты, Коля, на букву «мэ»»…

Главную роль вора-рецидивиста Егора Прокудина тогда сыграл сам Шукшин, а роль Любы Байкаловой, с которой героя сводит судьба, - Лидия Федосеева-Шукшина.

И вот, 40 лет спустя, история получило удивительное продолжение. «Калину красную» поставил театр «Русская песня» Надежды Бабкиной. Роль Любы, которую когда-то играла Лидия Федосеева-Шукшина, теперь исполняет её дочь, Мария. Образ Егора Прокудина, созданный самим Шукшиным, блестяще воплощает Андрей Мерзликин.

В понедельник, 15 сентября, столичные артисты с «Калиной красной» приехали в Калугу в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Билеты ушли влет.

Помимо Марии Шукшиной и Андрея Мерзликина, в спектакле занят друг Шукшина замечательный актер Сергей Никоненко, он сыграл отца Любы.

А роль матери с теплотой исполнила известная актриса Наталья Егорова.

Появилась на сцене и Надежда Бабкина в колоритном образе тёщи брата Любы, Петра, вызывая у зала взрывы смеха.

Спектакль шел три с половиной часа, но он не скучный и очень яркий: много музыки, танцев, шуток, песен.

Второе отделение более драматичное, у многих зрительниц наворачивались слезы.

Библейский подтекст в атеистичной стране

Перед спектаклем Мария Шукшина рассказала, что роль в «Калине красной» - её дебют на театральной сцене.

- Действительно, до этого я никогда не играла на сцене, да и сейчас, кроме «Калины красной», не играю.

Изначально я даже отказалась от роли, поскольку у меня совершенно не было опыта.

Мне казалось, что сцена требует особого мастерства, иного, чем в кино. В кино всё камерно: ты, партнёр, камера и режиссёр.

На сцене нужна совершенно другая подача, а у меня тихий голос. Но мне сказали: «Что ты переживаешь? У тебя будет микрофон!»

А Надежда Георгиевна Бабкина ударила по столу кулаком, сказал: «Будешь играть! Иначе спектакль не состоится, а народ ждёт эту постановку. Так что виноватой будешь ты». В общем, она нашла веские слова.

И, слава Богу, у спектакля сразу был успех, что порадовало и придало сил.

- Что для вас «Калина Красная»?

- Для меня «Карина Красная» - это гениальный фильм, потрясающее произведение, потому что оно с библейским подтекстом.

Несмотря на то, что страна тогда была атеистической, Шукшин создал историю о возвращении блудного сына, которого можно сравнить и с разбойником, распятым рядом со Христом.

Заместитель председателя Госкино называл Шукшина спринтером. На этот фильм отцу дали сущие копейки - 280 тысяч, самую изношенную аппаратуру.

А Шукшин был человеком скромным, не умел «выбивать» бюджеты и договариваться с начальством, он был просто счастлив, что ему вообще дали снимать.

И такой фильм снял за год до смерти, что страна слезами обливалась, там столько смыслов, копать - не раскопать.

- Вы готовы к тому, что спектакль будут сравнивать с фильмом?

- Безусловно. Практически каждый зритель проводит такие параллели. А те, кто не видел фильм, — а это в основном молодёжь — после спектакля хотят его посмотреть.

Сейчас «Калина красная» вошла в список 100 фильмов, которые будут показывать в школах на киноуроках и затем обсуждать с учителем.

Мне кажется, это крайне важно. На чём ещё воспитывать подрастающее поколение, как не советских фильмах, не на тик-токах же.

- С какими чувствами вы играете роль, которую 40 лет назад сыграла ваша мама? - Для меня сыграть Любу – большое счастье. И я мысленно сопоставляю свою игру с маминой, хотя мне, конечно, объективно оценить сложнее.

Я опираюсь на мнение зрителей и на мнение мамы, которая смотрела спектакль уже не раз.

После премьеры все артисты и Надежда Георгиевна подбежали к ней и спросили: «Ну, как?». И мама сказала: «Гениально». Но у моей Любы Байкаловой абсолютно другой характер.

Сейчас гоняются за сенсацией

Мы напомнили Марии, что пару лет назад она довольно резко высказалась о современной постановке «Евгения Онегина» в Калуге, написав: «Показать классику без «голых пупков», видимо, режиссеры не в состоянии».

— Да что вы! — удивилась актриса. — Это, скорее всего, была реакция на комментарии зрителей. Я сама тот спектакль не видела, но мне постоянно пишут зрители из разных городов.

И когда я читаю такие отзывы, конечно, не могу остаться равнодушной.

— Вы в принципе против осовременивания классики? Как вы отнесетесь к тому, если кто-то решит «осовременить» и «Калину красную»?

— «Калину красную» можно осовременить только с моего разрешения, поскольку существуют авторские права, особенно в театре. Что касается кино, ко мне обращаются с просьбами разрешить дипфейк или создать цифровую копию, но я категорически против.

Хотя осовременивание всё же происходит — например, рассказ «Материнское сердце» поставили в питерском театре в современной обработке.

Но год назад его сняли с репертуара, потому что постановка оказалась неудачной, в ней пошла русофобия.

Я стараюсь отслеживать такие вещи, но, дело в том, что ты можешь прочитать пьесу, а сценография, какие-то детали там прописаны не будут. И потом могут прикрепить свинячьи носы.

Контроля за постановками нет.

Уважающий себя театр такого не позволит, но многие гонятся за кассой, а кассу обеспечивает сенсация.

Изврати всё, растопчи классику — вот у тебя и сенсацию, заработает сарафанное радио. На фриков всегда идут.

На Руси издревле водили на посмешище женщин с бородами и так далее, собирали деньги.

Сейчас, когда благодаря интернету можно быстро узнать о происходящем, издевательства над классикой несколько затормозились.

По крайней мере, мы сверху слышим о традиционных ценностях.

Возможно, это доходит не сразу — ведь встает вопрос, что же тогда ставить и как собирать деньги?

Здесь коммерция борется с культурой, а культура — с коммерцией.

— Считается, что сегодня тяжело заманить в театр подростков и молодежь, и, возможно, нужно говорить с ними на их языке, чтобы стать ближе.

— Я придерживаюсь противоположного мнения: не стоит опускаться до их языка. Нужно вести их за собой.

Этой же позиции придерживался Константин Победоносцев, выдающийся государственный деятель конца XIX века, воспитатель императора Александра III.

Он говорил, что слабо то государство, которое заигрывает с молодёжью.

С ней действительно нельзя заигрывать — нужно брать за руку и уверенно вести вперёд, желательно, в правильном направлении.

Сухомлинский предупреждал, что некоторые педагоги пытаются завоевать у детей ложный авторитет.

Опускаясь до уровня их субкультуры, ты, возможно, добьешься авторитета, но это ложный авторитет, шаткий, непрочный, он быстро обрушиться.

Гораздо важнее не говорить с ними на одном языке, а подтягивать их до своего уровня.

Подарков не сохранилось

Конечно, беседа с Марией Шукшиной не могла обойтись без воспоминаний об отце.

Она с теплотой и легкой грустью рассказала, что у нее ничего нет из его подарков, ей было всего 7 лет, когда его не стало.

- Он привозил колечки. Сейчас у детей есть всё, что угодно, даже детская косметика, а тогда у нас были только куклы. А папа привозил из каждой поездки колечки. Их было так много, что хватило бы на две руки... Но они не сохранились.

— Вы ведь успели сняться в его фильме «Печки-лавочки»? Помните, как проходили съёмки?

— Мы не понимали, что это съемки. Теперь я могу сказать, что мы входили в павильон, это было огромное помещение на студии им. Горького.

Абсолютно темные площади, и посредине светлое пятно - декорация. И надо было идти вот к этому источнику света.

А там уже стояла кровать, на которой мы пели, плясали и прыгали. И окошечко, откуда папа заглядывал.