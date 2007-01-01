Афиша Обнинск
Ромоданово, Шопино, Колюпаново: калужанам рассказали об истории 17 деревень, которые жили по-своему
Ромоданово, Шопино, Колюпаново: калужанам рассказали об истории 17 деревень, которые жили по-своему

В Палатах Коробовых проходит выставка «Загадочная Гамаюнщина».
Татьяна Светлова
14.09, 19:00
Фото автора.
На Правобережье, где сегодня строятся современные кварталы Калуги, когда-то существовал особый, почти мифический мир — гамаюнщина.

Это  17 деревень со своими обычаями, легендами и говором.

В состав гамаюнщины входили Секиотово, Колюпаново, Чижовка, Шопино, Верховая, Квань. А центром было село Ромоданово.

Исследователи предполагают, что название Гамаюнщина произошло от тульского «гомоюнить» — громко говорить, шуметь, кричать, браниться, буянить. Это производное от  «гомон» — шум, крик.

Возможно, гамаюнские крестьяне были шумные и задиристые.

В конце XVII и в начале XVIII вв. эти земли составляли владение князей Ромодановских, а затем переходили из рук в руки к  Демидову, Олонкину, Головкину, Коншину и т.д.

Все деревни в одной песне

Сейчас о гамаюнщине можно подробно узнать на выставке в Палатах Коробовых, которая будет работать до ноября. Экспонатов здесь множество.

Начинается экспозиция с любопытной статьи этнографа Григория Потанина, которая вышла в 1861 году в газете «Калужские губернские ведомости».  

Он писал: «Значительная вотчина, лежащая на правом берегу Оки против Калуги и состоящая из нескольких деревень, сохранила до настоящего времени и свой давнишний состав и особенное имя – Гамаюнщины…

О происхождении названия Гамаюнщины нет местных преданий. От одного только гамаюнского крестьянина слышал я, что она так названа по имени какого Гомоса, управлявшего вотчиной в старые годы».

Приводит Потанин и местную песню, в которой упоминаются все деревни гамаюнщины и им дается характеристика. Например, там есть такие строчки:

Только лицом круглолица, то Олонкина девица;

Ободранныя лица, то Демидовы девицы.

С фалдами чекмени секиотовские,

Непокрытое село, то Игумново (Покровское),

Подопрелое одонье, то Пучанешки…

Побиться, подраться, — рождественски;

Ножами порезаться — чижовски;

Шопинцы — ..... пятинцы…»

Одевались по старой моде

В 1861 году выходит и книга «Материалы географии и статистики Калужской губернии, собранные группой офицеров Генерального Штаба», где Гамаюнщине посвящена целая глава.

Женский наряд был сложным. Крестьянки украшали его, как могли.
Женский наряд был сложным. Крестьянки украшали его, как могли.

Вот, что пишут этнографы:

«В одежде гамаюнские крепко держатся старины и не знают моды.

При опросе здешних старух, была ли какая-то перемена в одежде, они отвечали, что в детстве ходили в таких же китайках и занавесках, в каких и теперь ходят.

Это отсутствие моды выгодно тем, что вещь не бросается несношенной, притом некоторые части костюма могут служить целым поколениям, например кички и поднизи.

Костюм здешних женщин состоит из китаек, занавесок и кичек. Китайки шьются в Калуге (сами гамаюнские бабы не умеют их кроить).

Это сарафан с короткими проймами и прорехой впереди, застегиваемой на пуговки. Шьются из синей китайки с желтой обшивкой по подолу и подпоясываются поясом.

Занавеской называют фартук особого покроя. Он надевается на горло и имеет спинку, если она из холста, то холст нарочно протыкается красной бумагой. А верх и низ занавески вышивается узором.

Иногда она шьется из ситца и тогда называется фартуком. Это уже нововведение и победа мануфактуры над замкнутостью здешнего хозяйства.

Впрочем, сороки на кички здесь также шьются из ситца, в других вотчинах существуют еще сороки, вышитые золотом.

Гамаюнская кичка невысока сравнительно с другими. Под нее надевается на голову ещё подзатылень.

Это куски материи, обшитые позументом или низанные бисером, они висят из-под кички над глазами и на затылке в виде бахромы и еще более обезображивают лица...

В будни женщины носят ситцевые шапочки.

Головной убор гамаюнок.
Головной убор гамаюнок.

Прежде женщины ходили в кичках и в будни, но теперь и праздники носят их неохотно, потому что они тяжелы, да и уродливы по нынешним деревенским понятиям о красоте, и не бросаются только потому, что еще не исчезло мистически-обрядовое значение как признака замужней женщины».

Гамаюнские костюмы можно увидеть на выставке. Есть и старые фото настоящих гамаюнок в народной одежде.  

Справа- молодая гамаюнка в чехрах и языке. Слева – невеста-гамаюнка в дымке. Фото из книги Шереметевой «Крестьянская одежда калужской Гамаюнщины».
Справа- молодая гамаюнка в чехрах и языке. Слева – невеста-гамаюнка в дымке. Фото из книги Шереметевой «Крестьянская одежда калужской Гамаюнщины».

 Жили бедно

Согласно этнографическим наблюдениям, гамаюны проживали в простых избах под соломенными крышами.

Быт их был скромен: так, в деревне Воровой из двадцати двух дворов бани имелись лишь при шести. «Полы в избах деревянные, но никогда не моются.

Прежде в гамаюнщине было много курных изб (такие избы называли ещё черными - дым скапливался под потолком и согревал строение), в настоящее время их гораздо меньше. В деревне Воровой 11 курных изб».

Богатых хозяйств в этих местах не встречалось.

«Пища гамаюнских крестьян преимущественно состоит из хлеба, гречневой каши и молока, следовательно в ней значительный недостаток сахаристых и жирных вещей.

Самый зажиточный крестьянин только к праздникам, каковы летом Петров день, Ильин день, колет барана.

Впрочем осенью, после убоя скота и птицы, мясо бывает обыкновеннее, чем летом.

В Петров пост пища делается ещё скуднее. Она состоит только из толченного лука с квасом и гречневой или постной ячной каши, тоже с квасом.

Рыба редко бывает, очень немногие крестьяне занимаются рыбной ловлей.

Обыкновенный летний обед состоит из щей с капустой и кусочком свиного сала и гречневой каши с молоком. Тоже самое и за полдником, и за ужином.

Постоянство этого обеда есть также характерная черта.

Этот порядок изменяется только по праздникам – добавляется ушник, то есть суп из мяса с крупой, чрезвычайно густой, или что-нибудь другое.

Многие дикие растения, как например грибы, составляют значительное подспорье в пище нашего крестьянина.

В конце лета, когда они начинают появляться, за обедом у здешнего крестьянина бывают очень часто и варёные, и жареные грибы».

Женская рубаха, д. Верховая, ручная работа (холст, кумач, льняные нитки, ткачество).
Женская рубаха, д. Верховая, ручная работа (холст, кумач, льняные нитки, ткачество).

Необычные предметы

Гамаюнский уклад жизни заинтересовал этнографа Марию Шереметеву. Она работала в Калужском краеведческом музее и в 1920-х годах приезжала с экспедицией в гамаюнские деревни, подробно описывала местный быт, хозяйство и культуру.

Мария Шереметева с кустарями, 1929 год.
Мария Шереметева с кустарями, 1929 год.

В то время там еще сохранились архаичные песни, сказки и былины. Особой красотой и символикой отличалась народная вышивка гамаюнов, которую Шереметева тщательно зарисовывала.

Жители рассказывали ей и старинные обряды, особой сложностью отличался свадебный обряд. Об этом тоже можно узнать на выставке.

Многое, что находится в фондах Калужского объединённого музея–заповедника, собрано Шереметевой во время экспедиций с 1925 по 1929 годы.

Выставка знакомит с повседневной жизнью деревень таинственной Гамаюнщины через подлинные предметы быта. 0+

Ендова, ХVIII век. Посуда, используемая для подачи алкогольных напитков на праздничный стол во время пира и их разлива по чаркам или стаканам.
Ендова, ХVIII век. Посуда, используемая для подачи алкогольных напитков на праздничный стол во время пира и их разлива по чаркам или стаканам.

