Ромоданово, Шопино, Колюпаново: калужанам рассказали об истории 17 деревень, которые жили по-своему

В Палатах Коробовых проходит выставка «Загадочная Гамаюнщина».

Фото автора.

На Правобережье, где сегодня строятся современные кварталы Калуги, когда-то существовал особый, почти мифический мир — гамаюнщина.

Это 17 деревень со своими обычаями, легендами и говором.

В состав гамаюнщины входили Секиотово, Колюпаново, Чижовка, Шопино, Верховая, Квань. А центром было село Ромоданово.

Исследователи предполагают, что название Гамаюнщина произошло от тульского «гомоюнить» — громко говорить, шуметь, кричать, браниться, буянить. Это производное от «гомон» — шум, крик.

Возможно, гамаюнские крестьяне были шумные и задиристые.

В конце XVII и в начале XVIII вв. эти земли составляли владение князей Ромодановских, а затем переходили из рук в руки к Демидову, Олонкину, Головкину, Коншину и т.д.

Все деревни в одной песне

Сейчас о гамаюнщине можно подробно узнать на выставке в Палатах Коробовых, которая будет работать до ноября. Экспонатов здесь множество.

Начинается экспозиция с любопытной статьи этнографа Григория Потанина, которая вышла в 1861 году в газете «Калужские губернские ведомости».

Он писал: «Значительная вотчина, лежащая на правом берегу Оки против Калуги и состоящая из нескольких деревень, сохранила до настоящего времени и свой давнишний состав и особенное имя – Гамаюнщины…

О происхождении названия Гамаюнщины нет местных преданий. От одного только гамаюнского крестьянина слышал я, что она так названа по имени какого Гомоса, управлявшего вотчиной в старые годы».

Приводит Потанин и местную песню, в которой упоминаются все деревни гамаюнщины и им дается характеристика. Например, там есть такие строчки:

Только лицом круглолица, то Олонкина девица;

Ободранныя лица, то Демидовы девицы.

С фалдами чекмени секиотовские,

Непокрытое село, то Игумново (Покровское),

Подопрелое одонье, то Пучанешки…

Побиться, подраться, — рождественски;

Ножами порезаться — чижовски;

Шопинцы — ..... пятинцы…»

Одевались по старой моде

В 1861 году выходит и книга «Материалы географии и статистики Калужской губернии, собранные группой офицеров Генерального Штаба», где Гамаюнщине посвящена целая глава.

Женский наряд был сложным. Крестьянки украшали его, как могли.

Вот, что пишут этнографы:

«В одежде гамаюнские крепко держатся старины и не знают моды.

При опросе здешних старух, была ли какая-то перемена в одежде, они отвечали, что в детстве ходили в таких же китайках и занавесках, в каких и теперь ходят.

Это отсутствие моды выгодно тем, что вещь не бросается несношенной, притом некоторые части костюма могут служить целым поколениям, например кички и поднизи.

Костюм здешних женщин состоит из китаек, занавесок и кичек. Китайки шьются в Калуге (сами гамаюнские бабы не умеют их кроить).

Это сарафан с короткими проймами и прорехой впереди, застегиваемой на пуговки. Шьются из синей китайки с желтой обшивкой по подолу и подпоясываются поясом.

Занавеской называют фартук особого покроя. Он надевается на горло и имеет спинку, если она из холста, то холст нарочно протыкается красной бумагой. А верх и низ занавески вышивается узором.

Иногда она шьется из ситца и тогда называется фартуком. Это уже нововведение и победа мануфактуры над замкнутостью здешнего хозяйства.

Впрочем, сороки на кички здесь также шьются из ситца, в других вотчинах существуют еще сороки, вышитые золотом.

Гамаюнская кичка невысока сравнительно с другими. Под нее надевается на голову ещё подзатылень.

Это куски материи, обшитые позументом или низанные бисером, они висят из-под кички над глазами и на затылке в виде бахромы и еще более обезображивают лица...

В будни женщины носят ситцевые шапочки.

Головной убор гамаюнок.

Прежде женщины ходили в кичках и в будни, но теперь и праздники носят их неохотно, потому что они тяжелы, да и уродливы по нынешним деревенским понятиям о красоте, и не бросаются только потому, что еще не исчезло мистически-обрядовое значение как признака замужней женщины».

Гамаюнские костюмы можно увидеть на выставке. Есть и старые фото настоящих гамаюнок в народной одежде.

Справа- молодая гамаюнка в чехрах и языке. Слева – невеста-гамаюнка в дымке. Фото из книги Шереметевой «Крестьянская одежда калужской Гамаюнщины».

Жили бедно

Согласно этнографическим наблюдениям, гамаюны проживали в простых избах под соломенными крышами.

Быт их был скромен: так, в деревне Воровой из двадцати двух дворов бани имелись лишь при шести. «Полы в избах деревянные, но никогда не моются.

Прежде в гамаюнщине было много курных изб (такие избы называли ещё черными - дым скапливался под потолком и согревал строение), в настоящее время их гораздо меньше. В деревне Воровой 11 курных изб».

Богатых хозяйств в этих местах не встречалось.

«Пища гамаюнских крестьян преимущественно состоит из хлеба, гречневой каши и молока, следовательно в ней значительный недостаток сахаристых и жирных вещей.

Самый зажиточный крестьянин только к праздникам, каковы летом Петров день, Ильин день, колет барана.

Впрочем осенью, после убоя скота и птицы, мясо бывает обыкновеннее, чем летом.

В Петров пост пища делается ещё скуднее. Она состоит только из толченного лука с квасом и гречневой или постной ячной каши, тоже с квасом.

Рыба редко бывает, очень немногие крестьяне занимаются рыбной ловлей.

Обыкновенный летний обед состоит из щей с капустой и кусочком свиного сала и гречневой каши с молоком. Тоже самое и за полдником, и за ужином.

Постоянство этого обеда есть также характерная черта.

Этот порядок изменяется только по праздникам – добавляется ушник, то есть суп из мяса с крупой, чрезвычайно густой, или что-нибудь другое.

Многие дикие растения, как например грибы, составляют значительное подспорье в пище нашего крестьянина.

В конце лета, когда они начинают появляться, за обедом у здешнего крестьянина бывают очень часто и варёные, и жареные грибы».

Женская рубаха, д. Верховая, ручная работа (холст, кумач, льняные нитки, ткачество).

Необычные предметы

Гамаюнский уклад жизни заинтересовал этнографа Марию Шереметеву. Она работала в Калужском краеведческом музее и в 1920-х годах приезжала с экспедицией в гамаюнские деревни, подробно описывала местный быт, хозяйство и культуру.

Мария Шереметева с кустарями, 1929 год.

В то время там еще сохранились архаичные песни, сказки и былины. Особой красотой и символикой отличалась народная вышивка гамаюнов, которую Шереметева тщательно зарисовывала.

Жители рассказывали ей и старинные обряды, особой сложностью отличался свадебный обряд. Об этом тоже можно узнать на выставке.

Многое, что находится в фондах Калужского объединённого музея–заповедника, собрано Шереметевой во время экспедиций с 1925 по 1929 годы.

Выставка знакомит с повседневной жизнью деревень таинственной Гамаюнщины через подлинные предметы быта.