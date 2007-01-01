Ревизор, открой личико: каким получился премьерный спектакль калужской драмы

Последние пару недель перед премьерой в театральном воздухе Калуги повисла настоящая интрига.

Фото: Виктор Кропоткин.

Среди театралов прошел слух о том, что главный режиссер театра, постановщик спектакля «Ревизор» Роберт Манукян делает свою трактовку шедевра Николая Гоголя.

И вот в пятницу, 12 сентября, калужский драматический театр открыл 249 театральный сезон премьерой спектакля «Ревизор».

Интрига, действительно, витала в воздухе в течение всего действа, разрешившись лишь в финале.

О новом спектакле рассказываем подробно.

Опять Сталин?

Этот вопрос чаще всего фигурировал в разговорах калужских театралов. Странную любовь нынешнего главного режиссера к генералиссимусу калужане заметили по дилогии об Остапе Бендере.

Упокоим сразу: Сталин в «Ревизоре» так и не появился. И не взял за шкирку проворовавшихся чиновников.

Впрочем, им и без Иосифа Виссарионовича так досталось от режиссера на орехи, что вряд ли мало показалось.

С самого начала действие Роберт Манукян перевел в баню - популярное в советские и постсоветские времена место решения «вопросиков» между чиновниками и деловыми людьми.

В простынях, стыдливо прикрывая тазиками срам, все эти Земляники, Ляпкины-Тяпкины и прочие обитатели гоголевского городка и узнают главную новость истории.

Отсыл к современности явственно виден и в церемонии передачи взяток, то есть денег взаймы от чиновников Хлестакову.

Давать взятку непосредственно рука в руку никто сейчас не рискует. В спектакле это происходит посредством волшебного аппарата, очень напоминающего современные банковские терминалы, удобно встроенные в стены жилища городничего.

Как известно на сцене ничего не бывает просто так. Любой предмет несет на себе четко определенную режиссером и художником (Борис Шлямин) задачу.

В связи с этим любопытно порассуждать о необходимости вывешивать аж три пары рогов на сцене. По пьесе, в общем-то рога пытается наставить лишь жена городничего, Анна Андреевна, да то как-то неловко и стыдливо.

Кому предназначались остальные две пары символов мужского позора осталось непонятным.

Кто вы, товарищ ревизор?

А вот периодическое желание накормить персонажей виноградом можно соотнести со знаменитым кинофильмом Джорджа Миллера «Иствикские ведьмы».

Помните, как гениальный Джек Николсон в роли дьявола искусителя с улыбкой предлагает девушкам: «Не волнуйся, съешь еще вишенку»? И чем в кино это закончилось, тоже, вероятно помните. А кто не помнит – вишенки вернулись...

В спектакле вороватые, набивающие карманы чиновники хоть и не исторгли из себя все полученные взятки, но их наказание стало даже более показательным и горьким.

И здесь мы подходим к главной интриге калужского «Ревизора». Так кто же в итоге этот самый ревизор?

Сомнения, о том, что здесь что-то не так, возникают уже в первые полчаса спектакля.

Особенно, когда слуга Осип (Кирилл Бессонов) вдруг переодевается и предстает этаким заштатным джигитом с акцентом.

У Манукяна слуга – это не уставший от своего непутевого хозяина, раздраженный и бедный человечек. Слуга в калужском «Ревизоре» играет чуть ли не основную роль во всей показанной истории.

Осип даже с Хлестаковым разговаривает не как хоть и покорный, но озлобленный подчиненный, а как практически равноправный с ним по должности (а может по званию?) персонаж.

В этой связи знаменитая сцена про «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа» смотрится странно. Неужели Осип и есть тот самый чиновник «инкогнито из Петербурга»?

Интрига держится до самого финала.

Но мы не будем ее раскрывать. Отметим лишь то, что, на наш взгляд, все -таки ревизором в данном случае являются не какой-то из персонажей спектакля.

Ревизоры – это все зрители.

Именно им предстоит увидеть и оценили вытащенные на свет божий пером Николая Гоголя и воображением Роберта Манукяна всю эту свору чиновничьего непотребства.

И ведь действительно, с 1835 года, когда Николай Васильевич написал свою бессмертную пьесу, по 2025 год, когда Роберт Азганасович решил поставить «Ревизора» на сцене калужского театра, в общем-то мало что изменилось. «Воруют-с».

Плюс или наигрыш?

В антракте одна из актрис театра, не занятая в постановке, бросила мимоходом: переигрывают.

Быть может, отчасти она и права. Действительно, эмоции, порой, гиперболизированы. Но, мы бы все же применили немного другое определение: чуть плюсуют.

Игра немного на котурнах здесь, на наш взгляд, абсолютно оправдана. Постановка, заявленная как комедия-гротеск, и должна быть в духе этакого слегка петрушечного площадного действа.

Между тем, обращает внимание удивительная слаженность всех актеров. Именно от этого небольшое плюсование смотрится органично.

Конечно, в столь сбитом ансамбле немного сложно рассмотреть характеры отдельных персонажей. К примеру, чиновники.

Хотя, быть может, так и было задумано. Действительно, в контексте получения взяток и страха перед разоблачением, эмоции разных чиновников весьма схожи.

И, тем не менее, очень колоритны и Смотритель училищ Лука Лукич Хлопов (Михаил Кузнецов), и попечитель богоугодных заведений Земляника (Игорь Постнов).

Дуэт мамы с дочкой – Анны Андреевны (Людмила Фесенко) и Марии Антоновны (Елена Короткова) достоин отдельных аплодисментов. Здесь характеры проявляются во всей красе.

Отдельно стоит упомянуть Хлестакова (Дмитрий Трифонов). Его пластика, легкость, беззаботность и навела на мысль о том, что главный в истории не он, а его слуга Осип.

И лишь маленький нюанс, от которого никоим образом нельзя уйти – письмо Хлестакова своему другу – ломает выстроенность режиссерской версии.

Впрочем, «Ревизоров» по стране поставлено тысячи спектаклей. Найти что-то свое, особенное крайне сложно.

И здесь вспоминается еще один легендарный персонаж Джека Николсона – Рендла Макмёрфи в кинокартине Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки».

Когда он не смог оторвать от пола массивный умывальник, то сказал эпохальную фразу: «Но я хотя бы попробовал».