Не могут даже лампочку вкрутить: калужский психолог объяснил, почему дети становятся беспомощными

Как приучить ребенка к самостоятельности без нравоучений.

К сожалению, встречаются такие студенты, которые не знают, как лампочку заменить без видеоролика.

Почему так происходит рассказала психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

Она дала семь важных советов, как приучить ребёнка к самостоятельности.

Виноваты родители

- Причина несамостоятельности детей кроется в поведении родителей, которые:

- Делают за ребёнка то, что он может сам.

Руководствуясь принципом «проще сделать самому, чем научить», родители сами заправляют кровать 10-летнему сыну или делают за него поделку на мастер-классе.

Иногда это позволяет взрослым почувствовать себя нужными.

А некоторые родители так оберегают своих детей от дурных поступков и опасностей.

Ребенок быстро привыкает, что взрослые се делают за него, формируя тем самым выученную беспомощность.

- Дают ребенку выполнить действие самостоятельно, а затем показывают своё недовольство. Например , переделывают у него на глазах или наказывают за последствия: испачканную одежду, разбитую посуду, испорченные продукты.

После такой реакции у ребёнка пропадает желание пробовать снова.

Любой навык требует времени и практики, и без поддержки значимых взрослых теряется мотивация, падает самооценка.

- Диктуют ребенку что делать, разговаривают в повелительном тоне, навязывают помощь и дают советы, чрезмерно контролируют.

Ребёнок привыкает только выполнять команды, становится исполнителем из-за страха, а не осознанного выбора.

И в итоге не может самостоятельно решать проблемы (ориентируется на другого человека).

- Не могут принять, что ребенок взрослеет и его мнение может отличаться от их собственного.

Они стремятся оградить его от ошибок, излишне перестраховываются (например, запрещают пользоваться бытовыми приборами, когда ребенок один дома).

Это провоцирует конфликты. И, если родители побеждают, ребенок теряет уверенность в себе.

- Стремятся максимально занять ребёнка, лишая его свободного времени.

Это приводят к обратному эффекту. Уже к 10–12 годам он может перегореть и потерять интерес к любым занятиям.

- «Спасают» в последний момент.

Собирают портфель или сумку вместо ребёнка, когда времени до выхода уже почти нет. Это лишает его возможности ощутить последствия своей неорганизованности.

Отрицательный опыт часто учит лучше, чем слова.

- Если родители сами несамостоятельны, ребёнок, скорее всего, скопирует именно такую модель поведения.

Дети учатся на примерах, а не на словах.

Что ждёт в будущем

- Дети, лишённые возможности проявлять самостоятельность в повседневных делах, часто вырастают нерешительными и инфантильными.

Им бывает сложно отстаивать свои интересы, справляться с бытовыми задачами и принимать решения без оглядки на мнение окружающих.

Такая зависимость от других может проявляться в излишней требовательности к людям, обидчивости и даже склонности к манипуляциям («ну ты сходи», «ну ты сделай»).

Наталья Архипова

психолог Во взрослой жизни они боятся нового, тяжело адаптируются к изменениям, не умеют справляться со стрессом, легко сдаются перед препятствиями и трудно адаптируются к новым условиям, а также склонны к тревожным состояниям и депрессивным переживаниям.

Им сложно даются любые неприятные, но необходимые усилия. В профессиональной сфере такие люди часто не могут отстоять свою позицию. Часто они становятся зависимыми.

Без нравоучений

- Чем больше ребенок что-то делает сам, тем крепче его уверенность в себе и желание действовать дальше, несмотря на ошибки и неудачи.

Что нужно делать:

1. Выбрать позицию наставника, а не опекуна. Задача родителя — не оберегать ребёнка от трудностей, а научить его справляться с ними самостоятельно.

Спросите себя: каким вы хотите видеть своего ребёнка в будущем? Какие качества ему нужны?

Затем оцените, что у него уже есть, и создайте условия для развития новых навыков — будь то завязывание шнурков или езда на самокате.

Учитывайте возраст и способности ребёнка: трёхлетний малыш не может убрать все игрушки, но может положить несколько машинок в коробку. Определите, что ребёнок уже может делать сам с вашей помощью.

Разрешайте сталкиваться с посильным дискомфортом — это мотивирует становиться самостоятельнее. Если он просит помощи, помогайте только в том, что он действительно не может сделать сам.

2. Нужны позитивная обратная связь и помощь в преодолении трудностей.

Хвалите ребёнка не за врождённые способности, а за усилия и старания: «Ты так здорово старался!», «Я вижу, как ты тренируешься — это даёт результат».

Разрешайте ошибаться и помогайте извлекать уроки из ошибок. Спросите: «Чему ты научился?», «Как можно сделать иначе?».

Поддерживайте его желание пробовать снова.

Поощряйте ребёнка в достижении поставленных целей - книги прочитать, победить врага в видеоигре, разукрасить до конца картинку в раскраске.

Учите грамотно подходить к решению проблем: ставить цели, видеть препятствия и искать пути их преодоления. Это можно сделать в беседе, например, по дороге на дачу или во время совместных дел.

3. Поддерживайте инициативу с раннего детства, страхуйте, если нужно (лучше незаметно).

Желание действовать основано на трёх ключевых потребностях: автономии (ощущение «я сам это решил»), компетентности (чувство «у меня получается») и взаимодействии с другими людьми.

Иногда можно мягко стимулировать инициативу.

Например, заметив, что ребёнок начал собирать железную дорогу, сказать: «Коля, я вижу, ты начал строить железную дорогу. Ты в этом специалист! Давай потом сфотографируем, что у тебя получилось, и покажем дедушке?».

С подростками используйте «правило двух вопросов». Прежде чем реагировать на их инициативу, спросите себя: «Это опасно для жизни или здоровья?» и «Повлечёт ли это необратимые последствия?»

Если оба ответа «нет» — позвольте попробовать.

Заранее продумайте, как вы сможете поддержать ребёнка в случае неудачи.

Это может быть деликатный рассказ о вашем похожем опыте (если вы для него авторитет) или наводящие вопросы, которые помогут ему самому найти решение.

Если же предложение действительно опасно — спокойно и аргументированно объясните, почему его нельзя реализовывать.

4. Интересуйтесь желаниями и предпочтениями ребенка - в еде, одежде, досуге, будущей профессии.

Приучайте его делать осознанный выбор. Например, предлагайте выбрать одну из двух футболок или решить, какую кашу съесть на завтрак.

Задавайте вопросы, чтобы понять его точку зрения, проявляйте любопытство вместо осуждения.

5. Привлекайте к домашним обязанностям с малых лет. Ребенок — полноценный член семьи, у которого есть своя зона ответственности.

Простые бытовые задачи (накрыть на стол, помочь приготовить еду, помыть посуду) помогают ему ощущать свою значимость и вклад в общее дело.

Обсудите с ребёнком, какая «миссия» ему по силам: даже двухлетний малыш может убрать игрушки или вытереть раковину.

Первое время контролируйте выполнение обязанностей, затем лишь напоминайте о них, и к школьному возрасту у ребёнка постепенно сформируется ответственность.

Вовлекайте детей в принятие семейных решений: советуйтесь, что приготовить на ужин, какой подарок выбрать бабушке или что надеть на прогулку.

6. У ребенка должно быть свободное время (не менее 1-2 часов в день). Это поможет ему определить вещи, которые действительно ему интересны, а не навязаны родителями или педагогами.

7. Подавайте позитивный пример.

Рассказывайте, как вы справляетесь с трудностями, как успокаиваетесь в стрессовой ситуации, ищете информацию, взвешиваете варианты и строите планы.

Дети, смотря на вас, учатся также решать задачи. Признавайте свои ошибки. Показывайте, то чего хотите от ребенка. Это будет развитие самостоятельности и влияние без нравоучений.