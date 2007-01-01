Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Обман на аршин и разбитые горшки: как калужские крестьяне гуляли на ярмарках
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Обман на аршин и разбитые горшки: как калужские крестьяне гуляли на ярмарках

Особенно много базаров устраивалось осенью.
Татьяна Светлова
12.09, 20:00
0 364
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

На днях в Калуге прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. До революции в калужских селах были большим событием. Шли на них, как на праздник.

На брань не отвечают

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХХ – начале ХХ вв. писали про Мещовский уезд:

«Базар в нашем местечке Щелканово – каждую субботу.

Господи, чего здесь только нет! Все, начиная от замка и горшка и кончая лошадью и работницами.

Выводятся для найма девки, бабы и стоят отдельно.

Выводятся лошади, дойные и яловые коровы, телки, подтелки, быки, бычки, овцы, свиньи.

Вывозятся горшки – изделия из ближайшей деревни Жеремеслы, деревянная посуда, металлические изделия щелкановских и окрестных кузнецов, ситцы, материя, сапоги, ботинки, поршни, лапти, кожа, готовая одежда здешнего портного «Ларьки», свежее мясо.

Товар разнообразится по временам года. Здесь совершается ссыпка хлеба все родов и сортов. 

Крупные ссыпщики валят хлеб прямо на расчищенную землю, мелкие – в воза… На брань обманутого не отвечают…

Торговцы красным товаром «дешево» продают свои плохонькие, в большинстве случаев линючие, но яркоцветные товары на не совсем длинный аршин, да и то вытягивают материю так, что чуть ли не рвут. Из 1 ½ аршина, вершок украдут.

Я взял себе на брюки 1 ½ аршина. Оказалось, 1 ½  вершка не хватает. И брюки не вышли.

Особенно бурны базары осенью – тут изобилие плодов, хотя времена здесь  не особо мирны: часто случается жеремесленским горшечникам уныло глядеть на свой побитый товар.

Без таких оказий не проходит и года, я наблюдаю это уже 10 лет. Тут бывают сцены, достойные кисти художника».     

В лучших нарядах

В Жиздринском уезде в сентябре проходили крупные ярмарки.

«В нашей местности самым веселым и многолюдным праздником считается храмовый праздник в селе Мокрое 8 сентября. 

Ярмарки, которые бывают там в этот день ничем не отличаются от других сельских ярмарок: ряд палаток с пестрым деревенским товаром и дешевыми лакомствами, груши, яблоки и сливы, разложенные на соломе, глиняные горшки, деревянные ушата, ведра и чашки местного производства, небольшое количество зернового хлеба, балаган, в котором продается чай и сбитень – вот все, что можно видеть на нашей ярмарке.

А между тем, молодежь еще задолго до праздника начинает мечтать о том, как она пойдет в мокрое на ярмарку и готовит к этому дню свои лучшие наряды.

Люди посолиднее тоже любят мокровский праздник, здесь они встречаются со своими знакомыми и родными, собирают новости со всего околотка, закупают необходимую домашнюю рухлядь, а потому в день праздника деревни пустеют.

Все от мала до велика отправляются в село. И не только из одного мокровского прихода. Но и из соседних приходов.

Дома остаются только старики, которые по своей дряхлости не могут принять участия в празднике.

Даже пастухи участвуют в празднике, и скот приходится загонять на двор.

Там, где нет стариков, которые остаются дома, на дверях вешаются замки.

Между тем часов с 7-8 сельская площадь наполняется народом: одни желают быть в церкви, другие – захватить лучшие товары, третьи, наконец, желают подольше насладиться праздничным шумом.

До окончания церковной службы на площади хотя шумно, но сдержанно, зато после службы мужицкое русское веселье является в полном разгаре.

Громкие хороводные песни пестро одетых баб и девок, гармоники, пляски и циничные остроты парней, отборная ругань пьяных, божба торгашей, резкие крики торговок, шумные разговор шумной и снующей толпы, - всё это слилось в единый общий нестройный шум.

Толпа пьяных то и дело попадается на глаза, они то пристают к прохожим, то ссорятся и дерутся между собой, то приятельски обнявшись, пьяными голосами поют песни. Вот общий тип деревенской ярмарки.

Перед вечером толпа разъезжается и расходится.

И все остаются довольны.

Молодежь уносит с собой приятные воспоминания о весело проведенном дне, бабы постарше привозят вместе с покупками интересные новости и сплетни, собранные с разных деревень, мужики привозят отуманенные головы, а дети дешевые лакомства и игрушки». 

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdkelR6MlRhOEJIQy9ld0N1QitNTVE9PSIsInZhbHVlIjoiSmZYN2JCOHU5c2h4ZCtPeVNoc0ViMG5BYVY3Rml2MUxIZllTd2tPaTNJY0czcnR3ZldpdW05OW4valRNQTdDempEZlRIZE4xeGdFZGVtcDNDN3lOTlRBRkdsd3VTd0J3WVZQbFNzcm9kSEZqMHdWaTJwOWd3aTVXZktkb0c1cHVRaUVqSDNLRjBKT0Z5bGxRT0p1R0pnamhOK3ZzaE9Gayt3NkhEeTJUZFN2c25HVDh0VEF6c2FrdGRLY1MvY1Z3eE1GYzB1eDFEdUU2a25JWGxTVFNINzYrSnRRemZUai9IZmZZMnQvcGw3bXExbWpUS25RTUk3VXZuM25LRm14M2FKbnd0M0tUcEVQOUUveUErZ3RIZFMyb1BwYlBQV1JRdmZrTVB5eUdUNk1GR0lncFUvT2prWU5yMUVsbHhvWDd6NU56bUNDTktJZEZJbHJmR3I5UVBhMFRIMDkvVmxHbHZCSElUL1JHY2hidDZsMG5DeGlOR3ZjSGdOQWhNUC9xZjl3OWl5dVp2K21MUTJKMmlac1g2NVpJMW94dEFJbFJYcVViZWpGVkRrbk9qSDhPYS9GcW9DTWdDRVJObXVpOSIsIm1hYyI6IjQ1ODRlYzU5OWY4N2M2NjJmYjEyY2JiNjMzMjhjZTZiMTYyM2I1ZGZjODA0MDM1NmZkMDU0NDI1YTM5N2ZjOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpFVXR2T3BVZzJyNU9iVEZ1VUZTT0E9PSIsInZhbHVlIjoiaW1IV2d0NXlJR2s3RjZsNWdVU0VhT25pWVAxRWFZa1l5b252OVM2SzlGeGQ3SkdKa3BrUXg0MWJoTC9Tb3B0K0RQZU1qSWNCOXV5akZsMUN0K3RZVEpTV1drWDNvc1RKVUhuRzE0M3B6N3l0enFCRDF2dTJiMHkrdjg3V0xYMG9Xakh5cVhGY05mcVNGL3R0b0wzOEtJamlRc0VDK2xwS3JhQ0hmdVZsTGhDZU1kVG1KUnNIVk9mbHNFc1prY1JFbXk3R1QvVWxEeXlVUExxMjVPU01iMGdXelNiVzNQUmYwWFFiQit0amFjaDE4SHVKU0hTM2RsRDl1eEZ5TmNVNDBJeU1MUkxkWHU2dXFVZ2J3Z0cvNG9KUk9FMTVreVdPMVBTYzRiZmNaL2JyT3Jtb1JzOHRnL3hSUGlibEZEZnloQS8yU3RrajBTd0ZqU0g2aWFJa3dHSkFWelMvMFUyOGI3aHNZZXJQSjZQR2p0b2lpcG1QL2RETVptQ0R0Y0tnenZWUGNETnd3VFoyN1l4Z0hweTI4WEcrVmYrUlU3cENVSGRJNC9MZTJKNExoRS9yM3hlQThQU1BkaUpxWVNuQzBqMmVkbjFGVzdoNUVubkVIZDdIMnVDUm9DaDdhSFA5OGtmUVlkUzl6czcrSWJvRm14Y2Vzc0dIZSt4T2hYeHMzUVV5bER0L0hTU3k3SFVCcjhsejJVc2xIVmxrS3RvYlpEQTdJSG9UMUEydG9JQ3BjOXhxRzV2ZUNiQlF4SCtHQks3dnBHeGIrQVRDTWdJNVFwN0grMVoyWW9TMnpJQ2hOeXJtc2lxMDR5RTlwQmo1MHljK1BWOEJhN0d0eTBUcSIsIm1hYyI6ImNiNGE1NzMxOTA3NjE1ZGZhMWMxMDViNzgwZjFkZTBjNjIyMWQwMDVjN2E5OWM5M2RiMzA3ZDMwYmU3MmNiYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+