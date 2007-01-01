Обман на аршин и разбитые горшки: как калужские крестьяне гуляли на ярмарках

Особенно много базаров устраивалось осенью.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

На днях в Калуге прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. До революции в калужских селах были большим событием. Шли на них, как на праздник.

На брань не отвечают

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХХ – начале ХХ вв. писали про Мещовский уезд:

«Базар в нашем местечке Щелканово – каждую субботу.

Господи, чего здесь только нет! Все, начиная от замка и горшка и кончая лошадью и работницами.

Выводятся для найма девки, бабы и стоят отдельно.

Выводятся лошади, дойные и яловые коровы, телки, подтелки, быки, бычки, овцы, свиньи.

Вывозятся горшки – изделия из ближайшей деревни Жеремеслы, деревянная посуда, металлические изделия щелкановских и окрестных кузнецов, ситцы, материя, сапоги, ботинки, поршни, лапти, кожа, готовая одежда здешнего портного «Ларьки», свежее мясо.

Товар разнообразится по временам года. Здесь совершается ссыпка хлеба все родов и сортов.

Крупные ссыпщики валят хлеб прямо на расчищенную землю, мелкие – в воза… На брань обманутого не отвечают…

Торговцы красным товаром «дешево» продают свои плохонькие, в большинстве случаев линючие, но яркоцветные товары на не совсем длинный аршин, да и то вытягивают материю так, что чуть ли не рвут. Из 1 ½ аршина, вершок украдут.

Я взял себе на брюки 1 ½ аршина. Оказалось, 1 ½ вершка не хватает. И брюки не вышли.

Особенно бурны базары осенью – тут изобилие плодов, хотя времена здесь не особо мирны: часто случается жеремесленским горшечникам уныло глядеть на свой побитый товар.

Без таких оказий не проходит и года, я наблюдаю это уже 10 лет. Тут бывают сцены, достойные кисти художника».

В лучших нарядах

В Жиздринском уезде в сентябре проходили крупные ярмарки.

«В нашей местности самым веселым и многолюдным праздником считается храмовый праздник в селе Мокрое 8 сентября.

Ярмарки, которые бывают там в этот день ничем не отличаются от других сельских ярмарок: ряд палаток с пестрым деревенским товаром и дешевыми лакомствами, груши, яблоки и сливы, разложенные на соломе, глиняные горшки, деревянные ушата, ведра и чашки местного производства, небольшое количество зернового хлеба, балаган, в котором продается чай и сбитень – вот все, что можно видеть на нашей ярмарке.

А между тем, молодежь еще задолго до праздника начинает мечтать о том, как она пойдет в мокрое на ярмарку и готовит к этому дню свои лучшие наряды.

Люди посолиднее тоже любят мокровский праздник, здесь они встречаются со своими знакомыми и родными, собирают новости со всего околотка, закупают необходимую домашнюю рухлядь, а потому в день праздника деревни пустеют.

Все от мала до велика отправляются в село. И не только из одного мокровского прихода. Но и из соседних приходов.

Дома остаются только старики, которые по своей дряхлости не могут принять участия в празднике.

Даже пастухи участвуют в празднике, и скот приходится загонять на двор.

Там, где нет стариков, которые остаются дома, на дверях вешаются замки.

Между тем часов с 7-8 сельская площадь наполняется народом: одни желают быть в церкви, другие – захватить лучшие товары, третьи, наконец, желают подольше насладиться праздничным шумом.

До окончания церковной службы на площади хотя шумно, но сдержанно, зато после службы мужицкое русское веселье является в полном разгаре.

Громкие хороводные песни пестро одетых баб и девок, гармоники, пляски и циничные остроты парней, отборная ругань пьяных, божба торгашей, резкие крики торговок, шумные разговор шумной и снующей толпы, - всё это слилось в единый общий нестройный шум.

Толпа пьяных то и дело попадается на глаза, они то пристают к прохожим, то ссорятся и дерутся между собой, то приятельски обнявшись, пьяными голосами поют песни. Вот общий тип деревенской ярмарки.

Перед вечером толпа разъезжается и расходится.

И все остаются довольны.

Молодежь уносит с собой приятные воспоминания о весело проведенном дне, бабы постарше привозят вместе с покупками интересные новости и сплетни, собранные с разных деревень, мужики привозят отуманенные головы, а дети дешевые лакомства и игрушки».