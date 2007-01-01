Нежный возраст и взгляд с десятого этажа: что привезла в Калугу питерская художница

Елена Прудникова назвала свою выставку «Без суеты».

Фото автора.

Елена родилась Елена в Чите, но с 1998 года живет в Северной столице.

Обычно художники из других городов приезжают в Калугу на пару дней, лишь на открытие своей выставки.

Но Елена провела в нашем городе целую неделю: гостила у друзей-художников, гуляла по улочкам Калуги и монтировала свою выставку в Доме музыки.

- Город уютный, тем не менее он кажется большим, - поделилась она впечатлениями о Калуге. - Улицы чистые, есть интересные старинные здания с красивыми балкончиками, много храмов в центре. А в парке, где Ока вид величественный, чувствуется, что у города богатая история.

Елена Прудникова любит рисовать людей и внимательно относится к деталям.

В пятницу вечером в Доме музыки состоялось открытие выставки Елены Прудниковой «Без суеты».

На вернисаж собрались калужские художники и ценители искусства.

Экспозиция полностью оправдывает свое название — в зале царила атмосфера спокойствия и созерцания.

Гости смогли увидеть яркие осенние пейзажи, лиричные женские портреты и выразительные мужские образы.

Сквозными темами стали детство, материнство, а также контраст между строгой архитектурой Петербурга и мягкой красотой провинции.

«Зима в Аргамаче», 2024 год.

С высоты

Особое место на выставке заняли виды из окна. Одна из ключевых серий была написана в родной для художницы Чите в 2020 году, во время пандемии.

Елена запечатлела вид с десятого этажа из окна своей мамы: старые дома и деревянные бараки с огородами и уличными туалетами, которые скоро должны снести, и надвигающиеся на них современные высотки.

- Меня привлек этот контраст — уходящее старое и наступающее новое, объясняет Елена. - Утро, зима. Смотришь из окна – в этих старых двориках идет своя жизнь: собачка бегает, кто-то ведро выливает, вот какой-то забулдыга пошёл.

Это словно живое реалити-шоу, настоящий срез времени. Меня тронул этот сюжет, захотелось показать подлинную жизнь провинциального города.

В этой сери работ художница берёт один и тот же пейзаж с разных ракурсов, делает крупные планы, чтобы запечатлеть не только общую картину, но и важные, уходящие детали.

Родную Читу Елена рисует часто.

В мастерской отца висел портрет Шукшина

Несмотря на то, что Елена по характеру интроверт, главный источник её вдохновения — люди.

Она рисует музыкантов, художников, балерин с которыми её сводит судьба. Например, есть портреты гитариста «Урфин Джюс», «Настя» и «Наутилус Помпилиус» Егора Белкина, известного художника Анатолия Левитина.

Но самой любимой и главной моделью художницы стала её дочь Варвара.

Сейчас Варе почти 20. Елена пишет её с младенчества. По картинам можно проследить важные этапы жизни.

На полотне «Нежный возраст» - задумчивая девушка на подоконнике в момент непростого выбора. Эту работу Елена особенно ценит.

А на другом портрете — совсем иная Варя, ей 14: с ярко-красными волосами и бровями, она только выскочила из ванной и с любопытством разглядывает себя в зеркале. Это тот самый возраст, когда хочется нравится, привлекать к себе внимание.

Варя, кстати, тоже рисует, она отучилась на дизайнера и теперь планирует поступать в Академию живописи.

«Нежный возраст». Здесь Елена изобразила свою дочь Варвару.

На выставке можно увидеть и портреты родителей Елены.

Притягательный и глубокий взгляд её отца, Сергея Ермолаевича Прудникова, ощущается в любом уголке зала. Эта сильная, энергичная работа.

А потрет мамы легкий, написан в мягких, пастельных тонах.

- Мой папа был художником, — Елена подходит к его портрету. — Родился он на Алтае, по соседству с деревней, где жил Василий Шукшин, и очень этим гордился.

Шукшин был ему близок по духу. Папа — настоящий мужик из деревни, но он перечитал всю местную библиотеку, сумел получить образование и стал известным в Чите живописцем.

Был мастером сурового стиля, но писал и лиричные работы. И в мастерской у него всегда висела фотография Шукшина.

Сергей Ермолаевич окончил художественное училище в Бийске, а затем — Дальневосточный институт искусств. Его характер был противоречивым: он мог быть резким и прямолинейным, но при этом душевным и заряжал всех вокруг невероятной энергией.

- Он оказал огромное влияние и на меня, и на маму. Моя мама, Вера Павловна, родилась в небольшом посёлке, а потом переехала в Читу.

Она профессиональная пианистка, но, познакомившись с отцом, почти стала художницей. Отца уже нет в живых — он ушёл в 2002 году. Но я до сих пор наполнена этой энергией, мне хочется быть настоящим художником. Я написала этот портрет, чтобы сохранить нашу связь, чтобы диалог с ним продолжался.

Елена возле подртрета отца.

Картины со смыслом

Одной из центральных работ на выставке стала картина «Искусство». На ней изображена балерина, ведущая солистка театра Эйфмана, склонившаяся в необычной, почти пронзительной позе с вытянутыми руками.

- Мне хотелось показать, что балерина не объясняет искусство, а буквально отдаёт его зрителю, благодаря за сопричастность, - поясняет художница.

Не менее сильное впечатление производит глубокий, почти мистический портрет Рембрандта, написанный маслом в тёмной, сгущённой гамме. Эта картина была создана для конкурса в Нидерландах в 2019 году.

- Мне виделся Рембрандт в своей мастерской, будто пытающийся что-то сказать нам из темноты, из прошлого, — говорит Елена. — Я хотела высветить его из темноты.

И добавила несколько смысловых слоёв. Если приглядеться, в глубине мастерской проступают очертания камина, на полке — кисточки и череп.

Это не просто чёрный фон, а пространство, наполненное символами творчества и бренности бытия. 0+