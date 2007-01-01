Полпреда президента порадовал в Калуге рост экономики

Калуга 10 сентября вновь стала местом визита высокопоставленного представителя федеральной власти. С рабочим визитом город посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

В ходе поездки он провел встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, обсудил текущую социально-экономическую ситуацию в регионе и посетил ряд промышленных предприятий.

Судя по всему, визит прошел успешно: федеральный чиновник не высказал критических замечаний, а наоборот – отметил эффективность региональной политики, признав калужский опыт положительным примером для других субъектов.

Растущая промышленность

По итогам семи месяцев промышленное производство в Калужской области выросло на 14,2%. Этот показатель стал лучшим в ЦФО и занял третье место в стране.

Инвестиционная активность остается на высоком уровне: за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал увеличился на 30,6%.

Губернатор указал на ключевые отрасли, ставшие драйверами роста – фармацевтику, деревообработку и производство бумаги. Также отмечено возобновление развития автокластера после перезапуска крупных предприятий.

Было отмечено, что наблюдается рост производства сельскохозяйственной продукции. За пять лет при поддержке государства объем валового производства молока увеличился на 45%. В рамках программы комплексного развития сельских территорий в текущем году на строительство жилья, дорог и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности было привлечено свыше 1,5 млрд рублей.

Медицинская инфраструктура региона серьезно модернизирована: за последние пять лет капитально отремонтировано 87 поликлиник и стационаров. В сельской местности восстановлено, установлено и оснащено оборудование 104 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Среди важнейших социальных объектов, открытых в регионе в этом году, упомянуты новая детско-взрослая поликлиника на Правобережье Калуги, Театр юного зрителя, школа в селе Лопатино Тарусского района, а также Технический колледж при Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре.

Возвращение к мирной жизни

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Губернатор сообщил, что в регионе действует 34 вида социальной помощи, а совместно с Фондом «Защитники Отечества» ведется работа по социализации и реабилитации вернувшихся из зоны боевых действий.

Щеголев и Шапша посетили региональный филиал Фонда «Защитники Отечества», где функционирует 41 социальный координатор. На данный момент от участников СВО и членов их семей поступило более 18 тысяч запросов на помощь различного характера, 96% из которых уже удовлетворены. Большинство обращений связаны с оформлением удостоверений, получением мер социальной поддержки, организацией медицинской и юридической помощи, а также содействием в трудоустройстве.

В рамках визита состоялась встреча с участниками СВО, проходящими обучение по программе «Герои земли Калужской». Эта инициатива направлена на помощь бойцам в адаптации к мирной жизни, предоставление возможностей для переобучения и профессиональной реализации, а также укрепление кадрового потенциала органов государственного управления.

Отмечалось, что руководителем регионального филиала Фонда является ветеран СВО Артур Титов, а председателем экспертного совета проекта «Герои земли Калужской» – заместитель губернатора Александр Шляпников. Оба прошли подготовку в рамках федерального проекта «Время Героев», прошли стажировку в органах власти области под руководством губернатора.

Участники программы рассказали о своем пути в проекте, достигнутых успехах и планах на будущее. В частности, Никита Давыдкин недавно был назначен руководителем Областного молодежного центра, Андрей Шашков начал преподавать в институте Основ безопасности и защиты Родины, Сергей Устюгов ведет информационный канал «мАтай на УС», Алексей Вялых проходит отбор на службу в МВД, а Александр Изюмский занимается вовлечением ветеранов в спортивную жизнь региона.

Губернатор подчеркнул, что программа «Герои земли Калужской» помогает каждому участнику найти свое дело, выявляет трудности, с которыми они сталкиваются при адаптации к мирной жизни и трудоустройстве. Он также отметил активную жизненную позицию участников, объединенных стремлением укрепить страну и свой регион.

Игорь Щеголев положительно оценил подход Калужской области к работе с участниками СВО, отметив эффективность практик по адаптации и трудоустройству, а также поддержал предложения по совершенствованию взаимодействия на федеральном уровне.

Калужские инновации

Одним из ключевых этапов визита стало посещение промышленных предприятий. Игорь Щеголев в сопровождении губернатора Владислава Шапши и главного федерального инспектора по Калужской области Дмитрия Колозина посетил завод «Меркатор Калуга».

На предприятии была проведена экскурсия по сборочному цеху подметально-вакуумных машин. Особое внимание было уделено отечественной цифровой платформе для дистанционного контроля и управления высокоавтоматизированной спецтехникой. Завод активно участвует в программе цифровой трансформации России и разработал инновационный программно-аппаратный комплекс «Монитор города» для управления городским хозяйством.

Другим важным объектом поездки стал завод «Пандора», где гостям представили образовательную программу «Pandora ONE». Это корпоративный проект по подготовке молодых специалистов и развитию кадрового потенциала, включающий наставничество и обучение будущих инженеров от ведущих разработчиков одного из технологических лидеров страны.

Губернатор отметил, что именно творческая атмосфера, комфортные условия труда и интересные задачи делают такие предприятия привлекательными для молодежи.

Также было отмечено, что на сегодняшний день треть всех зарядных станций для электромобилей, установленных в Москве, произведена в Калужской области.