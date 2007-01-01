После Победы: в Берлине маршируют союзные войска, а в Калужской области дают концерты колхозникам

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Первый и последний совместный парад

Мировые информационные агентства сообщили, что 7 сентября 1945 года в Берлине у стен рейхстага прошел военный парад союзных войск, посвященный капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны.

Великобританию на параде представлял заместитель командующего британскими оккупационными войсками генерал-майор Робертсон, армию Соединенных Штатов - командующий 3-й армией генерал Паттон, Францию - командующий французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне генерал армии Кениг.

Командовал парадом комендант британского оккупационного сектора немецкой столицы генерал Эрик Нейрс. Принимал парад командующий Группой советских оккупационных войск в Германии Георгий Жуков.

О японских бесчинствах

Государственный департамент США опубликовал текст 19 нот от правительства Соединенных Штатов, направленных Японии при посредстве швейцарского правительства в течение последних двух лет. В этих нотах правительство Соединенных Штатов протестовало против плохого обращения японцев с американскими пленными, причем приводились факты варварских зверств.

В опубликованных нотах описываются следующие случаи ужасных зверств японцев. В ноте от 19 мая текущего года государственный департамент обвинял 50 японских часовых в том, что после ряда воздушных тревог в лагере для военнопленных Пуэрто Принесса на острове Палау (Филиппины) они залили бензином бомбоубежище, где находились военнопленные, и бросали туда горящие факелы.

При этом они убили 150 американских военнопленных. В ноте, отправленной в августе прошлого года, государственный департамент заявил, что японцы пытали и затем обезглавили американского летчика, который сбросился на парашюте близ Айтапе (Новая Гвинея).

Беспорядки в Афинах и запреты в Риме

Делегации всех союзов и организаций инвалидов и ветеранов войны численностью до тысячи человек направились к зданию правительства. Впереди были инвалиды на костылях и в колясках. Возле гостиницы «Гранд Бретань» в самом центре города их встретил сильный кордон полиции и национальной гвардии, который разогнал делегатов, избивая их дубинками и отнятыми у них костылями. Многие делегаты получили увечье, трое серьезно ранены.

***

Итальянский совет министров утвердил декрет, запрещающий издателям газет и периодических изданий принимать на работу лиц, лишенных комиссиями по чистке права заниматься журналистикой. Нарушители декрета будут подвергаться тюремному заключению на срок до 3 месяцев и штрафу до 100 тысяч лир.

Мрачные итоги

Как передает агентство Рейтер, представитель японского правительства сообщил 88-й сессии японского парламента о том, что общие потери в живой силе японской армии и флота достигли 5 млн. 85 тысяч человек. Японская армия потеряла убитыми 310 тысяч, а флот — 157 355 человек. В результате воздушных налетов авиации союзников убито 241 309 человек и ранено 313 041 человек. Только в одном Токио убито 88 250 человек.

Из 10 линкоров, которыми японский флот располагал в начале войны, к концу военных действий осталось только четыре, но ни один из них не годен к использованию. Из 25 авианосцев японский флот потерял девятнадцать и только два авианосца пригодны к использованию.

Из 47 крейсеров только три способны к действиям. Из 174 эсминцев, построенных до и во время войны, только 30 годны к использованию. В начале войны в строю японского флота имелись 64 подводных лодки и во время войны вновь вступили в строй еще 126 подводных лодок. За время войны была потеряна 131 подводная лодка. Из оставшихся 59 подводных лодок могут быть использованы 50.

Охота на недобитков

Лондонское радио сообщает, что в американской оккупационной зоне Германии раскрыта подпольная фашистская организация, занимавшаяся саботажем. Арестовано 40 человек. Бандой руководил бывший высокопоставленный сотрудник гестапо, который бежал из Кельна и затем работал в Веймаре пекарем. При обыске найдено 1200 фунтов динамита.

Во время систематических обысков и мероприятий по выявлению саботажников и участников подпольной фашистской организации американские военные власти произвели за последнее время около 80 тысяч арестов.

Среди арестованных обнаружено много эсэсовцев, которые выдавали себя за военнопленных. Обнаружено также 75 тайных радиопередатчиков и большое количество спрятанного оружия.

***

Газета «Сабад шаг» сообщает об облаве на бывших эсэсовцев и фольксштурмовцев в поселке в районе большого Будапешта, организованной венгерской полицией.

Ночью 300 работников полиции окружали поселок и начали проверку документов. Несколько бывших эсэсовцев, пытаясь бежать, стреляли в полицейских. Во многих кварталах полиция обнаружила большое количество награбленного немцами имущества.

В результате облавы арестованы 28 фольксштурмовцев и бывших эсэсовцев. Все они отправлены в Терекбаллинский лагерь, откуда будут посланы в трудовые лагеря.

Мнения и слухи

По сообщению корреспондента агентства Ассошиэйтед Пресс из Манилы, бригадный генерал американской армии Дрейк, прибывший после освобождения его Красной Армией из мюнхенской тюрьмы, выразил сожаление о том, что все японские армии не разбиты на поле сражения так, как Красная Армия разбила Квантунскую армию.

Другие офицеры, вернувшиеся вместе с Дрейком, выразили надежду на то, что японцам будут предъявлены жесткие условия мира.

***

Как передает агентство Рейтер из Гамбурга, по мнению офицеров английской разведки, занятых поисками исчезнувшего «фюрера», Гитлер жив и, возможно, вскоре будет пойман. По сведениям из надежных источников, Гитлера и его помощника Бормана видели в Гамбурге.

Сейчас производится тщательное прочесывание Гамбурга и районов дока. Английские морские патрули обследовали побережье от Киля до Эмдена в поисках яхты из красного дерева, в которой, согласно одной из версий, бежали Гитлер и Ева Браун.

По сведениям некоего доктора Плеве, участника июльского заговора против Гитлера, Гитлер перед самым концом войны сделал себе пластическую операцию, изменявшую черты его лица.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 1-7 сентября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…ставят трудовые рекорды

Подведены итоги работы местной промышленности Калужской области в августе. Значительно перевыполнили план выпуска товаров ширпотреба пять райпромкомбинатов. Медынский райпромкомбинат выполнил план на 144,2 проц., Дугнинский — 135, Тарусский — 115,4, Барятинский — 126,6 и Жиздринский на 103 процента.

…осваивают направления.

Перемышльский райпромкомбинат наладил производство высококачественной черепицы из местного сырья. Выпущены первые 3000 штук опытного кровельного материала.

В ближайшее время будет выпускаться более 30 тысяч штук черепицы в месяц. Ведутся работы по улучшению оборудования, объем производства будет увеличен.

…восстанавливают разрушенное.

Немецко-фашистские оккупанты разрушили станцию Джезбузская. Сейчас она полностью восстановлена. Много труда вложил коллектив станции. Своими силами и средствами работники организовали 3334 мата массивного настила, произвели много мебели, подвезли 1500 кубометров дров.

…выявляют преступления.

«Разбазаривают хлеб» - Под таким заголовком в газете «Знамя» 24 августа была опубликована заметка о нарушении некоторыми колхозами Куйбышевского района постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1945 году».

Куйбышевский РК ВКП(б) сообщил, что за нарушение постановления, выразившееся в израсходовании на внутриколхозные нужды более 4-х центнеров зерна, народный суд Куйбышевского района приговорил председателя колхоза «Парижская Коммуна», Мокровского сельсовета, Арбузова к 2,5 годам лишения свободы, председателя колхоза «Сотрудник», Мокровского сельсовета Кузьмину — к двум годам лишения свободы и кладовщика этого же колхоза Викторову — к одному году лишения свободы.

В результате принятых мер отставание района по хлебопоставкам ликвидируется.

…работают сверх плана.

Коллектив торфопредприятия «Игнатьевское» в социалистическом соревновании добился замечательных успехов: годовой план добычи торфа выполнен к 24 августа, дано 10 тысяч тонн хорошего топлива. В честь полной победы и окончания второй мировой войны рабочие дали сверх плана тысячу тонн, или 13 вагонов торфа.

Высокой производительности труда добились бригады Татьяны Новиковой, Пелагеи Савостиной и Марии Степновой. Они выполняли ежедневное задание на 135—140 процентов.

За перевыполнение плана лучшие торфяники получили премии.

…командируют артистов в колхозы.

Областным концертно-эстрадным бюро направлены четыре бригады артистов в Малоярославецкий, Боровский, Высокиничский, Перемышльский и другие районы для обслуживания колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций, а также промышленных и транспортных предприятий.

В программы бригад включены песни об Отечественной войне, русские народные песни, частушки; пляски, декламации, скетчи и т. д.

…прокладывают железные дороги.

Коллектив Березовского стекольного завода (Козельский район) своими силами, из местного материала закончил строительство узкоколейной дороги от торфяного болота до завода. Дорога построена протяжением в 5 километров.

Раньше завод испытывал большие затруднения в доставке топлива, сейчас они устранены. Коллектив завода решил построить ширококолейную дорогу от станции Слаговищи до завода. Уже заготовлены рельсы.