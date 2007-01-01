Калужский ветеран СВО Дмитрий Терентьев – «Осколок прошел в миллиметре от моей сонной артерии»

Продолжаем рассказ об участниках программы «Герои земли Калужской» - ветеранах СВО, проходящих переобучение на должности государственных управленцев

Фото из архива Дмитрия Терентьева.

Получив высшее образование и руководящую должность, житель Малоярославца не остался в стороне от тревожных событий на Украине и выбрал судьбу простого солдата

Так получилось, что на срочную армейскую службу Дмитрий не попал. Закончил вуз, потом родился ребенок, а за время отсрочки истек призывной возраст.

Практически всю жизнь он работал на различных производствах, как в Калужской области, так и в Москве. Начало СВО встретил в должности старшего контролера по отгрузке.

На войну через Госуслуги

- У меня уже почти взрослый сын, для которого я обязан быть примером, - говорит Дмитрий. – Я бы не хотел, чтобы даже в мыслях у него возник вопрос, почему я сижу дома, когда на передовой идут тяжелые бои и решается судьба нашей страны. Решение пришло сразу.

Перед каждым добровольцем встает вопрос о выборе своего будущего подразделения. У нашего героя он решился просто: соответствующая функция появилась на сайте Госуслуг. Заполнил анкету и уже через пару дней получил повестку в качестве простого мобилизованного.

В военкомате попросил еще пару дней на сборы, простился с семьей и вместе с другими новобранцами выехал на учебную базу Академии РВСН, город Ногинск.

Всего из Калуги туда прибыло пять батальонов. Там, на полигоне Дмитрий и многие другие мобилизованные приняли присягу – сделали то, что не довелось пройти в армии.

Не жалея сил и патронов

- Нас учили инструкторы из ЧВК «Вагнер», - вспоминает Дмитрий. – Распорядок был очень напряженный: ежедневные марш-броски, дневные и ночные стрельбы, тактическая подготовка, основы главных военных дисциплин. Стреляли каждый день из всех видов стрелкового оружия – автомат, пулемет, гранатомет. Патронов не жалели.

На учебу Дмитрий приехал не с пустыми руками – руководитель одного из предприятий Малоярославца перед отъездом вручил ему хороший беспилотник, который потом не раз выручал в разведке. Поэтому в качестве профильного углубленного курса боец выбрал специальность оператора БПЛА. Впрочем, служить ему пришлось на равных условиях с простыми штурмовиками.

- На полигоне руководство предложило мне занять офицерскую должность, - вспоминает Дмитрий. – Но на тот момент я еще не чувствовал в себе достаточного опыта, чтобы управлять людьми и отвечать за их жизнь. Поэтому встал в строй обычным рядовым.

Курс молодого бойца продлился полтора месяца. В начале декабря 2022 года батальон построили и объявили об отправке в зону СВО. Огромная колонна автобусов выехала за КПП. По традиции солдаты и офицеры проводили ее воинским приветствием.

На позициях

До Белгорода батальоны добрались на поезде. Там перегрузили вещи, оружие, боеприпасы и батальонное имущество в армейские «Уралы», на которых пересекли границу с ЛНР и выдвинулись на Купянское направление.

- Зима в тот год выдалась холодная, - вспоминает Дмитрий. – Мы ехали и мерзли в кузовах целую ночь.

Не легче оказалось и на месте. Подразделение получило приказ создать рубеж обороны в лесополосе в районе деревни Маньковка. В первую ночь выспаться не удалось – валил мокрый снег, и укрыться было негде. Одежда и спальные мешки промокли насквозь.

Пришло время тяжелой работы - бойцы с нуля копали траншеи, блиндажи, устраивали нехитрый быт. Затем – долгие недели караульной службы и удержания рубежа. Противник не слишком докучал нашим ребятам, напоминая о себе разве что работой БПЛА-разведчиков.

В окопах и относительно спокойной обстановке батальон встретил Новый год.

Новое направление

Весну 2023 года ознаменовало знаковое событие – наши войска вошли в Бахмут. Подразделения «Вагнера» сделали основную работу и начали покидать плацдарм, и на укрепление флангов выступил Девятый мотострелковый полк, в состав которого вошло и подразделение Дмитрия Терентьева.

- Спокойных дней больше не было, - говорит Дмитрий. – Наши позиции обрабатывала артиллерия и «Грады», нашу технику атаковали ударные дроны. Вскоре нас прикомандировали к морпехам 200-й бригады Северного флота, мы получили приказ зайти в Бахмут и закрепиться на позиции.

В город заходили малыми группами. Дмитрий и его товарищи обустроили временную базу в развалинах пятиэтажки. Здесь и переночевали накануне боевого выхода.

- Никогда не забуду вида покинутых квартир, - вспоминает боец. – Окна и двери выбиты, а мебель, книги, картины – все на месте. Даже продукты в холодильниках. Словно люди просто ушли на работу.

Рассвет – и группа выходит на заданное направление. Конечную точку указал проводник из «Вагнера».

До намеченной позиции парни не дошли совсем немного – противник засек движение с воздуха и немедленно нанес удар. Сначала по группе отработали минометы, потом на прямую наводку выехал танк.

Через считанные минуты практически все бойцы получили ранения, в том числе и Дмитрий – осколок прошил ему ногу. Выход был только один – отступать.

Израненные солдаты, помогая друг другу, выступили на маршрут к своему временному убежищу. Казалось бы, группа вышла из-под огня, но тут над головами завыли пропеллеры беспилотника. Найти укрытие и спрятаться раненый Дмитрий не успел – над головой разорвался сброс.

Часть осколков принял на себя шлем, однако из пробитой шеи тут же в двух местах хлынула кровь. Кроме того, оказалась задетой челюсть.

- Навалилось отчаяние, - признается боец. – Я просто снял каску и сел на землю, уже не надеясь, что смогу выбраться.

Воля к жизни

Неожиданное спасение пришло в последний момент. Подбежал боец из другой группы и сообщил, что в районе ж/д путей будет производиться эвакуация.

- Идти предстояло около пяти километров, - вспоминает Дмитрий. – И это с раненой ногой и шеей, под постоянной угрозой обстрела. Я снял бронежилет, передал свой автомат товарищу, приложил к шее перевязочный пакет. И вот так, осторожно, от укрытия к укрытию мы дошли до площадки эвакуации.

Там подкатила санитарная «буханка». Фургон набился под завязку – одни только раненых было пятеро. Успели аккурат к обстрелу – как только машина тронулась, вокруг начали падать мины.

- Стреляй – не попадешь, тварь! – весело и отчаянно кричал воитель. – Я заговоренный!

Как только машина перевалила через гребень насыпи, укрывшись от огня, бойцы занялись медицинской работой – быстро и профессионально кололи обезболивающие, ставили капельницы накладывали повязки.

Вечером Дмитрий оказался в Луганском госпитале. В палату вошел врач, показал рентгеновский снимок.

- Запомни этот день боец. Одного миллиметра до сонной артерии не хватило твоему осколку.

Вымотанный, обколотый обезболивающими Дмитрий провалился в тяжелый тревожный сон. И лишь на следующий день начал чувствовать боль от всех своих травм и ранений.

Помочь своей стране

Мучительные полгода в госпиталях – и вот военно-врачебная комиссия подписывает акт о комиссовании рядового Терентьева по состоянию здоровья.

Возвращение к мирной жизни оказалось отнюдь не радужным – физические и психические последствия и сегодня дают о себе знать. Так и не восстановилась раненая нога, из-за контузии упало зрение, травмирован слуховой аппарат.

- Вернуться на завод со своим здоровьем я уже не смогу, - констатирует Дмитрий. – Мне даже шум станков противопоказан. Но найти себе новое продуктивное применение я очень хочу.

Желание не разошлось с делом: ветеран СВО заочно окончил курс по президентскому проекту «Время героев», а затем подписался на региональную программу «Герои земли Калужской», на которой проходит обучение и по сей день.

- Программа очень интересная, полезная и насыщенная, - говорит он. – Уверен, что она поможет мне найти новое место в жизни, а главное – еще чем-то помочь моей стране.