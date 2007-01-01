Владислав Шапша поднял ответственность местных властей во время прямого эфира

Вечером 9 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел традиционный прямой эфир в соцсетях.

Юбилейный 10-й прямой эфир Шапша провел на площадке завода «Автомобильные технологии». До этого местами проведения эфиров губернатора чаще всего становились ключевые учебные заведения региона: КГУ, Бауманка, площадка федерального технопарка профессионального образования. Так губернатор подчеркивал свое особое внимание воспитанию молодого поколения и развитию современных образовательных пространств. Но последний эфир первого губернаторского срока прошел на автомобильном заводе.

Вероятно, Шапша хотел этим подчеркнуть значимость того, что ему удалось сохранить и площадки, и специалистов, которые под влиянием западных санкций покинули регион. И если на прошлых эфирах последних лет жители часто с тревогой спрашивали о судьбе калужского автопрома, то в этот раз этих вопросов уже не было. Ведь на все площадки были найдены инвесторы и развернуто производство. Так что символизм выбора места вполне удачен.

Были подробно затронуты проблемы ремонта местных дорог, логики и качества работы общественного транспорта в Калуге и Обнинске, некоторые вопросы здравоохранения, благоустройства, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Губернатор прямо в ходе эфир давал поручения руководителям местных администраций взять на личный контроль различные проблемы, о которых сообщали жители, ссылаясь на невозможность достучаться до муниципальных властей.

Чиновников – в автобусы

Особое внимание было уделено транспортной сфере. В ответ на жалобу жительницы, столкнувшейся с трудностями при передвижении между железнодорожным вокзалом Калуга-1 и микрорайоном Анненки, Шапша поручил главе города Калуги Дмитрию Денисову лично проехать по маршруту №31, чтобы оценить ситуацию, после чего доложить о своих впечатлениях.

- Утром планёрку перенесите свою, дойдите до Калуги-1, доедьте до Анненок, а после мне доложите о своих ощущениях, - обратился губернатор к Денисову.

Поступали многочисленные обращения о нехватке автобусов и маршруток, а также о длительных интервалах их движения. Например, жительница Бушмановки сообщила, что автобус №74 приходится ждать более часа, а другая калужанка отметила, что на маршруте до Турынино не хватает транспорта для всех пассажиров. Глава региона пообещал, что с марта 2026 года на маршрут №41 будут запущены дополнительные муниципальные автобусы.

В Обнинске также сохраняются сложности с общественным транспортом. Жительница города отметила, что автобусы по маршруту №9 приезжают редко и всегда переполнены. Шапша пояснил, что частные маршрутки были убраны по просьбе самих жителей из-за большого количества проблем, но это привело к новым вызовам – в частности, к нехватке водителей и технического персонала.

Он подчеркнул, что дефицит кадров ощущается не только в Калужской области, но и в Москве, где активно переманивают региональных специалистов. Кроме того, часть водителей и механиков участвуют в специальной военной операции. Тем не менее, в регионе продолжается набор на соответствующие специальности, а в Обнинске до конца года планируется привести транспортную систему в порядок.

Дороги и теплотрассы

Вопросы о состоянии дорог также были подняты. Одна из жительниц обратила внимание на неудовлетворительное состояние дороги к Спасо-Преображенскому монастырю: ремонт был проведён лишь частично, без устройства откосов и мест для разъезда.

Губернатор сообщил, что в ближайшее время возможен только ямочный ремонт, но поручил Минтрансу совместно с местными властями разработать план полноценного восстановления дороги с минимальными неудобствами для автомобилистов.

Шапша также затронул проблему затянутых ремонтов теплотрасс и разрытых улиц. В Малоярославце жительница пожаловалась на то, что участок улицы Соколова остаётся перекопанным уже более полугода из-за ремонта коммуникаций.

В ответ губернатор поручил главе администрации Малоярославецкого района Вячеславу Парфенову и другим муниципальным руководителям в срочном порядке завершить все подобные работы.

- Вячеславу Парфенову – коллега, зима на носу, и мы должны быть уже во всеоружии, а тут все перерыто. Прошу завтра рассказать доложить, что сделано и рассказать почему, не доделано, а также в какие сроки планируется закончить, - подчеркнул Владислав Шапша.

Курс на благоустройство

В ходе эфира поступили обращения и по вопросам благоустройства. Житель Пучково отметил, что сход с пешеходного перехода у нового кампуса «Бауманки» не достроен, что создаёт неудобства для жителей. Аналогичную проблему озвучила жительница Калуги, обратившая внимание на аварийную лестницу во дворе дома на улице Луначарского, через которую проходит много людей, включая школьников и пенсионеров.

- В прошлом прямом эфире у нас звучал вопрос необустроенной остановки у кампуса. Там, к чести города сработали хорошо, оперативно все сделали. Некоторые студенты даже меня при встрече благодарили. Но про жителей Пучково – не подумали. Исправьтесь. И по лестнице на Луначарского – отремонтируйте. Доложите, - подчеркнул Владислав Шапша

Ещё одна жительница, Ирина Токарева, рассказала, что её 98-летний отец – ветеран Великой Отечественной войны – неоднократно падал из-за плохой дорожки между домом и банком, особенно в зимний период, когда асфальт обледеневает. Шапша дал поручение главе города устранить проблему и лично взял на контроль обращение ветерана.

Ветеран боевых действий из Сухиничского района Василий Орехов сообщил, что более года не может добиться реакции от коммунальщиков: он сам убирал аварийные деревья перед зимой, писал заявления о замене световых опор, но даже после установки трёх новых опор более месяца не было подключения. Губернатор пообещал взять ситуацию под личный контроль и потребовал доложить о выполнении задачи на следующей неделе.

Стоматологов будет больше

Одной из острых тем стало дефицитное положение в сфере стоматологической помощи. Жители жаловались на трудности с записью к бесплатным врачам, в то время как стоимость услуг в частных клиниках достигает 10 тысяч рублей за один зуб.

Шапша сообщил, что в ближайшее время в систему здравоохранения области будут приняты восемь новых стоматологов, включая молодых специалистов.

Он отметил, что Минздрав активно работает над решением проблемы: с конца августа уже начали работать два дополнительных врача, оборудованы новые кабинеты и перестроена система приёмов.

В конце сентября планируется проверка эффективности принимаемых мер.

Мемориалы во всех районах

Также было объявлено о намерении установить мемориалы участникам специальной военной операции во всех районах Калужской области.

Губернатор подчеркнул, что героям, как вернувшимся, так и погибшим, будет оказана высокая дань уважения, и памятные места будут созданы на достойном уровне.

Хорошей новостью стало и сообщение о будущем преображении Окской ветки. Участок железнодорожной линии и прилегающая территория находятся в собственности РЖД, но в настоящее время проходит процедура изъятия земли в пользу города Калуги. После передачи участка планируется его благоустройство и прокладка части веломаршрута «Велоботинок Циолковского» – 20-километровой трассы, соединяющей ключевые достопримечательности, социальные объекты и зоны отдыха.

Жалоб стало меньше

Отмечено, что по сравнению с предыдущими эфирами снизилось количество жалоб на здравоохранение и дорожную инфраструктуру, что, по мнению губернатора, свидетельствует о положительной динамике в этих сферах. Он сообщил, что 85% городских дорог приведены в нормативное состояние, при этом приоритет отдаётся наиболее загруженным улицам, а в микрорайонах работы ведутся последовательно.

Шапша выразил удовлетворение тем, что руководители муниципалитетов и ведомств оперативно реагировали на обращения граждан.

- Всех мил не будешь. Я прекрасно понимаю, что есть часть людей, которые скептически относятся к тому, что мы делаем, к тому, что я говорю здесь, - обратился губернатор к калужанам в конце. - Но это не повод опускать руки. Это повод лишь крепче сплотить наши ряды и идти вперед. Спасибо за внимание, спасибо за то, что были все это время с нами на связи, за то, что давали обратную связь, чтобы мы тут не дремали, немножко нас взбодрили, покритиковали, а мы после этого пойдем дальше работать.