Шапша привез из Китая важные инвестсоглашения и дружбу

Губернатор Калужской области Владислав Шапша с рабочим визитом посетил КНР. Поездка проходила одновременно с официальным визитом в эту страну президента России Владимира Путина.

Глава региона подписал ряд инвестсоглашений и внес вклад в культурное сотрудничество России и Китая.

Долгосрочное сотрудничество

Так, было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с руководством «АГР Холдинга» и крупной китайской компанией.

На площадке «АГР Холдинг» в достаточно короткий срок восстановлены производственные процессы, организовано производство автомобилей нового российского бренда Tenet. Оно набирает темпы. Сейчас на заводе занято 4 тысячи человек. Собрано более 70 тысяч автомобилей.

- Для нашего региона автопром остается ключевой отраслью, - подчеркнул Шапша. - В прошлом году мы перезапустили предприятия автокластера. Это результат нашей большой совместной работы с правительством России, инвесторами, технологическими партнерами. Создаем возможности для расширения производства, повышения локализации процессов, создания новых технологических цепочек с российскими компаниями. Оказываем всю необходимую поддержку.

Новый проект

В рамках визита делегации Калужской области в Китай в Шанхае состоялось также подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка строительных материалов на территории нашего региона.

Подписи в документе поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор «Чунгсин Груп Инжиниринг Консалтинг» Хонг Вей. Парк будет создан при содействии ВЭБ.РФ.

В Калужской области планируется создать парк промышленной кооперации китайских и российских производителей. Там будут выпускать экологически чистые строительные материалы, в том числе энергосберегающее безопасное стекло, гидроизоляционные покрытия, стекловолокно, строительную и санитарную керамику, обработанную древесину. Также планируется производить новые неорганические неметаллических материалы: электронное стекловолокно, высокоэффективные фотоэлектрические элементы и компоненты, неорганические полупроводниковые материалы, дисплейные модули, специальные цементы и т.д.

Владислав Шапша подчеркнул, что со стороны Калужской области будут созданы все условия для успешной реализации проекта:

- Поможем с обеспечением парка необходимой инфраструктурой. Также окажем содействие в подборе мер государственной поддержки для китайского партнера, в том числе программ льготного кредитования.

Это уже второй совместный проект. Ранее началась работа над возобновлением работы цементного завода в Думиничском районе.

Объединяющий Гагарин

В городе Фучжоу провинции Фуцзянь губернатор Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия памятника первому космонавту Юрию Гагарину на территории кампуса Университета науки и технологий Фуяо.

Такой же памятник с 2011 года украшает территорию у музея космонавтики в Калуге.

Российская сторона передала монумент в дар как символ «космического сближения» Калужской области и Китайской Народной Республики. Проект реализован совместно с международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур – Единый мир».

Университет Фуяо был основан в мае 2021 года председателем правления «Фуяо Груп» Цао Дэваном на средства благотворительного фонда. Строительство университетского кампуса общей площадью около 85,7 гектаров началось в мае 2022 года и завершилось недавно. В университете предусмотрено всё для полноценной учёбы, творчества, общения, спорта и отдыха будущих студентов.

Владислав Шапша выразил господину Цао Дэвану и коллективу компании «Фуяо Груп» признательность за совместную работу в рамках производства автомобильных стекол «Фуяо Гласс» в Калужской области и реализацию проекта по установке памятника Юрию Гагарину на территории Университета науки и технологий Фуяо.

- Китай – один из главных торгово-экономических партнёров Калужской области. Завод «Фуяо Гласс» - пример сотрудничества, проверенного годами. Мы искренне ценим это, - подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность, что памятник, подаренный калужанами, будет для студентов и преподавателей источником вдохновения, символом стремления к мечте и ее достижения.

- Для нас важно и гуманитарное взаимодействие с Китаем, - заявил губернатор. - Развиваем его в сфере образования, студенческого обмена. В КГУ им. Циолковского сейчас учатся 23 студента из Китая. А через несколько дней 20 наших ребят направятся на стажировку в КНР.