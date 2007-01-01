Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Шапша привез из Китая важные инвестсоглашения и дружбу
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Шапша привез из Китая важные инвестсоглашения и дружбу

Дмитрий Ивьев
08.09, 20:27
0 551
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор Калужской области Владислав Шапша с рабочим визитом посетил КНР. Поездка проходила одновременно с официальным визитом в эту страну президента России Владимира Путина.

Глава региона подписал ряд инвестсоглашений и внес вклад в культурное сотрудничество России и Китая.

Долгосрочное сотрудничество

Так, было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с руководством «АГР Холдинга» и крупной китайской компанией.

На площадке «АГР Холдинг» в достаточно короткий срок восстановлены производственные процессы, организовано производство автомобилей нового российского бренда Tenet. Оно набирает темпы. Сейчас на заводе занято 4 тысячи человек. Собрано более 70 тысяч автомобилей.

- Для нашего региона автопром остается ключевой отраслью, - подчеркнул Шапша. - В прошлом году мы перезапустили предприятия автокластера. Это результат нашей большой совместной работы с правительством России, инвесторами, технологическими партнерами. Создаем возможности для расширения производства, повышения локализации процессов, создания новых технологических цепочек с российскими компаниями. Оказываем всю необходимую поддержку.

Новый проект

В рамках визита делегации Калужской области в Китай в Шанхае состоялось также подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка строительных материалов на территории нашего региона.

Подписи в документе поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор «Чунгсин Груп Инжиниринг Консалтинг» Хонг Вей. Парк будет создан при содействии ВЭБ.РФ.

В Калужской области планируется создать парк промышленной кооперации китайских и российских производителей. Там будут выпускать экологически чистые строительные материалы, в том числе энергосберегающее безопасное стекло, гидроизоляционные покрытия, стекловолокно, строительную и санитарную керамику, обработанную древесину. Также планируется производить новые неорганические неметаллических материалы: электронное стекловолокно, высокоэффективные фотоэлектрические элементы и компоненты, неорганические полупроводниковые материалы, дисплейные модули, специальные цементы и т.д.

Владислав Шапша подчеркнул, что со стороны Калужской области будут созданы все условия для успешной реализации проекта:

- Поможем с обеспечением парка необходимой инфраструктурой. Также окажем содействие в подборе мер государственной поддержки для китайского партнера, в том числе программ льготного кредитования.

Это уже второй совместный проект. Ранее началась работа над возобновлением работы цементного завода в Думиничском районе.

Объединяющий Гагарин

В городе Фучжоу провинции Фуцзянь губернатор Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия памятника первому космонавту Юрию Гагарину на территории кампуса Университета науки и технологий Фуяо.

Такой же памятник с 2011 года украшает территорию у музея космонавтики в Калуге.

Российская сторона передала монумент в дар как символ «космического сближения» Калужской области и Китайской Народной Республики. Проект реализован совместно с международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур – Единый мир».

Университет Фуяо был основан в мае 2021 года председателем правления «Фуяо Груп» Цао Дэваном на средства благотворительного фонда. Строительство университетского кампуса общей площадью около 85,7 гектаров началось в мае 2022 года и завершилось недавно. В университете предусмотрено всё для полноценной учёбы, творчества, общения, спорта и отдыха будущих студентов.

Владислав Шапша выразил господину Цао Дэвану и коллективу компании «Фуяо Груп» признательность за совместную работу в рамках производства автомобильных стекол «Фуяо Гласс» в Калужской области и реализацию проекта по установке памятника Юрию Гагарину на территории Университета науки и технологий Фуяо.

- Китай – один из главных торгово-экономических партнёров Калужской области. Завод «Фуяо Гласс» - пример сотрудничества, проверенного годами. Мы искренне ценим это, - подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность, что памятник, подаренный калужанами, будет для студентов и преподавателей источником вдохновения, символом стремления к мечте и ее достижения.

- Для нас важно и гуманитарное взаимодействие с Китаем, - заявил губернатор. - Развиваем его в сфере образования, студенческого обмена. В КГУ им. Циолковского сейчас учатся 23 студента из Китая. А через несколько дней 20 наших ребят направятся на стажировку в КНР.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndSd0lrUjBDQlZTRXVFMzlZYy9waVE9PSIsInZhbHVlIjoiWEJFTDBiYTZxRS9EU2xuOWtmWW9qT0ptaStDVzN0S0duYnhFajNIMHJ4OEZONjBqNFdaWHNkeXovNEM4blVWemdBdTBlOGFqOU9TR1RBVk5OWUY0cTZkZk5qUWRGbk9uMGVtbkRNTy9CMmdEQXkrUDIyQWhDbnFWdWE4RXNYM2hvY0dVWFhLWjVreTJLTGZXQ2tOcGR5NGtxREZZV0N0d0t1bGJQV2x0aFc1OW02WGVpcWk5ckl1YnJvQ1JPMTlhT0ViNlZpSmpKK1BJWFVZR20yRTFrT1Y4Q1JwajJIZ1cwNUdHNDRTcUR1b0FzdzVRQ1lOYm5NZTFWM0luUmQwc01naTlLVXNXUFZIaHprMmJKekZEOEFaUnQ0cGcwY1BwNzcwMlhIbjY2bU8xSXNvd25FdTBGUEc5QWVhR1ZuRUpmdFV2ZDBjSGpseURjZW03OEVCbDFEb013cEdLQldaZGIvbWx4NWpUNDRSUXlvcS8zR1dyV1ZwdnlyMndkOFB0clN1N2ZNamNmcHVac29TMy9yWDllY3VXVUpIclliNjhQNWMxSmZ0VzBicVVrbFR4TDlzeXBZMGdBQ3ZOc0tGWCIsIm1hYyI6Ijc4NDMzMTBlYzBlM2RhZDIwZTE5NmYzODJkYmYxOTgyNGFmM2IzODg3YjdiNjkzMzk3ZDE5MjY2NmE0MzcwY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdQKzFoR2E1TmNOeTdOQUJpVjhuV1E9PSIsInZhbHVlIjoiU0lwdkcrdUtBdmZ3TUs5Q3hkMkx5RGpvbWt3T0JnS1hhNFBtcTV5TW9OeDJPS25yQ1d2bmRjUHBDU0g0eTUvQ1dxMisxMFREUmsxMmNGMVFXQUM4UGJNcDd2Q3NoRXpLL0hrRDdVbDlmTFBPNVllT2lwYkpYY0ovYWw5SGU2b1pEd25uTWp1QkRhSE45eUVQTlJ5K2JtQ0JDclppeGZUVjg3UTVpdWpqb0VHVEE3NGN6d3hQWGZxZmQzZU5mR2E4bDZuL1dtL2w3bGdNd2ducXZFMzBmRllhOFdPSGxxUFZHR1FVOWU3cEZjNk1lS21FSWJZYVl5cytkQWc4clBaYXc3WVQ2azYwQXdzS0NWblJSNG9ySm1MVVJxNC9UYmpKUEVoOGZBVmdsMCtEYXhaMy9Nd29Rd3ltUFEzeWhnNU9tZjZNV2c3TFFWME1QODJCZlZmeUh6OE9pSUNDSWNaL3IvWVFOZDJpZXQybndtOUVMbWxTRGhvbnlSaVhsL1ErQkZRcmFUbTdBOG45ay95am1wN1Jwcm5aaGJDY1QrN1c3TjdlakNzeExOdXEyeGVvRnhtTWJybWdFV0hRNTdaWVZKNzlhSmE4dXBOenNDTGpTZ3QwZzhwOHlIZzR6Um0xT0ZJQ1pJNmcrTGhoWGJaRTdnRklYNFB3RVlTVlNmWjBhQVM2UG9iRzFYYkJxdWUrZXc2RTNGa2RUOUpRM2xZRXNZVkJPODBzcTB2OEpWSFd0anFlelIzQVl1SWZsd3lBSmI0OG5HbnYrUkJjUGJSQVRUV0R3SkJVMXVCQ0VtbkVFeWFJU01SY3p5ZkJEMWhPSnhydEJIMGIzcGdqRG13eiIsIm1hYyI6ImJiNTAzNmI1NzJiZWNhY2FmMzIzNmFmMWU1ZDk0MTMxNDY1Y2JjNzRmMWYxNjBkOTI0ZTdjMDZiODY3NTNkY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+