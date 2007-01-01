Калужский драмтеатр начнет новый сезон без малой сцены и сцены под крышей

В пятницу, 12 сентября, калужский драматический театр открывает 249-й театральный сезон.

Перед его началом, 5 сентября, директор театра и главный режиссер поделились планами реконструкции облдрамы и раскрыли тайны новых постановок.

Новая сцена на чердаке и новые кресла в большом зале, очередной масштабный спектакль «Петр I» - нынешний театральный год в калужском драмтеатре накроет ветер перемен.

Рассказываем подробно.

Душно не будет

Похоже нынешний директор театра Александр Кривовичев не успокоится, пока последний самый дальний и запущенный уголок здания не будет приносить пользу.

Речь, конечно же идет о строительстве новой сцены, этакого, как говорит сам директор лофт-пространства на чердаке.

«Чердачок Кривовичева» как шутят в Калуге, сегодня уже приобретает очертания арт-пространства.

Залита бетоном сама сцена. Открытие четвертой сцены театра планируется на 2027 год.

- Я надеюсь, что мы к началу следующего сезона попробуем ее открыть, - рассказывает директор Калужского драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ. – Под 250-летие театра. Если есть возможность освоить пространство, а тут немного-немало 400 квадратных метров, то его нужно осваивать.

Оригинальные посадочные места уже сегодня изготавливаются в цехах театра.

Вместимость сцены «Чердак» – 100 – 120 зрителей. Для сравнения, малая сцена вмещает максимум 80 зрителей, а сцена под крышей – 45. Кстати, две эти площадки сегодня находятся на ремонте.

- На малой сцене меняем световое оборудование, прокладываем новые коммуникации, по-иному будет смотреться сцена «Под крышей», - поясняет Александр Кривовичев.

Планируется в калужском драмтеатре и реконструкция большого зала.

Кресла верой и правдой служат уже четверть века и пришло время их менять. Равно как и ковровые дорожки, истертые уже сотнями тысяч ног зрителей.

Александр Кривовичев

Директор калужского драмтеатра Новые кресла будут точно такие же как сейчас, один в один.

Деньги на это выделены исключительно по федеральной программе, ни копейки из областного бюджета истрачено не будет. Министр культуры России Ольга Любимова приезжала летом, осмотрела и все это одобрила. Сумму называть не буду.

А вот сумму, потраченную на глобальную смену всего вентиляционного оборудования театра, директор назвал. Ее сделали за 76 миллионов рублей.

- Это для нас гигантское дело, - признается Кривовичев, - уйдет в прошлое и духота в зале, и подтекающие стены, и сквозняки, и холод зимой. На этой неделе попробуем запустить новую вентиляционную систему.

А вот знаменитую люстру в большом зале менять не будут. Кстати, такие висят лишь в трех-четырех театрах России. В калужском драматическом она впервые засияла в 1958 году. Два раза в год, перед Днем театра, и перед началом сезона ее опускают и моют каждое стеклышко.

Про цены на билеты

У многих на слуху еще попытка калужского ТЮЗа после въезда в новое здание поднять цены на билеты.

Напомним, тогда резко и молниеносно отреагировал региональный минкульт. Он посчитал такое повышение необоснованным и поручил руководству ТЮЗа вернуть старые цены.

По словам директора калужского драмтеатра, цена билетов на подавляющее количество спектаклей повышаться не будет.

- Единственное на что мы можем совсем немного поднять цену - это на новогоднюю сказку. Мало того, мы еще и понижаем цены. Вот, скажем, если классический спектакль отработал уже много лет и идет вновь, то на него мы понижаем цены очень значительно, на 30 – 40%.

Интрига с Хлестаковым

На большой сцене сейчас полным ходом идут репетиции спектакля «Ревизор». Осталось буквально несколько дней до премьеры.

Это особое время в театре. Напряженное. И, тем не менее, главный режиссер театра, постановщик «Ревизора» Роберт Манукян нашел время рассказать о том, что предстоит увидеть калужским театралам в этом и следующем сезонах.

«Ревизор», как уже неоднократно говорилось, будет посвящен памяти главного режиссера калужского театра Александра Плетнева. Предыдущую постановку зритель увидел 20 лет назад.

- Саша замечательные спектакли ставил и, можно сказать, он и преобразил труппу, и репертуар, - рассказывает главный режиссер калужского драмтеатра Роберт МАНУКЯН. - Это был большой шаг вперёд, я считаю. Наш «Ревизор» - наша память о нем. Для меня это очень важный момент, пока у нас будет память о Саше Плетневе и его спектакле, он будет жить в нас.

Актер Дмитрий Денисов в том старом спектакле играл Хлестакова, а вот в программке нынешнего спектакля значится… городничим.

Любопытно, что 12 сентября выйдет премьера, а 14 сентября сегодняшний городской голова, сиречь городничий Дмитрий Денисов, сложит свои полномочия.

Впрочем, мистикой ни директор, ни главный режиссер не увлекаются. Им сейчас не до этого.

Интрига премьеры в любопытном контексте роли Хлестакова в общей канве этой знаменитой истории Гоголя.

Открывать ее мы не будем, скажем лишь, что интерпретация роли Хлестакова, действительно, станет сильно неожиданной для театральной публики.

«Удивляют в цирке»

На наш вопрос Роберту Манукяну чем будете удивлять калужского зрителя, главный режиссер неожиданно ответил, что удивляют в цирке.

Роберт Манукян

главный режиссер калужского драмтеатра Это, когда кошка вдруг превращается в голубя, а у нас другое дело, мы ставим спектакли. И вот, к 250-летию театра хотим показать большой спектакль «Пётр I». По произведениям Алексея Толстого, документальным текстам.

Петра I будет играть Дмитрий Денисов. Пьесу будет писать мой друг, замечательный поэт из Москвы Павел Андреев.

Петр I в истории России – глыба. Он не только великий император, сравниться с ним по масштабу могут очень немногие за всю историю нашей страны.

Премьера спектакля намечена, по словам главного режиссера, на 2026 год, скорее всего речь идет уже об осени 26-го.

А вот в нынешнем сезоне, помимо «Ревизора», калужский драмтеатр запланировал еще ряд премьер.

- Николай Лазарев поставит итальянскую комедию, - перечисляет Роберт Манукян. - Потом у нас Новый год. Режиссер Вениамин Найман поставит новогоднюю сказку «Тайна третьей планеты». Затем, Дмитрий Бурханкин будет ставить очень мною любимую пьесу Теннесси Уильямса «Трамвай «Желания». А в апреле совместно с театром кукол мы планируем постановку «Аленького цветочка». Ставить этот спектакль будет режиссер из Театра Образцова, Борис Константинов.

Играют все!

В этом театральном сезоне, как, впрочем, и в предыдущих, по словам Роберта Манукяна задействована будет абсолютно вся труппа. Этому правилу главный режиссер не изменяет.

- Я максимально стараюсь задействовать всех наших актеров, - признается Роберт Манукян. – В этом году у меня 49 актёров задействовано в спектаклях. В прошедших 12 моих сезонах в театре в среднем 37 актёров было задействовано, а в «Золотом теленке» 41 актёр играл. Это важно.

Особое внимание главреж уделяет актерам почтенного возраста. Роберт уверен, что увольнять по старости в театре нельзя.

- Старики задействованы всегда, и мы без стариков не можем обойтись, - уверенно заявляет главный режиссер калужской драмы. - Это наше старшее поколение, они в каждом спектакле почти играют. И Сан Саныч Глухов играет, и Миша Кузнецов, и Валера Смородин, и Сергей Петрович Корнюшин.

Они все, в общем, хорошо и плотно заняты в репертуаре, сообразно своему возрасту, и поэтому я думаю, что они не обделены и не будут обделены.

Из театра людей старшего поколения обычно никто ни в одном театре не увольняет, и в нашем театре это исключено.