Июль — в топ-10: почему калужане запомнили лето холодным, хотя оно было теплее нормы

Подводим итоги погоды в цифрах.

Многие в этом году остались недовольны летом: жаловались, что нехватило тепла и солнца.

А что же говорят цифры?

Чем отличилось это лето, рассказала калужский метеоролог Татьяна ИНКИНА.

От тепла к холоду

- После майской прохлады мы с нетерпением ждали июня, надеясь на тепло и солнце.

Изначально лето оправдало ожидания: среднесуточная температура на калужской метеостанции превышала норму на 2 градуса, а к концу первой декады — уже на 5–6 градусов, - говорит Татьяна Владимировна.

- Пиковые значения до +29 °C также пришлись на этот период. Осадков практически не было — выпало менее 1 мм.

Всё изменилось во второй декаде, когда активизировались атлантические циклоны. Они принесли не только частые дожди, но и потоки прохладного воздуха.

Среднесуточная температура начала снижаться, а в отдельные дни оказалась ниже климатической нормы на 3–5 градусов.

Копилка осадков стала пополняться: к концу второй декады выпало почти 63 мм при июньской норме в 77 мм.

Третья декада июня выдалась холодной.

Среднесуточная температура была ниже нормы на 3–4 градуса, а общая сумма осадков к концу месяца достигла 133% от месячной нормы.

Особенно запомнился день 30 июня: +11,5 °C в последний день первого летнего месяца — это настоящее безобразие. Дождь лил как из ведра.

Подобные негативные события прочно врезаются в память — в психологии это называют эффектом края. Именно поэтому июнь 2025 года и запомнится нам холодным и неласковым.

Хотя, с метеорологической точки зрения, его правильнее охарактеризовать как прохладный.

Отклонение средней месячной температуры воздуха в Калуге составило менее 1 градуса от нормы.

Вошёл в десятку тёплых

- Июль в Калуге оказался теплее обычного: средняя месячная температура превысила климатическую норму на 2,3 градуса.

По этому показателю месяц скромно вошёл в десятку самых тёплых июлей XXI века.

Лишь в течение пяти дней средняя температура была ниже нормы, так что те, кому июль показался холодным, ошибаются.

Температурный максимум был зарегистрирован 11 июля, когда столбики термометров поднялись до красивой цифры: +33,3 °C.

Любопытно, что ровно такой же абсолютный максимум лета был зафиксирован в прошлом году, 2024 году, близко к той же дате, 4 июля.

За месяц калужская метеостанция осадков зарегистрировала около 160% от нормы.

Самым дождливым оказался вечер 20 июля, когда на калужскую метеостанцию рухнул залповый ливень с 74 мм осадков (97% от месячной нормы дождей).

Всего за июль отмечено 17 дождливых дней, что соответствует климатическим характеристикам месяца.

Вот такой удивительный был второй месяц лета.

Холодные ночи

- Август в Калуге оказался немного прохладнее нормы: средняя месячная температура отклонилась от многолетних значений на 0,6 градуса.

Самая холодная ночь была зарегистрирована 28 августа, когда воздух остыл до +6,4 °C.

А самая высокая температура наблюдалась в последний день месяца, 31 августа, и составила +28,9 °C.

По сложившейся за лето традиции осадков выпало на 33% больше нормы.

92 литра воды на кв.м.

- Лето 2025 года в Калуге никого не оставило равнодушным — ни любителей прохлады, ни тех, кто ждал пляжной жары. В отличие от сухих цифр, эмоции не поддаются усреднению.

По объективным данным, средняя температура летнего сезона оказалась выше климатической нормы всего на 0,4 градуса.

Июнь и август были прохладными, среднюю температуру вытянул теплый июль. Любопытно, что и первый и последний месяц лета отклонились от нормы с сторону холода одинаково – на 0,6 градуса.

Кроме того, лето 2025 года выдалось дождливым. Сумма осадков за сезон превысила норму на 42%.

Это означает, что на каждый квадратный метр почвы выпало на 92 литра воды больше положенного по норме.

И здесь наблюдается интересное совпадение: июнь и август превысили норму осадков на одинаковую величину — на 33%.

Тем, кто остался недоволен погодой этого лета, позволю высказать личное мнение.

Для меня качество летней погоды определяется богатством урожая. Посмотрите, у нас все есть: овощи, фрукты, ягоды и грибы. Поблагодарим лето за эти щедрые подарки.

Впереди — волшебная пора золотой осени и тёплого бабьего лета. Хорошая осень иногда бывает не хуже лета. Стоит ли спорить об этом с Пушкиным?