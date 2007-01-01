ЖК «Калейдоскоп» в Калуге: туман перспектив чуть рассеялся

Заявление о банкротстве бывшего застройщика этого ЖК поступило в суд в четверг, 4 сентября.

А на следующий день, 5 сентября, рано утром обманутые дольщики пришли на очередную встречу с правоохранительными органами, городской властью и будущим застройщиком.

Настроение перед началом разговора у людей было невесёлое, по всему видно лимит доверия власти у них на исходе.

Однако, в ходе разговора промелькнула надежда на реальное продолжение строительства и сдачу дома, который не могут построить уже 10 лет.

Не важно, кого посадят

Представитель регионального СК на встрече зашел, что называется, с козырей. Он подробно рассказал о ходе расследования уголовного дела, связанного с задержкой сдачи в эксплантацию дома.

Ситуация с калужским «Калейдоскопом» сейчас находится на контроле руководителя ведомства Александра Бастрыкина.

Выслушав сообщение от СК, дольщики задали главный для них вопрос: когда рабочие выйдут на строительство их дома и когда завершится это строительство?

Многие из обманутых дольщиков сегодня реально воспринимают ситуацию и прекрасно понимают, что решения по щелчку пальцами здесь не найти.

- Сейчас мы в некотором тупике находимся, не знаем, что вообще нас ждет, - рассказала нам перед началом встречи представитель инициативной группы обманутых дольщиков Любовь ЗУБАНОВА. - Мы понимаем, что процедура банкротства — это длительный процесс. И все же мы требуем все-таки, чтобы как можно скорее достроили наш дом. Мы понимаем, что пока не пройдет процедура банкротства, новый инвестор не может зайти по правовым нормам, но могут быть какие-то административные ресурсы, которые могут все-таки ускорить процесс.

Оставим и мы уголовную составляющую ситуации, пусть Следственный комитет делает свою работу, тем более что ее результаты не сильно повлияют на сроки достройки дома.

Банкротство: строить нельзя, но можно

Сразу отметим, конкретного срока начала строительства новым застройщиком дольщики в пятницу, 5 сентября так и не услышали.

Однако, из витиеватых ответов представителей власти и строителей, можно было сделать вывод хотя бы о некоторых перспективах.

Итак, суд в сентябре начнет рассмотрение дела о банкротстве предыдущего застройщика - ООО «КалугаЭлитДевелопмент». Судебные дела, подобные этому не проходят быстро.

По мнению представителя банка, пришедшего на встречу, речь в идеальном, самом благоприятном случае может идти о 8 месяцах. Реально же подобные дела рассматриваются от года и до бесконечности.

Но, начало положено, заявление поступило в суд, судебная машина начала движение.

Дольщикам сообщили, что стройка будет идти параллельно с банкротством, но решение выборе нового застройщика будет принято только после того, как объект будет выделен в отдельное делопроизводство.

Вот здесь и возникла эта непередаваемая даже великим и могучим русским языком некая коллизия.

Понять, когда строители выйдут на объект, было невозможно. Толи уже в сентябре, толи после решения о выделении объекта в отдельное производство, толи после решения суда о банкротстве.

Риск – благородное дело

Пришел на встречу и представитель строительной компании «Лидер», которая по словам чиновников, займется достраиванием дома.

Судя по всему, городу с поддержкой губернатора удалось уговорить местную строительную фирму заняться этим объектом.

О рисках говорил и представитель «Лидера». Его появление на встрече вызвало бурную и радостную реакцию дольщиков.

- Мы сейчас в начале длинного пути, поймите нас правильно, для нас это тоже большой риск, - обратился к обманутым дольщикам заместитель генерального директора СК «Лидер» Михаил ЛАПШИН. - Для нас это тоже может стать дорогой в один конец, чего очень бы не хотелось. Поэтому здесь мы все взвешиваем, риски минимизируем, активно работаем и с администрацией, и с банком.

Строительную компанию прекрасно можно понять. Деньги дольщиков, лежащие сегодня на эскроу счетах после сдачи дома явно не покроют все расходы.

Вложенные 10 лет назад суммы сегодня не окупят взлетевшие ввысь цены.

И, тем не менее, видимо, стороны, работающие над этой ситуацией, нашли некое устраивающее всех решение.

Оставим его за дверями кабинетов, ведь главное – достроить дом.

Рассказал Михаил Лапшин и о сроках достройки, оговорившись, что зайти на стройплощадку его компания сможет после определенного решения суда.

- Я думаю, восемь месяцев — это самый оптимальный срок, за который можно пройти процедуру выделения объекта и очистки его, вообще от объекта незавершенки, и выделения в отдельный объект. Срок строительства, если мы заходим условно в апреле-мае, то полтора года. Главное – поймать два летних сезона, в течении которых выложить стены, поставить окна и сделать фасад. Если попадем чуть позже, соответственно, этот срок увеличится до двух лет. Надо понимать, что и благоустройство в зиму никто не делает.

Деньги не отдадут

Опасаются дольщики и ситуации, когда деньги с эскроу счетов могут вернуть. Сегодня на те, вложенные 10 лет назад суммы квартиры не купить. На встрече людей еще раз убеждали: возврата не будет.

- Без вашего заявления деньги вам не вернутся, - заверили людей представители финансового учреждения. - Вы уйдете сейчас в процедуру банкротства в сентябре. В процедуре банкротства все ваши эскроу счета как были, так и останутся.

После завершения разговора, инициативная группа дольщиков настояла на продолжении подобных встреч. Ориентировочно, строители, правоохранители и чиновники расскажут о ходе развития этой ситуации через два месяца.