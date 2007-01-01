Горящие троллейбусы: станут ли Калуга и Братск братьями по несчастью

Ситуацию, в которой может оказаться Калуга после заключения контракта на поставку 50 троллейбусов от компании «Транс Альфа» из Вологды, полной мерой расхлёбывает сегодня администрация города Братск.

Вчера, 4 сентября, мы опубликовали статью о проблемах с троллейбусами, которые в количестве 50 штук будет закупать Калуга.

С ними, напомним, есть проблемы – транспорт горит в различных регионах страны.

В продолжение темы, мы связались с руководством города Братска. Этот райцентр в Иркутской области закупил у той же компании «Транс Альфа» три десятка троллейбусов.

Что из этого вышло, какие мытарства пережили чиновники этого города– расскажем ниже.

Надеемся, властям Калуги этот опыт пригодится.

Проблемы поставок

Сомнения по поводу компании, выигравшей торги по поставкам троллейбусов в Братск, у руководства этого города возникли почти сразу после заключения контракта.

- Были задержки в поставках, достаточно длительные, мы ждали, потом обратились в суд, - рассказывает председатель комитета промышленности и транспорта администрации города Братска Руслан ЕЛИЗАРЬЕВ. – По решению суда компании была выставлена пеня, речь о миллионах рублей.

Когда же, наконец, машины пришли, они по дорогам Братска ездить попросту не захотели.

- Смотрите, «Авангарды» к нам пришли двумя партиями, - объясняет Руслан Елизарьев. – В первой сразу полетели электронные блоки управления, они капризны при погодных изменениях, сразу же в ошибку впадают и перестают двигаться. Сервисники компании приезжают, их калибруют, поднастраивают. Они чуть поездят и снова выходят из строя.

Но была и другая партия, восемнадцать машин с более примитивным, релейным исполнением управления, - поясняет Елизарьев. - То есть, получается, что 16 троллейбусов у нас стоит, два из них сгорело.

Как пояснили нам братские чиновники, из сложившейся катастрофической ситуации с перевозками пассажиров город сумел выйти благодаря тому, что старые троллейбусы еще не успели списать.

Их подлатали и вновь выпустили на линии.

Контакт потерян

Руководство Братска потребовало заменить два сгоревших троллейбуса, а не ремонтировать их, как предлагал поставщик, но компания отказалась.

Начались судебные тяжбы.

Представители компании пытались пойти на всяческие уловки, чтобы снизить количество рекламаций.

- Отвечали, что гарантийный срок истек, потом предлагали закрыть рекламационный лист до полного ремонта, мол, давайте закроем, а мы потом доделаем, то закрывают глаза и притворяются что рекламационных листов не было, - перечисляет Руслан Елизарьев виляния поставщика троллейбусов.

- «Транс Альфа» сейчас как-то перестала выходить на контакт, - продолжает рассказ председатель комитета промышленности и транспорта Братска. – Хотя, у нас есть решение суда, решение кассации по первому троллейбусу 24-го года изготовления, который сгорел, о том, чтобы заменить его на новый.

Исполнительный лист уже у приставов, - описывает перспективы развития ситуации Елизарьев. - Дальше только уголовное дело.

И оно, судя по настрою властей этого далекого от Калуги города, не за горами.

Дело в том, что после выгорания троллейбусов администрация Братска инициировала проведение нескольких экспертиз.

- Мы обращались в разные экспертные организации, и настаиваем на открытии уголовного дела по факту умышленного производства некачественных товаров, - пояснил Руслан Елизарьев. - Обратились в Следственный комитет России, непосредственно к Александру Бастрыкину, с просьбой разобраться во всей этой ситуации.

Маленькие хитрости

Поведали нам в администрации города Братск и о других нюансах истории с массовой закупкой троллейбусов.

Они, как и Калуга заключили контракт на поставку транспорта не с производителем машин – АО «Транс Альфа», а с компанией «Торговый дом Транс Альфа».

- Мы теперь не можем предъявить претензии к заводу-изготовителю, так как торги заключал «Торговый дом Транс Альфа», - пояснили в администрации Братска.

С юридическими нюансами и прочими подводными камнями в официальных бумагах сейчас бьются местные юристы.

Вполне возможно, юридическому отделу городской управы Калуги уже сейчас пора связаться с коллегами из Братска и внимательно изучить узкие места договора с поставщиком.

Спасительная строчка

Самое обидное во всей этой ситуации – избежать проблем Братску, как оказалось, можно было достаточно легко.

Чиновники этого города с досадой сетуют на то, что не додумались связаться со своими коллегами из других городов до выставления на торги контракта на поставку троллейбусов.

- В историю, подобную нашей, как оказалось, многие попадали, но сейчас города нашли способ, как исключить сомнительную компанию из участия в торгах, - делится лайфхаком Елизарьев и подробно расписывает как.

Мы не будем здесь во всеуслышание говорить эту волшебную фразу, которую надо включить в заявку на торги, чтобы отсечь проблемных поставщиков, но, если калужская горуправа обратится в редакцию за консультацией, конечно же подскажем её им.

Благодаря этой волшебной фразе, по словам братских чиновников, многие российские города успешно обошли сей опасный айсберг на пути к закупкам вожделенных троллейбусов.

А вот Калуга, увы, держит курс прямиком на него.

Согласно контракту, заключенному 2 сентября, все 50 троллейбусов сомнительного качества должны поступить в наш город до 31 мая 2026-го.

Именно эта дата указана, как срок исполнения контракта.

Наша справка

Братск - город в Иркутской области . Административный центр Братского района. Население города составляет 219 365 человек. Является одним из крупнейших промышленных центров Приангарья.