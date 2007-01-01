После Победы: мир встречает окончание Второй Мировой, а в Воротынске требуют вернуть школу

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 25-51 августа, а сегодня – о событиях 1-7 сентября.

Конец войне - окончательно и безоговорочно

Дождливым воскресеньем 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту линкора «Миссури» подписан акт о капитуляции Японии.

В этот день все радиостанции Советского Союза передали обращение Генералиссимуса Сталина к народу. В нем, в частности, говорилось:

- Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами Объединенных Наций Япония признала себя побежденной и сложила оружие.

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия — на западе и Япония — на востоке. Это они развязали вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели.

Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции.

Это означает, что наступил конец Второй мировой войны.

На мирные рельсы

В связи с окончанием войны с Японией Президиум Верховного Совета СССР 4 сентября постановил, что действие закона о демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии, принятого 23 июня 1945 года на XII сессии Верховного Совета СССР, теперь распространяется и на войска Красной Армии, находящиеся на Дальнем Востоке.

Еще одним Указом упразднен Государственный Комитет Обороны, а его дела передаются Совету Народных Комиссаров СССР.

***

Как передает агентство Рейтер, английское правительство отправляет в Германию множество одетых в форму рабочих для работы на предприятиях, перешедших в руки англичан. На военных заводах по всей Англии представители министерства снабжения вербовали добровольцев на работу в Германии.

Они будут работать на германских заводах, которые под контролем союзной контрольной комиссии восстанавливаются и переоборудуются для производства мирной продукции.

Италия благодарит

Итальянские газеты выражают свое глубокое удовлетворение решением Советского правительства об освобождении находящихся в СССР итальянских военнопленных.

Газета «Унита» пишет по этому поводу, что Советский Союз, давший Италии доказательство понимания ее нужд, первым признав итальянское правительство и установив с ним нормальные дипломатические отношения, дает теперь доказательство своей гуманистки, первым освобождая итальянских военнопленных.

США: военные заводы больше не у дел

Вашингтонский корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс пишет, что правительство не стремится использовать сейчас свои предприятия, которые были выстроены в военное время и стоили около 15 млрд. долларов, так как это привело бы к закрытию переходящих на производство мирного времени частных заводов.

- Официальные лица считают, — пишет корреспондент, — что многие правительственные заводы останутся бездействующими в течение нескольких лет, а может быть, и навсегда.

К числу бездействующих предприятий относится и завод «Уиллоу-Ран» около Детройта, на котором раньше работало свыше 40 тыс. рабочих. Он выпускал самолеты, и его постройка обошлась в 100 млн. долларов.

Неспокойные места

На Дальнем Востоке за 3 и 4 сентября нашим войскам сдалось в плен 18 тысяч японских солдат и офицеров и 13 генералов. В числе пленных генералов главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада Огодзо, начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант Хата Хикосабуро, начальник оперативного управления штаба Квантунской армии генерал-майор Мацумура Носикадзу.

***

Югославское правительство уведомило союзные правительства об инцидентах, происходящих на греко-югославской границе по вине греческих солдат и фашистских банд, и обратило внимание союзников на террор, царящий в греческой Македонии. Одновременно югославское правительство обратило внимание греческого правительства на эти весьма тревожные явления.

***

Как передает лондонское радио, английские и индийские войска вступили в Сингапур. Как известно, этот крупнейший порт и военно-морская база была оставлена англичанами и занята японцами в феврале 1942 года.

***

В передаче радио Сан-Франциско говорится, что к 4 сентября союзные войска оккупировали в Японии территорию в 900 кв. километров. Несмотря на шторм, свирепствующий у побережья острова Хонсо, американские войска продолжают направляться в район Токио.

О «карманных расходах» фюрера

Как передает агентство Рейтер, финансовый отдел американской военной администрации в Германии опубликовал данные о личных доходах Гитлера. Судя по обнаруженным данным о государственном бюджете Германии, Гитлер получил из казны в 1942 году 26 миллионов марок.

Эта сумма сложилась из следующих статей: жалованье Гитлера—56 тысяч марок в месяц; миллион марок в год—как «главе государства» и 24 миллиона—как рейхсканцлеру на «расходы, которые он сочтет нужными».

Как известно, германский бюджет не публиковался за все время нахождения Гитлера у власти, и немцы поэтому не знали, во что им обходится фюрер.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 1-7 сентября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…ждут открытия школы.

Десятки детей обучались в начальной Воротынской школе в довоенные годы. Однако после освобождения Калужской области от немецких оккупантов школа не была открыта, а почему-то сдана в аренду под квартиру.

Жители Воротынска неоднократно обращались в калужское районо с просьбой восстановить школу. Районо в свою очередь ходатайствовало перед прокуратурой об освобождении школьного здания. Но время идет, а вопрос об открытии школы остается неразрешенным.

Новый учебный год начался. Снова придется детворе ходить в школу за четыре и более километров пешком, переживает читатель газеты.

…беспокоятся о лесоматериале.

К объектам строительства строевой лес идет по всем водным путям. Идет лес и по Оке мимо Калуги. И тут-то имеют место факты недопустимого расхищения государственного имущества. На берегу лес почти не охраняется, а поэтому находятся охотники до того, что плохо лежит.

Десятки кубометров прекрасного строительного материала расхищаются жителями прибрежных районов города и превращаются в топливо. За счет государственных фондов, за счет выполнения плана доставки столь важного материала для строительства в пострадавших от немецкой оккупации районах, любители легкой наживы решают свою личную проблему.

…радуют концертами колхозников.

Бригада № 1 областного концертно-эстрадного бюро в августе обслужила шесть сельсоветов и 40 колхозов Барятинского района.

После трудового дня колхозники с большим интересом слушали старинные русские и советские песни, скетчи, фельетоны.

С большим успехом прошли концерты бригады областного эстрадного бюро и в колхозах Спас-Деменского района.

…ремонтируют важные объекты.

Выездные ремонтные бригады организованы областным отделом социального обеспечения. Бригада в составе штукатуров, плотников, кровельщика, маляров провела ремонт в доме инвалидов Отечественной войны на ст. Желябужская.

Последний выезд состоялся в Мещовский дом инвалидов. В течение пяти дней там заново оборудована столовая, кухня, произведена побелка всех комнат, отремонтирована крыша.

На днях ремонтная бригада, пополненная столярами и стекольщиками, выезжает во вновь организуемый сельскохозяйственный техникум инвалидов Отечественной войны в Льва-Толстовском поселке.

…жалуются на нерасторопность заготконторы.

В период уборочной кампании каждый час дорог для колхозника. Но не умеют ценить дорогого времени на Малоярославецком заготовительном пункте. Приезжающие с обозами колхозники вынуждены затрачивать 6−7 часов для того, чтобы сдать хлеб. Надо побывать в трех местах, находящихся одно от другого на расстоянии нескольких километров.

Такая волокита крайне затрудняет колхозников, прибывающих с обозами.