Калуга закупает троллейбусы, которые горят по всей России

Чиновники озвучили производителя 50-ти машин, а мы посмотрели на него повнимательнее и сильно удивились.

Управление городского хозяйства Калуги 2 сентября заключило контракт с «Торговым домом Транс-Альфа» на поставку троллейбусов.

Сумма контракта почти 768 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, за эту сумму фирма поставит 50 единиц транспорта.

Мы погуглили в яндексе производителя этих троллейбусов, чтобы узнать о том, что ждет пассажиров в ближайшее время и пришли в ужас.

Как оказалось, в нескольких городах России перевозки троллейбусами компании «Транс-Альфа» приостановлены.

Причина – машины горят.

Удачная сделка

О том, что калужский парк троллейбусов будет серьезно обновлен, в городской управе начали говорить заблаговременно, еще до окончания процедуры торгов.

Действительно, старички, возящие сегодня пассажиров, давно заслужили покой. Средний возраст электрических машин составляет более 20 лет, а самому молодому – 12 лет.

Замена электротранспорта городу явно необходима. Был объявлен конкурс.

Поставлять троллейбусы в Калугу изъявили желание пять компаний. В результате торгов цена была снижена более чем на 460 миллионов рублей.

— Это позволит получить Калуге за ту же цену гораздо большее количество троллейбусов. Вместо 34-х запланированных мы закупим около 50 троллейбусов, — рассказал 26 августа на традиционной планерке горуправы начальник УКТ Вадим ВИТЬКОВ.

Правда тогда Витьков не сообщил название компании, выигравшей торги. Он сослался на то, что юридически процедура не завершена.

Однако, обмолвился, что ни одному городу или региону в РФ не получалось приобретать транспорт по такой цене.

Новые троллейбусы имеют автономный ход в 20 километров, оснащены кондиционерами, системой безналичной оплаты и видеонаблюдением.

Казалось бы, можно только порадоваться за Калугу и поздравить городские власти с удачной сделкой.

Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. И этот случай не стал исключением.

Горим, братцы, горим!

Выяснить подробности работы троллейбусов от компании «Транс-Альфа» из Вологды не составило большого труда. Простой поиск по интернету выдал море интересной и пугающей информации.

Выяснилось, что их троллейбусы периодически воспламеняются. Причем, горят они как в депо, так и прямо на маршрутах. С пассажирами на борту.

Так, в апреле 2023 года в городе Рыбинске троллейбус «Авангард» производства указанной фирмы, загорелся на улице Расторгуева.

К счастью, обошлось без жертв. Обгоревший остов троллейбуса отбуксировали восвояси на глазах рыбинцев.

1 июля уже этого года троллейбус «Авангард» 2019 года постройки сгорел уже в Ялте.

В Санкт Петербурге троллейбусы «Транс-Альфы» горели в сентябре 2022 и январе этого года.

Как итог - власти Северной Пальмиры решили временно приостановить эксплуатацию троллейбусов этой компании.

Однако самая эпичная ситуация произошла в Братске. Власти этого города закупили 31 троллейбус «Авангард» 2023-2024 годов выпуска.

И уже 15 января 2024 года сгорел один троллейбус, а 29 января 2025 года еще один.

Власти Братска также, как их коллеги из Питера, временно приостановили эксплуатацию всей партии новых машин и провели детальное разбирательство в причинах инцидентов.

В результате проведённых экспертиз выяснилось, что виной возгораний стал заводской брак в центральном отопителе троллейбуса.

Представители компании предложили отремонтировать машины на месте, однако власти Братска настаивали на полной замене троллейбусов компанией производителем.

Дело дошло до арбитражного суда, который иск администрации Братска удовлетворил.

Таким образом у 29 троллейбусов пришлось менять бракованную систему.

Надо ли говорить, что все это время они простаивали в депо мертвым грузом…

Ждем костер?

Не нужно быть провидцем, чтобы предположить возможные проблемы с теми машинами, что приедут в Калугу уже в сентябре.

Причем, ЕСЛИ приедут.

В том же Братске поставка новых машин из Вологды была задержана практически на год. Так что с уверенностью утверждать, что калужане смогут прокатиться на троллейбусах от «Транс Альфы» в ближайшее время – еще вопрос.

Но главное, нет никакой уверенности, что вологодские машины не будут полыхать на улицах Калуги также, как в тех же Братске, Ялте, Рыбинске и Санкт-Петербурге.

Может, пока не поздно, все же меньше, да лучше?

Или уже поздно и будем гореть?