Шапша и Мишустин открыли новую школу в Калужской области

Долгожданное событие состоялось в понедельник, 1 сентября, в селе Лопатино Тарусского района. Торжественную линейку посетили губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава правительства России Михаил Мишустин, сенатор Анатолий Артамонов и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Школа с перспективой

В Лопатино открылась новая школа в современном трёхэтажном здании, оснащённом оборудованием и мебелью. На строительство объекта было направлено 686,5 миллиона рублей в рамках федеральной программы «Развитие образования» национального проекта «Образование».

Максимальная загрузка школы - 250 учащихся. В здании обустроены 17 учебных кабинетов, три мастерские, четыре кабинета для начальных классов с зонами рекреации, столовая, медицинский блок, актовый и спортивный залы, библиотека, организаторская, комната социальных инициатив, помещение Центра дополнительного образования «Точка роста», а также пространства для отдыха и индивидуальной работы. Для маломобильных граждан предусмотрены лифты. Отопление обеспечит новая котельная.

Территория школы разделена на зоны для активного отдыха и занятий спортом, адаптированные под разные возрастные группы. Учиться здесь будут дети из Лопатино, Барятино и Рощи.

С 1 сентября занятия начали 11 классов, в которых обучается 128 учеников. В штате - 14 педагогов. Ожидается, что школа скоро выйдет на полную мощность, поскольку в селе выделено 250 земельных участков многодетным семьям для строительства жилья.

Особое внимание в школе уделено естественно-научному профилю, включая медицинское и фармацевтическое направления. Открыт естественно-научный класс на базе среднего общего образования. Заключён договор о сотрудничестве с Государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова Минздрава России.

- Хочу поздравить всех с такой замечательной школой. Хочу пожелать, чтобы ваша школа процветала, - прокомментировал Михаил Мишустин. - Здесь все сделано по уму. По поручению президента очень большая была проведена работа, чтобы сделать школы удобными, комфортными, оснащёнными современным оборудованием. А главное - это наши дорогие учителя - основа школы. Учитель - это основа интересов, которые закладываются у ребят, ну и качество образования.

Успехи калужского образования

Губернатор доложил Михаилу Мишустину о результатах модернизации системы образования Калужской области за последние шесть лет.

Сейчас в 345 школах региона учатся почти 125 тысяч школьников. В этом учебном году первый класс пошли 11 550 детей. С 2010 года количество учащихся в области выросло почти на 40 тысяч.

- Благодаря национальным проектам мы за это время смогли построить 22 детских садика, - подчеркнул Шапша. - Мы построили 12 школ - это 12 тысяч новых ученических мест. Мы снизили уровень второй смены с 12 до 6 процентов. Сегодня у нас нет вопросов с дошкольным образованием.

В регионе растёт интерес к естественнонаучным дисциплинам и возрождается интерес к рабочим профессиям. Сейчас 62% выпускников 9 классов и четверть выпускников 11 классов выбирают профессиональное образование в рабочих специальностях.

Владислав Шапша рассказал о развитии дуального образования, работе технопарка рабочих профессий и подготовке педагогов из разных регионов страны. Также губернатор сообщил о капитальном ремонте школ в рамках национального проекта: он уже проведён в 57 учреждениях, а в ближайшие два года - в 23 школах и 14 детских садах.

Премьер-министр поддержал важность программы «Земский учитель», запущенной по поручению Президента, и сообщил о новой инициативе — программе «Земский тренер». Она уже реализуется в Центральном и Дальневосточном федеральных округах и помогает привлекать специалистов в сельские территории.

Автобус к школе

Владислав Шапша и Анатолий Артамонов обратили внимание Михаила Мишустина на систему организации перевозок школьников в сельской местности. В Калужской области она централизована - все процессы курирует единое предприятие «Школьный автобус». Такой подход показал высокую эффективность. Было предложено распространить калужский опыт на другие регионы страны.

Михаил Мишустин отметил, что за последние годы в стране закуплено около 14 тысяч школьных автобусов, а ежегодно на эти цели направляется порядка 11 миллиардов рублей. За последние четыре года Калужской области передано 100 автобусов, включая 37 - в текущем году.

- То, что касается системы управления школьными автобусами в Калужской области - это хорошая идея, но нужно её ещё посмотреть, - заявил премьер-министр. - В разных регионах ситуация разная. Надо с коллегами проработать этот вопрос.