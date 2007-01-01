В Калуге определили лучших профессионалов России

С 25 по 30 августа в Федеральном технопарке профессионального образования прошёл финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в номинациях промышленного блока.

Организатором мероприятия выступило Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке правительства страны.

Впервые в Калуге

В соревнованиях приняли участие более 230 финалистов, успешно прошедших отборочные этапы. Среди них - студенты колледжей, школьники старше 14 лет, молодые специалисты профильных предприятий, а также представители дружественных государств.

В подготовке и оценке участников были задействованы свыше 250 экспертов из различных регионов России, включая специалистов от работодателей.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя проведение масштабного события в Калуге, отметил стремительное развитие Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы».

По его словам, в этом году в движении приняли участие более миллиона человек, а число вовлечённых работодателей превысило 7 500. Кравцов подчеркнул, что финал чемпионата по промышленным компетенциям в Калуге стал не просто крупным событием, но и важным шагом в укреплении кадрового потенциала страны.

Чемпионат проходил в рамках национального проекта «Молодежь и дети», направленного на раскрытие талантов и способностей молодёжи.

Соревнования охватили 22 компетенции основной категории:

«Автоматизация бизнес-процессов», «Эксплуатация беспилотных воздушных судов», «Проектирование и изготовление протезов и ортезов», «Инженерный дизайн САПР», «Интернет вещей», «Мобильная робототехника», «Нейросети и большие данные», «Оптоэлектроника», «Пожарная безопасность», «Предпринимательство», «Промышленная робототехника», «Промышленный дизайн», «Прототипирование мобильных робототехнических систем», «Сварочные технологии», «Спасательные работы», «Технологии моды», «Сетевое администрирование», «Экспедирование грузов», «Электромонтаж», «Электроника», «Охрана труда» и другие.

Особое внимание было уделено юниорам - школьникам старше 14 лет, которые продемонстрировали свои навыки в компетенциях «Инженерный дизайн САПР» и «Электромонтаж».

Калужский опыт как пример для подражания

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что проведение финала чемпионата в регионе подтверждает правильность выбранного курса развития.

Он рассказал, что в Калужской области действует эффективная модель карьерной траектории, в которой тесно взаимодействуют школы, колледжи, ведущие вузы и предприятия. По его словам, три вуза и четыре колледжа региона вошли в топ-10 национального рейтинга. Повышается престиж рабочих профессий: 65% девятиклассников и четверть выпускников 11-х классов выбирают именно СПО.

Выпускников колледжей активно востребуют работодатели. Опыт Калужской области, по словам главы региона, уже тиражируется в других субъектах страны.

Перспективы развития движения

В рамках деловой программы прошёл Форум СПО, приуроченный к 85-летию системы среднего профессионального образования. В его работе приняли участие педагоги, эксперты в сфере образования, руководители учебных заведений, представители власти и бизнеса.

На проектной сессии «Всероссийское чемпионатное движение: стратегия, треки, решения» обсуждались перспективы развития движения «Профессионалы», оценка действующих механизмов и предложения по нововведениям. Начальник Дирекции развития профессионального мастерства Института развития профессионального образования Ксения Калугина сообщила, что такие сессии проводятся ежегодно и позволяют синхронизировать работу с региональными операторами, экспертами и работодателями. Она подчеркнула важность обмена лучшими практиками, анализа эффективности текущих решений и выработки стратегии дальнейшего развития.

Среди ключевых тем обсуждения - обновление нормативной базы, развитие компетенций будущего, поддержка экспертного сообщества, а также создание новых программ для наставников и партнёров. Все выдвинутые идеи и инициативы будут учтены при подготовке предложений по совершенствованию документов и регламентов чемпионатного движения.

Чемпионат «Профессионалы» включает три финала по различным направлениям: финал в креативных и инновационных компетенциях прошёл в мае в Нижнем Новгороде, финал по промышленным компетенциям завершился в Калуге, а в ноябре эстафету примет Санкт-Петербург, где пройдёт соревнование в компетенциях образования, сервиса, производства и инженерных технологий.