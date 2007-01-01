После Победы: в Европе награждают красноармейцев, а в Калужской области заботятся об урожае

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 18 по 24 августа, а сегодня – о событиях 25-31 августа. Все публикации проекта смотрите здесь.

Бесчинства греческой национальной стражи

Греческая национальная стража задержала в приграничном греко-албанском районе воду в канале, орошающем поля албанских деревень Бодгштете, Буларата, Зерват, Ергуцат, а также часть полей деревень Водыне и Каковия. Это преступное деяние может привести к гибели посевов кукурузы на площади в 7 тыс. стрем (стрем равен 1.200 кв. метрам) и угрожает голодом населения района, поля которого обещали дать богатый урожай.

Владельцы указанных участков земли в послании на имя албанского премьер-министра генерала Энвер Ходжа протестуют против преступных бесчинств греческой национальной стражи. Владельцы земельных участков просят премьер-министра принять необходимые меры в целях спасения посевов, пострадавших вследствие незаконных действий греческой национальной стражи.

Дипломатия на марше

Как сообщает агентство Рейтер, 25 августа в Манилу прибыла делегация военных представителей СССР для участия в церемонии подписания акта о капитуляции Японии. Советскую делегацию возглавляет генерал-лейтенант Деревянко.

***

По приглашению маршала Конева в Вене состоялась встреча четырех главнокомандующих оккупационными войсками в Австрии — маршала Конева (СССР), генерала Кларка (США), генерала Макири (Великобритания), генерала Бегуара (Франция). Председателем на совещании был маршал Конев.

Каждого Главнокомандующего сопровождал его политический советник и заместитель командующего.

Они обсудили будущую организацию продовольственного снабжения венского населения. Отмечен тот факт, что советские власти до сих пор предоставляли продовольствие для города. Достигнута договоренность о том, что в качестве временной меры до принятия окончательных решений каждая из четырех оккупирующих держав будет выделять определенное количество продовольствия для города пропорционально населению каждой зоны.

Предварительному рассмотрению подвергся также вопрос об устранении экономических и других границ между четырьмя зонами оккупации в Австрии.

Действия союзных кораблей

Специальный корреспондент агентства Рейтер, находящийся на острове Гуам, передает, что соединения флота США в составе 383 судов начали сегодня утром продвигаться во внутренние воды Японии. Впереди кораблей летят 1300 базирующихся на авианосцах самолетов на случай устранения японских самолетов, управляемых летчиками-самоубийцами, или возникновения каких-либо чрезвычайных обстоятельств.

Флот союзников, который по своему тоннажу и огневой мощи является одной из величайших в мире военно-морских армий, двинулся в направлении к Токио. Оперативный контроль над флотом осуществляет адмирал Хэлси с линкора «Миссури», на котором будет подписана окончательная капитуляция Японии.

В состав армады входят 18 английских кораблей и линкоров.

Япония сдается

В течение 28 августа войска 2-го Дальневосточного фронта закончили очищение всей южной половины острова Сахалин от японских войск. Южнее Камчатки войска фронта, действуя совместно с кораблями тихоокеанского флота, заняли ряд островов южной Курильской группы.

За 27 августа нашим войскам сдалось в плен более 36 тысяч японских солдат и офицеров. На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Награды - достойным

Начальник чехословацкого главного штаба дивизионный генерал Бочек наградил от имени министра национальной обороны большое число бойцов и офицеров Красной Армии чехословацким Военным крестом и чехословацкими медалями за заслуги при формировании чехословацких войск на востоке, за помощь и героизм, проявленные в совместных боях против немецких оккупантов.

Оперативные новости

Агентство Рейтер передает, что верховный апелляционный суд Греции заменил смертный приговор, вынесенный генералу Георгу Чолакоглу (бывший глава марионеточного «правительства» Греции) в мае 1945 года, пожизненным тюремным заключением. Решение суда подлежит одобрению регента архиепископа Дамаскиноса.

Специальный трибунал, вынесший ему смертный приговор, рекомендовал в своем постановлении смягчить приговор.

***

В связи с решением советского правительства об освобождении венгерских военнопленных, 25 августа в Будапеште состоялась большая демонстрация.

У здания Союзной Контрольной Комиссии состоялся большой митинг. Жители Будапешта пришли со знаменами Венгрии и Советского Союза, с портретами Генералиссимуса Сталина, лидера венгерской компартии Ракоши Матьяша и лозунгами. На балкон одного из домов вышли председатель союзной контрольной комиссии в Венгрии Маршал Советского Союза Ворошилов, политический советник Пушкин, лидеры венгерских демократических партий и другие.

***

Соединенные Штаты потеряли за время войны 52 подводных лодки. Подводный флот США, в состав которого входило свыше 200 подводных лодок, потопил за время войны, по крайней мере, 1187 вражеских судов, в том числе 164 военных корабля.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 25-31 августа и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…косят зерновые.

Несмотря на неблагоприятную погоду, колхозники сельхозартели имени Ильича Дзержинского района рано утром выходят косить зерновые. Медлить с уборкой нельзя — спелая рожь низко клонится к земле.

Впереди всех косцов идет Василий Петрович Бычков, гвардии рядовой, недавно приехавший в отпуск в родной колхоз. Не было дня, чтобы Бычков не выходил на работу вместе с односельчанами.

- Не могу отдыхать в такое горячее время, - говорит он. - Хочу и здесь быть полезным для Родины.

На косьбе ржи Василий Петрович перевыполняет норму, скашивает за день по гектару и более.

…сдают кровь.

Более 70 доноров насчитывается среди коллектива Калужского деревообрабатывающего комбината. Многие из них сдали кровь по 25 раз и более.

В числе передовиков донорского движения — стахановка Дергачева, сдавшая кровь уже 40 раз. Станочница Захарова, выполняющая производственную норму на 180 %, сдала кровь 35 раз.

Станочница Мартынова, помощник механика Лебедева, бракер Афончикова также являются активными донорами.

На днях на общегородском собрании доноров им были вручены значки «Почетному донору».

…ставят рекорды.

Третий месяц подряд одерживает первенство в социалистическом соревновании по области продартель «Красный пищевик» Козельского района. Коллектив артели прочно держит в своих руках переходящее Красное знамя облисполкома и из месяца в месяц получает первые премии в сумме 10 тыс. рублей.

Перевыполнение производственной программы артелью достигается главным образом за счет самозаготовок дикорастущих растений. Силами работников артели заготовлено 5 тонн ягод, свыше тонны грибов и другие дикорастущие растения.

Большая работы проделана по восстановлению своими силами крахмального завода, разрушенного в период немецко-фашистской оккупации. После трехлетнего перерыва возобновляется переработка картофеля на крахмал.

…внедряют рацпредложения.

Погода в августе не балует. Часто идут дожди. Растеряйся чуть — гибель урожаю. Истринский колхоз имени Куйбышева Угодско-Заводского района использует каждый погожий день и час, чтобы быстрее собрать урожай.

Хорошо работают колхозники днем. Но и ночью трудовая жизнь не затихает. Подвоз снопов и складывание в скирды производится ночью.

Как-то колхозники решили приспособить мельницу для молотьбы. И сделали. Теперь вода через мельничное колесо приводит в движение молотилку.

…награждают передовиков.

Семнадцати рабочим Калужского электромеханического завода присуждено, по итогам за июнь, звание лучших рабочих по профессиям.

Лучшими токарями признаны товарищи Бабин, Глухарев и Сухова, лучшим револьверщиком — т. Королева, фрезеровщиком — т. Пронин, слесарем — т. Желнин.

…наказывают расхитителей.

Заведующая магазином № 1 Сухиничского торга, Т. С. Воробьева растратила растительное масло и, чтобы покрыть растрату, подделала фондовый ордер и занизила вес тары в отчетных документах.

Своей мошеннической деятельностью Воробьева причинила государству убыток в размере 19.620 рублей.

Кроме того, она присвоила из выручки 14.000 рублей.

Народный суд Сухиничского района приговорил растратчицу к шести годам лишения свободы со взысканием причиненного ущерба.

…жалуются на качество питания.

При депо станции Калуга организована диетическая столовая для рабочих и служащих железнодорожного узла, пишет в газету читатель.

Но никакая диета в этой столовой не соблюдается. Меню однообразное, блюда приготовляются плохо. Не всегда бывает даже молоко. А ведь летом много овощей и фруктов, можно внести разнообразие в меню, улучшив качество обедов за счет свежих легкодоступных продуктов.

Но это не делается потому, что руководители столовой не заботятся о диетическом питании рабочих. Начальник депо тов. Румянцев и секретарь парторганизации тов. Авдеев не заглядывают в столовую.

…ходят в музеи.

В Калужском краеведческом музее большое внимание посетителей привлекает выставка старинного холодного и огнестрельного оружия.

На выставке представлены почти все основные виды вооружения пехоты и конницы XIII–XIX в. в. как русских, так и западноевропейских войск. Из рубящего оружия интересны боевые топоры XII–XIII в. в., тяжелые двуручные мечи XIV–XV в. в., русский стрелецкий бердыш, шпаги XVIII века, сабля в сочетании с револьвером, восточный ятаган.