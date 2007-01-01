Чем богаты кандидаты: идущие на выборы калужане зарабатывают от нуля до 100 миллионов

Выясняем, кто стали самыми богатыми и самыми бедными претендентами на кресла в Заксобрании Калужской области.

На этой неделе Калужский облизбирком опубликовал данные о доходах кандидатов в депутаты Законодательного собрания, зарегистрированных на выборы по партийным спискам. А именно - их декларации за 2024 год.

Это обязательная процедура для тех, кто хочет попытаться войти в состав Законодательного собрания Калужской области.

Мы проанализировали открытые официальные данные и выяснили, кто зарабатывает больше всех, а кто, наоборот, меньше, какова средняя сумма доходов кандидатов от той или иной партии.

Общим среди кандидатов в депутаты всех партий отмечается огромный разброс по суммам дохода. У одних он переваливает за 100 миллионов рублей в год, а у других – скромный ноль.

Иждивенцы, получается?

Также мы посмотрели и на имущество претендентов на депутатские мандаты.

«Единая Россия»

От этой партии на выборы вышло наибольшее количество кандидатов – 98.

Именно в этой партии отмечен самый большой разброс в доходах: от нуля до более чем 100 миллионов рублей в год.

Средний доход кандидата от партии власти согласно открытым данным - 10 242 858,50 рублей в год или 853 571 в месяц.

Большинство же кандидатов имеют доходы от 500 тысяч до 5 миллионов в год.

Топ-5 кандидатов с наибольшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Дмитриев Сергей Анатольевич 107 924 827,13 2 Дмитриков Михаил Григорьевич 40 291 458,28 3 Козлов Александр Владимирович 35 839 289,63 4 Яшанина Ирина Викторовна 30 576 769,45 5 Пронькин Павел Андреевич 20 144 531,50

Топ-5 кандидатов с наименьшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Жигулина Вера Константиновна 265 219,03 2 Бец Дмитрий Владимирович 238 271,00 3 Питейкин Андрей Иванович 166 048,67 4 Пузина Людмила Анатольевна 61 788,27 5 Барсукова Мария Александровна 23 701,77

В опубликованных декларациях указаны и сведения об имуществе кандидатов.

Земельные участки имеют 62 единоросса из 98-ти.

Самым большим земельным наделом располагает Андрей Питейкин. Площадь его участков – 300 тысяч квадратных метров.

Самый большой жилой дом задекларировал Михаил Дмитриков - половина от дома 651 квадратных метра, а самые большие квартиры у Ирины Яшаниной - 392,3 квадрата и Сослана Такаева - 124,6 квадрата.

Что же касается гаражей и иных нежилых помещений, то здесь впереди всех Михаил Дмитриков, у которого во владении 12 объектов недвижимости.

Согласно данным деклараций, менее половины - 49% - кандидатов от «Единой России» владеют транспортными средствами. А именно - 47 человек.

Наиболее популярные марки: Hyundai (7 шт.), LADA (6 шт.), KIA (6 шт.), и Toyota (5 шт.).

Самый «автомобильный» кандидат - Павел Пронькин. У него 18 транспортных средств.

А вот деньги на счетах имеют практически все кандидаты от «Единой России» - 91 человек.

Наибольшее их количество у Михаила Дмитрикова - 779 905 537,53 рубля, а наименьшая сумма у Марии Барсуковой - 114,14 рублей.

Что же касается ценных бумаг, то их объемы у единороссов очень скромные.

Лишь 8% владеют акциями, а 17% участвуют в коммерческой деятельности.

«Справедливая Россия - Патриоты - За правду»

В борьбе за мандаты депутата Законодательного собрания Калужской области примут участие 75 справедливороссов.

Лишь 46 кандидатов указали доход выше нуля, у 29-го кандидата доход отсутствует.

Таким образом, средний показатель у «СР» весьма скромный: около 848 763 рублей в год на кандидата или 70 730 рублей в месяц.

Здесь, как и у «Единой России», разброс в доходах от кандидата к кандидату очень велик: от 2600 до 4 100 000 рублей в год.

С учетом невероятно большого числа кандидатов с нулевым доходом, в справедливоросский топ-5 с наименьшим заработком мы взяли тех, у кого имеется хоть какой-то.

Топ-5 кандидатов с наибольшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Максименко Алексей Владимирович 4 148 349,14 2 Ефремова Надежда Игоревна 3 224 091,77 3 Смоловик Андрей Евгеньевич 3 014 228,34 4 Беликов Павел Сергеевич 2 849 230,32 5 Назаров Максим Алексеевич 2 273 282,73

Топ-5 кандидатов с наименьшими доходами

№ п/п ФИО Доход (руб.) 1 Логян Гайк Валерикович 91 128,71 2 Гунько Алексей Тимофеевич 58 043,51 3 Кириллов Руслан Сергеевич 46 029,61 4 Морозов Александр Васильевич 42 427,76 5 Понтяков Дмитрий Геннадьевич 2 655,05

Переходим к имуществу.

Наличие земельных участков указали 23 кандидата. Наибольшее количество участков – четыре – у Андрея Смоловика.

Жилые дома задекларировали 12 представителей «СР», а квартиры – у 28 кандидатов. Гаражи и другие объекты недвижимости указали 20 человек.

Легковые автомобили есть у 33 кандидатов. Наиболее распространённые марки: LADA, KIA, SKODA и Hyundai. Больше всего транспорта у Павла Беликова – 4 единицы, включая грузовик и прицеп.

У 42-х кандидатов есть вклады в банках. Наибольшая сумма у Андрея Григорьева — 2 270 049,37 рублей.

У ряда кандидатов указаны символические суммы менее 100 рублей.

Акции во владении есть только у Дмитрия Понтякова, Дмитрия Будкина и Виктора Гришина, а Валерия Максименко участвует в паевом инвестиционном фонде.

КПРФ

Среди 59 кандидатов в депутаты Заксобрания от КПРФ наблюдается огромный разрыв не только в доходах, но и в структуре активов.

Есть группа с высокими доходами и крупной недвижимостью, кандидаты со средними доходами, но значительными накоплениями на счетах, и кандидаты с крайне низким уровнем доходов и сбережений.

Топ-5 кандидатов с наибольшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Ерохин Михаил Игоревич 8 828 142,52 2 Фарунцев Артем Борисович 5 590 392,16 3 Куликова Ирина Витальевна 4 960 675,32 4 Лапшин Иван Олегович 3 129 694,82 5 Архипов Антон Андреевич 3 029 458,27

Топ-5 кандидатов с наименьшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Корнюшин Сергей Анатольевич 86 207,00 2 Харлов Вадим Петрович 51 551,27 3 Неганов Михаил Сергеевич 30 526,00 4 Харитонов Сергей Александрович 9 080,18 5 Зубкова Наталья Викторовна 4,78

Таким образом, средний доход кандидата от КПРФ за 2024 год составил 1 118 344 рубля или 93 195 рублей в месяц.

Основными источниками доходов, судя по анализу данных, для многих кандидатов являются заработная плата (в том числе в органах власти и от партии), пенсии, доходы от предпринимательской деятельности, проценты по вкладам и дивиденды.

Анализ данных об имуществе, транспортных средствах и финансовых активах кандидатов показывает значительное разнообразие в их материальном положении.

Наличие земельных участков указали 28 человек, жилых домов – 10, квартир или комнат – 29, нежилое имущество – 10.

Наиболее распространенным видом имущества являются квартиры и земельные участки.

Михаил Ерохин, кстати самый богатый по доходу, выделяется не только доходами, но и огромным количеством объектов недвижимости: 10 земельных участков, 2 жилых дома, 6 квартир/комнат и 11 объектов иной недвижимости (здания, гаражи, склады).

Ирина Куликова владеет 21 земельным участком общей площадью более 2.5 миллионов кв. м.

Николай Каранов владеет 5 земельными участками, один из которых составляет 50 000 кв. м.

У большинства, кто указал транспорт есть как новые модели (CHERY 2024, BAIC 2024, LADA 2024), так и старые (ВАЗ 1996, ЛУАЗ 1995). На мотоциклах ездят два кандидата.

По количеству автомобилей лидирует Михаил Ерохин, владея 6 легковыми и 1 грузовым транспортным средством.

Все кандидаты от КПРФ, кроме Светланы Новиковой, указали наличие банковских счетов или вкладов.

Самый крупный остаток на счетах у Алексея Распопова— 15 252 441,37 рублей, что делает его самым обеспеченным по ликвидным средствам при относительно высоком, но не максимальном доходе (1.4 миллионов рублей).

Самый маленький остаток у Неганова Михаила— 11,27 рублей.

ЛДПР

Эта партия выдвинула 52-х кандидатов. Однако при анализе необходимо учитывать, что в списках кандидатов, опубликованных облизбиркомом, значатся депутат Госдумы Леонид Слуцкий и сенатор Совета Федерации Вадим Деньгин.

Уровень их доходов гораздо выше заработка региональных кандидатов и существенно влияет на средние показатели.

Разброс доходов среди кандидатов от 42 тысяч до 13,4 миллионов рублей в год.

И тем не менее, средний доход кандидата от ЛДПР составляет 1 680 035 рублей в год или 140 002 рублей в месяц.

Большинство же имеют доходы в диапазоне от 300 тысяч до 2 миллионов рублей в год.

Топ-5 кандидатов с наибольшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Слуцкий Леонид Эдуардович 13 463 861,85 2 Деньгин Вадим Евгеньевич 12 526 896,07 3 Миронов Андрей Дмитриевич 8 501 428,87 4 Яровой Александр Александрович 7 900 575,00 5 Носов Владимир Викторович 4 553 572,21

Топ-5 кандидатов с наименьшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Манько Сергей Славович 115 316,81 2 Мищук Константин Юрьевич 107 266,80 3 Шаронова Оксана Юрьевна 58 333,19 4 Афромеев Анатолий Павлович 56 937,00 5 Ефременков Александр Владимирович 42 902,88

Земельные участки задекларировали 26 членов ЛДПР. Самый большой, площадью 719 419,87 квадратных метров, у Владимира Носова.

11 кандидатов (21,2%) владеют жилыми домами. Самый большой дом у Леонида Слуцкого - 805,6 квадратов.

Квартиры или комнаты имеют 22 человека. Наибольшая их площадь (если вынести за рамки Слуцкого, у которого в Москве квартира более 150 квадратов) у Зарифа Сафарова (94,4 квадратных метра) и Юрия Щеголева (92,1 квадратных метра).

В автотранспорте ЛДПРовцы отдают предпочтение Toyota (5 шт.), Hyundai (4 шт.), LADA (4 шт.), KIA (3 шт.) и Volkswagen (3 шт.).

У 33 кандидатов имеется 58 единиц транспорта. Самый «автомобильный» кандидат - Марина Тришина. У нее 15 транспортных средств (включая грузовики и спецтехнику).

Крупнейшие сбережения на счетах имеют Николай Саввин - 24 182 559 рублей и Александр Разгонов - 9 789 551 рублей.

«Новые люди»

Сразу стоит отметить большой разброс доходов среди кандидатов – от 10 рублей до 38 миллионов рублей в год.

Средний доход кандидата составляет 1 516 129 рублей в год или 126 344 рублей в месяц.

Топ-5 кандидатов с наибольшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Макаров Никита Андреевич 38 385 608,51 2 Фролова Оксана Викторовна 15 814 530,57 3 Маслов Евгений Николаевич 6 523 119,50 4 Цуканова Вера Владимировна 6 150 048,95 5 Разуваев Павел Анатольевич 5 470 347,34

Топ-5 кандидатов с наименьшими доходами

№ п/п ФИО Доход (руб.) 1 Казаку Александр Иванович 44 940,00 2 Пучков Константин Андреевич 2 500,01 3 Щербахин Юрий Валерьевич 302,93 4 Стеценко Анастасия Михайловна 120,17 5 Соломко Эвелина Денисовна 10,92

Примечательно, что ни один кандидат в депутаты от «Новых людей» не указал наличие транспортных средств. Ходят пешком и ездят на общественном транспорте?

Квартиры или комнаты есть у 32 кандидатов, земельные участки – у 15, жилые дома – у 10, садовые дома – у трех.

Практически у всех кандидатов есть вклады в банках. Наибольшая сумма у Натальи Хоботовой– 6 687 958,37 рублей. Меньше всего на счету у Николая Акимова – 143,07 рублей.

Акции есть у девяти кандидатов.

Наиболее распространённый источник дохода – проценты по вкладам, реже – предпринимательская деятельность и дивиденды.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Ключевое влияние на средний доход 54 кандидатов в депутаты Заксобрания от этой партии оказала аномально большая в сравнении с остальными сумма заработка одного единственного кандидата.

И, тем не менее, в среднем получается 1 308 913 рублей в год или 109 076 рубля в месяц.

Топ-5 кандидатов с наибольшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Волова Лидия Васильевна 36 535 352,16 2 Селиванов Алексей Владимирович 6 190 011,70 3 Терехова Наталья Васильевна 3 768 205,57 4 Родин Иван Алексеевич 2 716 548,49 5 Давыдова Наталья Владимировна 1 823 555,24

Топ-5 кандидатов с наименьшими доходами

№ п/п ФИО Доход 1 Курочкина Яна Олеговна 266 102,38 2 Гусаров Алексей Павлович 255 137,60 3 Гордеева Надежда Георгиевна 172 194,12 4 Зудинова Наталия Анатольевна 170 960,48 5 Бушмин Александр Викторович 61 500,00

Наибольшее количество земельных участков имеется у Натальи Тереховой (11 штук). Наибольшая площадь земли — у Александра Олюнина - 2 181 квадратных метра.

Квартиры есть у большинства кандидатов, чаще всего — одна, реже две.

У многих кандидатов есть автомобили (чаще всего один). Наиболее распространены марки: Lada (3 шт.), Kia (2 шт.), Geely (2 шт.), Nissan (2 шт.), Ford (2 шт.), Toyota (2 шт.), Hyundai (2 шт.), Volkswagen (2 шт.), Renault (2 шт.), Mazda (2 шт.).

Наибольшая сумма на счетах указана у Сергея Петрикова - 4 380 920 рублей. Наименьшая у Гусарова Алексея Павловича – 27,06 рубля.

Ни у одного кандидата не указано участие в коммерческих организациях.