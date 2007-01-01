Ветеран СВО Никита Давыдкин – «Нас сдавали боевикам те, кому мы приносили хлеб»

Продолжаем рассказ об участниках программы «Герои земли Калужской» - ветеранах СВО, проходящих переобучение на должности государственных управленцев

Фото из архива Никиты Давыдкина.

Никита Давыдкин вырос в семье военных. Его дед, старший лейтенант, бил фашистов, отец же, офицер спецназа, так же с оружием в руках отстаивал интересы страны в боевых операциях горячих точек.

И хотя о продолжении династии он не задумывался, жизнь так или иначе с детства была пропитана духом служения Отечеству и воспитанием в себе бойцовских качеств.

Никита активно занимался боевыми видами спорта – дзюдо и самбо. Армейскую службу прошел в 27-й Гвардейской мотострелковой бригаде.

Мужское решение

После службы жизнь складывалась вполне успешно. Два высших образования – юридическое экономическое – открывали впечатляющие перспективы, молодого специалиста приглашали на работу в престижные компании и организации.

В 2008 году влился в поисковую работу, через семь лет возглавил отряд «Феникс».

И ничто не предвещало резких перемен, но пришел февраль 2022 года. Президент объявил о начале Специальной военной операции.

- Ни один военный конфликт не миновал нашу семью, - признается Никита. – Быстро пришло понимание, что быстрого и легкого исхода в этом противостоянии не будет. А значит, пришел и мой час помочь стране.

Военкомат, сбор документов, контракт с Минобороны, а затем - автобус до Кубинки, где формировались батальоны. Шел октябрь 2022 года.

Из Калуги выехало 16 человек, быстро нашли общий язык, сдружились и поняли, что проходить службу нужно сплоченной и неделимой командой.

Далее - борт на Белгород, затем полигон в Валуйках, где новобранцы получили экипировку и оружие, которое смогли тут же пристрелять.

- Положение на передовой было сложное, времени на занятия в учебном лагере нам практически не дали, - вспоминает Никита. – Всего шесть дней прошло от прощания с родными до первого боевого выхода. Боевое слаживание мы проходили уже на передовой.

Калужане поставили перед командованием одно условие – не разрывать их группу, сохранить ее в составе единого подразделения. Начальство не возражало. Никита и его новые друзья вошли в состав первого стрелкового батальона 138-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Через месяц их вторая стрелковая рота приказом по бригаде была объявлена штурмовой.

Встреча на марше

Штатная экипировка штурмовика весит под 50 килограмм, из которых 18 – это бронежилет довольно старой модели «Монолит», а еще два с половиной кг - шлем. Плюс оружие и боекомплект, которого много не бывает. Попробуйте пробежать во всем этом хотя бы 50 метров, и поймете, что на боевом выходе, как говорят, даже лишняя иголка начинает весить центнер.

По дороге на позиции Никита и его сослуживцы оказались в Первомайске. Никто еще не знал, что это подшефный город нашего региона, поэтому очень удивились, увидев машины с калужскими номерами.

Остановились, познакомились. Земляки-волонтеры были удивлены не меньше, ведь калужские подшефные подразделения стояли совсем на другом направлении.

- Мы очень благодарны главе администрации Ферзиковского района Алексею Волкову, который приехал туда в командировку, - говорит Никита Давыдкин. – Узнав о нашей устаревшей неуклюжей экипировке, он принял меры, и уже через неделю мы получили удобные, легкие, но очень надежные бронежилеты и шлемы.

Калужане получили на один бронежилет больше, чем просили. Волонтеры, которые их предоставили, попросили на камеру расстрелять одно изделие, чтобы убедиться в надежности.

Результат превзошел ожидания – со ста метров композитную пластину не пробила даже пуля из СВД. Это сыграло свою роль в том, что Никита вернулся домой живым. И не только он.

Держать рубеж

Наконец рота на позициях. Жиденькая полоса среди луганских степей, пара километров до противника. Обустраиваться пришлось своими силами – копать траншеи и блиндажи, обустраивать солдатский быт.

Серьезно выручила волонтерская помощь в виде печек, генераторов и другого полезного.

Хорошо, что бойцы не поддались на советы выкинуть «лишнее», мол, «там все выдадут». В итоге калужане оказались чуть ли не единственной группой, относительно укомплектованной необходимыми инструментами, вещами, припасами.

Крупных наступательных операций на тот момент не велось, но ВСУ не оставляли попыток прорвать нашу оборону, и делали это всем набором средств – от диверсионных вылазок до артиллерийского огня и обстрелов залповыми реактивными системами.

Наши отвечали тем же, благо на рубеже имелись и пушки, и гранатометы, и достаток боеприпасов. Позиционные бои длились до ноября, а затем роту перебросили на Харьковское направление.

Засада

Купянское направление. Противник закрепился на труднодоступных меловых горах. Когда-то их безуспешно пытался штурмовать Гитлер, сегодня же пришло время русского солдата выгнать оттуда последователей нацизма.

Фронт неумолимо шел вперед. Штурмовики занялись своей основной работой: освобождением и зачисткой территорий, населенных пунктов, дорог.

Однажды подразделение получило приказ разведать очередное село на пути наступления. Группа зашла на территорию и… не обнаружила противника. Повезло попасть в момент ротации, когда вражеский гарнизон отошел на отдых, а свежие силы еще не подошли.

Оказалось, здесь еще живут люди. В одном из дворов встретили старушку, которая при виде российских военных не на шутку удивилась. Спросили, нужна ли какая-то помощь.

- Мне бы хлебушка, - ответила женщина. – А вас шесть человек всего?

- Мы старались поменьше контактировать с местными, но тут особый случай, - рассказывает Никита. – Пообещали помочь.

Через несколько дней отделение вновь получило задание наведаться в село. Работали четырьмя боевыми двойками. Прихватили с собой и обещанное, первая двойка дошла до двора той самой бабушки:

- Выходи, мать, мы хлеб принесли!

Старушка выглянула – и вдруг начала остервенело материться. Спросить, в чем дело, удивленные штурмовики не успели – сзади затрещали выстрелы…

Круговая оборона

Засада была организована грамотно – наших парней явно ждали. Замыкающая боевая двойка не успела перейти дорогу, ее отсекли огнем от основных сил, и ребятам пришлось принимать бой вдвоем.

- Мы провели в окружении семь часов, вели бой, - вспоминает Никита. – Это было первое задание, из которого я вернулся с полностью пустыми магазинами. Спасибо замыкающей группе, которая автономно прикрывала нас – пулеметчик там получил ранение, но держался мужественно. Также отдаю должное нашему командиру, который сделал все, чтобы нас вытащить.

Командир, получив сигнал тревоги, не только выслал усиление, но и вывел на прямую наводку танк. Ежесекундно рискуя получить в корпус противотанковую гранату или ракету, экипаж прикрывал пушечным огнем отход штурмовиков.

Выстрел – и боевики прижимаются к земле, давая нашим спасительные секунды, чтобы сменить позицию.

Когда группа покинула последнюю опасную локацию – обычный деревенский двор – на их место тут же вошли три десятка боевиков. Однако, все они там и остались…

Несмотря на численное преимущество противника, группа вышла из боя без фатальных потерь. Были раненые и контуженные, но главное – живые. Но к великому сожалению, погибли ребята из группы, что пришла на помощь и приняла основной огненный шквал на себя.

С этого задания гвардии рядовой Давыдкин отправился прямиком в госпиталь с серьезной контузией.

Что же касается той странной бабушки, вскоре ее застали за обслуживанием наблюдательной аппаратуры ВСУ – ходила менять батарейки на камерах. У контрразведки появилось обоснованное подозрение, что она и была наводчицей той засады.

Огонь с небес

Последовало долгое лечение в Воронежском госпитале, потом реабилитация, отпуск… А вернувшись в родную роту, Никита увидел уже совсем другую войну.

Небо заполнилось вражескими дронами, которые не давали жизни ни днем, ни ночью. Любое передвижение по местности влекло не меньше риска, чем огневой контакт.

Мощный украинский БПЛА «Баба Яга», который раньше давал знать о себе от силы раз в неделю, теперь совершал 5-6 боевых вылетов за ночь. FPV-дроны шныряли по полям и лесополосам словно пчелы, но гораздо сильнее жалили.

В изменившихся условиях наши подразделения продолжали боевую работу, неумолимо отвоевывая новые территории. Теперь смотреть надо было не только под ноги, но и особенно внимательно на небо.

На очередном боевом выходе между Первым Лиманом и Синьковкой группу настиг удар кассетным боеприпасом. Множественные взрывы обрушили на бойцов ливень осколков.

Тяжело раненый Никита смог сам выбраться из-под огня. Позже медики зафиксировали у него 42 ранения – в основном конечности и немного в спину. Основной удар принял на себя тот самый бронежилет, которым поделились земляки-волонтеры. Фактически он спас жизнь бойцу.

Снова госпиталь, на этот раз Бурденко в Москве. По окончании лечения и реабилитации военно-врачебная комиссия вынесла вердикт: гвардии рядовой Давыдкин по состоянию здоровья подлежит демобилизации.

Нет покоя

Возвращение в мирное русло наполнило жизнь противоречиями. Глаза радовали знакомые улицы и дома, лица родных, а сердце рвалось обратно на ЛБС, где продолжала воевать родная сплоченная команда, верные друзья, настоящие герои.

Нерастраченная энергия требовала применения. И тогда Никита решил пройти отбор в программу «Герои земли Калужской», стартовавшей по инициативе губернатора в начале этого года.

- Я очень люблю Калужскую землю, она действительно прекрасна, - делится Никита. – Быть ей полезным и продолжать помогать своей стране – это главное, что я хочу.

Организаторы программы быстро разглядели потенциал героя СВО и предложили возглавить Областной молодежный центр. Особую роль сыграла его волонтерская работа в поисковом отряде. Так бывший командир штурмового отделения влился в управление молодежной политикой региона – совершенно новое для себя направление.

- Я знал, что начинать будет непросто, - признается Никита. – Но есть правило: вижу цель – не вижу препятствий. Это учил меня и спортивный тренер, это же доказала и сама жизнь.